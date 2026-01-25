Ejército Mexicano liberó a cuatro hombres secuestrados en Mazatlán tras ser engañados mediante una oferta de trabajo

Las cuatro víctimas fueron liberadas en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano. Crédito: SSP Sinaloa

Un operativo encabezado por el Ejército Mexicano permitió la liberación de cuatro personas que permanecían secuestradas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, después de ser engañadas mediante una oferta de trabajo y terminar siendo retenidas por un grupo criminal.

La acción, realizada en el poblado de San Marcos, fue coordinada por distintas autoridades de seguridad tras recibir una alerta sobre la presencia de víctimas retenidas en la zona.

Las personas rescatadas son cuatro hombres que, tras el despliegue de las fuerzas, recuperaron su libertad.

El hecho tuvo lugar en el contexto de un esfuerzo interinstitucional para combatir los delitos de privación de la libertad en la región, los cuales están siendo expuestos por habitantes, reflejando la situación actual del estado que vive aquejado por el conflicto armado que mantienen facciones del Cártel de Sinaloa.

Detalles del operativo en San Marcos

El despliegue de las fuerzas de seguridad se centró en el poblado de San Marcos, donde el personal militar llevaba a cabo tareas de reconocimiento.

Durante estas actividades, los elementos recibieron una alerta a través del sistema C4i, que notificó sobre la presencia de personas privadas de la libertad en la zona.

Cuatro hombres fueron rescatados. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En respuesta, los equipos acudieron acompañados por personal de la Fiscalía General del Estado.

Tras realizar los reconocimientos correspondientes en el área señalada, lograron ubicar a las víctimas y proceder con su liberación.

Las autoridades no informaron sobre la captura de los posibles responsables.

Situación de las víctimas y modus operandi del grupo criminal

Las víctimas localizadas en San Marcos fueron cuatro hombres que relataron haber sido engañados mediante una oferta laboral.

Posteriormente, los retuvieron en contra de su voluntad, lo que apunta a la utilización de falsas oportunidades de empleo como estrategia para captar a las personas.

Este modus operandi evidencia la manera en que los grupos criminales recurren al engaño para privar de la libertad a sus víctimas, aprovechando la vulnerabilidad de quienes buscan trabajo.

Tras ser rescatados, los afectados informaron sobre las circunstancias en las que fueron captados y retenidos.

Las autoridades no revelaron más detalles sobre el secuestro, sin embargo, este tipo de estrategias suelen ser utilizadas como una trampa que deriva en actos criminales como el reclutamiento forzado.

Acciones posteriores y exhorto a la ciudadanía

Tras la liberación, los cuatro civiles fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso.

Las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en la retención.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reiteraron su compromiso de proteger la integridad y seguridad de la población. Como parte de este esfuerzo, exhortaron a la ciudadanía a comunicarse al 911 para emergencias o al 089 para denuncias anónimas, y así contribuir a la prevención y atención de situaciones similares.

Participación de fuerzas de seguridad y coordinación interinstitucional

El operativo en Mazatlán fue encabezado por el Ejército Mexicano en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, las autoridades informaron que todo estuvo en el marco de la estrategia para pacificar la entidad mediante el Grupo Interinstitucional, en el que también se encuentra la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, por medio de la Policía Estatal Preventiva.

Esta labor coordinada evidencia la integración de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y cuerpos de seguridad.

Inseguridad en Sinaloa

Este domingo familiares, amigos y ciudadanos marcharon para exigir justicia por muerte de Fernando Alan Arce, asesinado por error en Culiacán por el Ejército. (Facebook/ No son iguales)

La problemática de los secuestros en Sinaloa cobró notoriedad internacional tras la reciente privación de la libertad y posterior liberación de Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicolette”, cuyo caso fue ampliamente difundido en redes sociales y medios, reflejando el clima de inseguridad que predomina en el estado.

A este contexto se suma la marcha realizada este 25 de enero de 2026 en Culiacán, por el asesinato de Fernando Alan Arce, estudiante de derecho abatido por error en un operativo militar, evidenció el reclamo social por justicia y seguridad.

Cerca de 200 personas recorrieron la avenida Álvaro Obregón para exigir el esclarecimiento de los hechos y demandar acciones concretas de las autoridades ante la violencia que afecta a la población sinaloense.