Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 26 al viernes 30 de enero

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, cuya finalidad es brindar ayuda económica a mujeres adultas en el país.

El apoyo está destinado a mujeres de 60 a 64 años, otorgándose de manera general a todas las personas de este rango de edad.

El año pasado, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses a través de depósitos en el Banco del Bienestar; para 2026, la suma pasó a ser de 3 mil 100 pesos.

En un principio, el programa consideraba únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum sugirió extender el beneficio a partir de los 60 años.

Mujeres de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil 100 pesos de manera bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría del Bienestar administra el programa, encargándose del registro, los pagos y los procedimientos relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó el pasado lunes 5 de enero el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para enero, en la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria explicó que este depósito corresponde al primer pago de 2026 y cubre los meses de enero y febrero.

Montiel señaló que la entrega de los pagos se lleva a cabo de manera escalonada, según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Algunas beneficiarias tienen dudas sobre quiénes recibirán el pago en la tercera semana de enero, es decir, del lunes 26 al viernes 30 de ese mes.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

¿Qué beneficiarias recibirán el pago de la Pensión Bienestar del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026?

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, existe un grupo de beneficiarias que recibirá el pago en esta última semana de enero, que abarca entre el lunes 26 y el viernes 30 del presente mes, correspondiente a la Pensión Bienestar.

Como se indicó antes, los pagos se efectúan de forma escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria registrada en el programa.

Por ello, las personas inscritas en la Pensión Bienestar que recibirán su pago entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero son las siguientes:

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, los pagos de este programa social finalizan este próximo miércoles 28 de diciembre para todos los beneficiarios, con las letras W, X, Y y Z. Los días jueves 29 y viernes 30 ya no habrá dispersiones en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar a través de sus redes sociales oficiales.