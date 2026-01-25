México

Fuerzas Federales destruyeron dos plantíos de marihuana e incautaron sustancias químicas en Sinaloa

La intervención conjunta permitió ubicar puntos críticos y retirar toneladas de material que sería llevado a las calles

Guardar
El Grupo Interinstitucional aseguró áreas
El Grupo Interinstitucional aseguró áreas de concentración de químicos y destruyó un plantío de marihuana en Culiacán, Sinaloa. (SSP Sinaloa)

El Grupo Interinstitucional llevó a cabo este 25 de enero en Culiacán, Sinaloa, el aseguramiento de dos áreas de concentración de materiales químicos y la destrucción de un plantío de marihuana, de acuerdo con información difundida por las autoridades estatales y federales.

La operación, realizada en comunidades de la capital sinaloense, contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, asíc omo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, las fuerzas de seguridad localizaron dos áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas.

Más de 1,500 litros de
Más de 1,500 litros de sustancias químicas fueron incautados por autoridades federales y estatales durante la operación en Culiacán. (SSP Sinaloa)

Hallazgo de sustancias químicas por las autoridades en Culiacán, Sinaloa

Entre los materiales asegurados se encontraban 550 litros de acetona, 200 litros de thinner, 700 litros de alcohol etílico y 50 litros de metileno, además de 13 bidones, 5 tambos y 1 tina empleados para el manejo de estos compuestos.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República y fue destruido bajo los protocolos establecidos, según reportó el grupo de coordinación estatal.

Durante la misma jornada, en el poblado Los Brasiles, también en el municipio de Culiacán, se detectó y destruyó un plantío de marihuana de aproximadamente 150 metros de largo por 10 metros de ancho y 0.25 metros de alto.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia
Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, SEMAR y otras dependencias participaron en la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos. (SSP Sinaloa)

Cantidad de marihuana asegurada en el operativo por Fuerzas Federales

Las autoridades incautaron cuatro bolsas de plástico con hierba seca, que en conjunto pesaban cerca de 24 kilogramos, y un bidón de 20 litros que contenía 12 kilogramos de semilla presuntamente de marihuana. La acción formó parte de los recorridos de vigilancia realizados en la zona rural del municipio.

Un plantío de marihuana de
Un plantío de marihuana de 150 metros de largo fue localizado y destruido en la comunidad de Los Brasiles, Culiacán, como parte del operativo. (SSP Sinaloa)

Los materiales y plantas decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinó su destrucción conforme a los protocolos legales vigentes. Las autoridades reiteraron que los operativos buscan “salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense”, puntualizando la importancia de la denuncia ciudadana tanto al 911 para emergencias como al 089 para reportes anónimos.

Las acciones conjuntas del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa forman parte de la estrategia permanente contra el tráfico y la producción de sustancias ilícitas en el estado.

Temas Relacionados

MarihuanaDrogaCuliacánSinaloamexico-noticias

Más Noticias

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Un clip volvió a circular en redes y mostró, entre risas, una historia poco conocida que revela la complicidad entre dos actrices

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro

Marcharon en Cualiacán por asesinato de Fernando Alan, estudiante de derecho quien murió por error tras disparos del Ejército

El joven de 23 años iba saliendo de un gimnasio junto a su novia cuando su vehículo fue confundido con otro tras una persecución le dispararon y mataron

Marcharon en Cualiacán por asesinato

Tras pase de lista sin respuesta, hallan el cuerpo de un reo en penal de Ahome, Sinaloa

La muerte de Ricardo “L” se suma a una serie de decesos en la prisión, donde familiares y organizaciones de derechos humanos señalaron irregularidades

Tras pase de lista sin

Flan de la abuela saludable: esta es la receta sin azúcar para un postre con textura cremosa y sabor delicioso

Esta versión es baja en calorías y apta para personas con diabetes, colesterol alto o hipertensión

Flan de la abuela saludable:

Gobierno de Puebla condena quema de la puerta de la Catedral

Dos personas ingresaron ilegalmente al atrio y provocaron el fuego en una puerta del recinto reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Gobierno de Puebla condena quema
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

Descubre las 10 producciones que todos están viendo este fin de semana en Disney+ México

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

DEPORTES

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986

México vs. Bolivia: sigue el minuto a minuto en vivo del segundo partido amistoso del Tri previo al Mundial 2026

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido

Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México