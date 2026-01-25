Marcharon en Cualiacán por asesinato de Fernando Alan, estudiante de derecho quien murió por error tras disparos del Ejército

alrededor de 200 personas marcharon la mañana de este domingo para exigir justicia por el asesinato del estudiante de derecho Feranando Alan Arce tras una persecución y disparos por error del Ejército Foto: Captura de video Facebook No somos iguales

Cientos de personas se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de Fernando Alan Arce, ocurrida cuando quedó atrapado en el fuego cruzado de militares el pasado 13 de enero. Durante la protesta, familiares y ciudadanos extendieron su reclamo al gobernador Rubén Rocha Moya y demandaron acciones ante los asesinatos que han tenido lugar en la capital y en todo el estado de Sinaloa.

La jornada de movilizaciones incluyó una segunda marcha en la zona de La Lomita, protagonizada por madres de jóvenes desaparecidos. Este grupo solicitó la renuncia de la comisionada de Búsqueda de Personas, señalando que, en repetidas ocasiones, deben financiar por cuenta propia las búsquedas de sus familiares y acusaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas permanece inactiva.

A partir de las 9:00, unas 200 personas marcharon desde Catedral hasta La Lomita por la avenida Álvaro Obregón, coreando consignas como “Justicia Para Fernando” y “No era un criminal”. Este acto colectivo se suma al recuerdo del asesinato, hace un año, de Gael y Alexander, así como su padre, un caso que ya había motivado marchas masivas en la ciudad.

Bryan Humberto Arce, padre de Fernando Alan, expresó su gratitud hacia quienes se han sumado a las movilizaciones y hacia las autoridades por su disposición durante el proceso judicial. “Aunque pasen años, no vamos a descansar hasta que tengamos justicia por mi hijo Fernando Alan”, afirmó.

El día del asesinato

Fernando estudiaba derecho, estaba por concluir su servicio social en el Tribunal; le restaban enero y febrero. Después quería estudiar Ciencias Políticas y trabajar en el Congreso. En el Tribunal, jueces y compañeros hablaban bien de él.

El joven de 23 años de edad perdió la vida luego de que elementos de la Defensa Nacional dispararon sus armas de fuego al confundirlo con un presunto delincuente.

La víctima iba a bordo de una camioneta junto con Rosa Guadalupe “N”, quien quedó gravemente herida el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca. Se dirigían a un gimnasio donde acudirían a hacer rutinas de ejercicio. Tras el ataque, el joven falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada con heridas de gravedad.

La narrativa oficial preliminar indica que elementos de la Guardia Nacional perseguían a civiles armados que viajaban a bordo de un Honda Accord color blanco. Durante el trayecto, los sujetos habrían arrojado artefactos “ponchallantas” para frenar a las autoridades.

El desenlace fatal ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón. En ese punto, Fernando Alan presuntamente circulaba a bordo de su vehículo, un Mazda 6 también de color blanco, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe. Las similitudes entre los vehículos habrían derivado en una confusión, dejando al estudiante y a su pareja en medio del fuego.

“Fernando Alan perdió la vida de manera injusta, y ningún ‘error’ puede justificar la pérdida de una vida inocente”, escribió el padre, explicando que no busca confrontación, sino el esclarecimiento total de los hechos para que la memoria del estudiante no sea manchada por la desinformación.

Secretario de Defensa reconoció su asesinato por error y asegura que no habrá impunidad

Luego de un intercambio de disparos en el estado de Sinaloa, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que se trabaja conforme al derecho y que para solucionar estas situaciones se garantiza la cercanía con los familiares.

Respecto a lo ocurrido, el titular de la Defensa recordó que “este hecho ocurrió cuando personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, los habían agredido. Van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo, y al parecer en el intercambio de los disparos es donde fallece uno de estos jóvenes".

Agregó que se están realizando las investigaciones correspondientes y recordó la postura de la Defensa Nacional para garantizar que no quede impune este acto.

“Cómo se va a garantizar, pues con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional de que se investigue, se apoye y se proceda conforme al derecho”, aseguró Trejo.