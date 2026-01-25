Fuerzas Federales destruyeron dos plantíos de marihuana e incautaron sustancias químicas en Sinaloa

El Grupo Interinstitucional aseguró áreas de concentración de químicos y destruyó un plantío de marihuana en Culiacán, Sinaloa. (SSP Sinaloa)

El Grupo Interinstitucional llevó a cabo este 25 de enero en Culiacán, Sinaloa, el aseguramiento de dos áreas de concentración de materiales químicos y la destrucción de un plantío de marihuana, de acuerdo con información difundida por las autoridades estatales y federales.

La operación, realizada en comunidades de la capital sinaloense, contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, asíc omo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, las fuerzas de seguridad localizaron dos áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas.

Más de 1,500 litros de sustancias químicas fueron incautados por autoridades federales y estatales durante la operación en Culiacán. (SSP Sinaloa)

Hallazgo de sustancias químicas por las autoridades en Culiacán, Sinaloa

Entre los materiales asegurados se encontraban 550 litros de acetona, 200 litros de thinner, 700 litros de alcohol etílico y 50 litros de metileno, además de 13 bidones, 5 tambos y 1 tina empleados para el manejo de estos compuestos.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República y fue destruido bajo los protocolos establecidos, según reportó el grupo de coordinación estatal.

Durante la misma jornada, en el poblado Los Brasiles, también en el municipio de Culiacán, se detectó y destruyó un plantío de marihuana de aproximadamente 150 metros de largo por 10 metros de ancho y 0.25 metros de alto.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, SEMAR y otras dependencias participaron en la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos. (SSP Sinaloa)

Cantidad de marihuana asegurada en el operativo por Fuerzas Federales

Las autoridades incautaron cuatro bolsas de plástico con hierba seca, que en conjunto pesaban cerca de 24 kilogramos, y un bidón de 20 litros que contenía 12 kilogramos de semilla presuntamente de marihuana. La acción formó parte de los recorridos de vigilancia realizados en la zona rural del municipio.

Un plantío de marihuana de 150 metros de largo fue localizado y destruido en la comunidad de Los Brasiles, Culiacán, como parte del operativo. (SSP Sinaloa)

Los materiales y plantas decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinó su destrucción conforme a los protocolos legales vigentes. Las autoridades reiteraron que los operativos buscan “salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense”, puntualizando la importancia de la denuncia ciudadana tanto al 911 para emergencias como al 089 para reportes anónimos.

Las acciones conjuntas del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa forman parte de la estrategia permanente contra el tráfico y la producción de sustancias ilícitas en el estado.