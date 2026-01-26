México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 26 al viernes 30 de enero

Los pagos de este programa social arrancaron el pasado lunes 3 de enero, de acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar

Guardar
La Pensión Bienestar es un
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, cuya finalidad es brindar ayuda económica a mujeres adultas en el país.

El apoyo está destinado a mujeres de 60 a 64 años, otorgándose de manera general a todas las personas de este rango de edad.

El año pasado, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses a través de depósitos en el Banco del Bienestar; para 2026, la suma pasó a ser de 3 mil 100 pesos.

En un principio, el programa consideraba únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum sugirió extender el beneficio a partir de los 60 años.

Mujeres de 60 a 64
Mujeres de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil 100 pesos de manera bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría del Bienestar administra el programa, encargándose del registro, los pagos y los procedimientos relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó el pasado lunes 5 de enero el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para enero, en la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria explicó que este depósito corresponde al primer pago de 2026 y cubre los meses de enero y febrero.

Montiel señaló que la entrega de los pagos se lleva a cabo de manera escalonada, según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Algunas beneficiarias tienen dudas sobre quiénes recibirán el pago en la tercera semana de enero, es decir, del lunes 26 al viernes 30 de ese mes.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

¿Qué beneficiarias recibirán el pago de la Pensión Bienestar del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026?

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, existe un grupo de beneficiarias que recibirá el pago en esta última semana de enero, que abarca entre el lunes 26 y el viernes 30 del presente mes, correspondiente a la Pensión Bienestar.

Como se indicó antes, los pagos se efectúan de forma escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria registrada en el programa.

Por ello, las personas inscritas en la Pensión Bienestar que recibirán su pago entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero son las siguientes:

  • Lunes 26 de enero: S
  • Martes 27 de enero: T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, los pagos de este programa social finalizan este próximo miércoles 28 de diciembre para todos los beneficiarios, con las letras W, X, Y y Z. Los días jueves 29 y viernes 30 ya no habrá dispersiones en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar a través de sus redes sociales oficiales.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión del BienestarPensión BienestarPensión Bienestar 2026PensiónProgramas SocialesPrograma SocialPensión Adultas MayoresPago Pensión Mujeres BienestarPago Pensión Mujeres Bienestar EneroPago Pensión Mujeres Bienestar Enero 2026mexico-noticias

Más Noticias

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Tras el ataque armado fue reforzada la seguridad en la zona

Pugna entre el CJNG y

¿Quién es Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE tras la destitución de Romero Tellaeche?

La salida del exdirector del Centro de Investigación se produce tras denuncias de plagio, despidos polémicos y protestas de la comunidad académica

¿Quién es Lucero Ibarra, la

Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

Semanas antes del parto, la actriz confesó que soñó pidiendo a Lewis Howes cuidar a sus bebés, reflejando el profundo miedo que atravesaba en ese momento

Martha Higareda tuvo pesadilla previo

El error que todos cometen al comer chía y que impide que obtengan su omega- 3

Conocer el método correcto permite que el cuerpo acceda mejor a los compuestos esenciales vinculados al bienestar digestivo

El error que todos cometen

“Necesitamos congruencia”, afirmó Kenia López Rabadán sobre las camionetas de la Suprema Corte

La presidenta de la Cámara de Diputados resaltó la importancia de comportarse conforme a las prioridades de la sociedad

“Necesitamos congruencia”, afirmó Kenia López
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pugna entre el CJNG y

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Un músico y un expolicía de tránsito: identifican a algunas de las víctimas del ataque armado en Salamanca

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda tuvo pesadilla previo

Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

La canción más reproducida en Apple México este día

Vicente Fernández Jr. impacta con 17 kilos menos a sus 62 años antes de ser papá por quinta vez

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX