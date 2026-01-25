México

Ayuno intermitente para diabéticos tipo 2: ¿cuánto tiempo puede pasar una persona con esta condición sin haber ingerido alimentos antes de correr peligro?

Las modificaciones en los hábitos alimenticios, como limitar el tiempo de ingesta, requieren evaluación individualizada ante la posibilidad de hipoglucemias, desajustes de medicamentos y otros efectos secundarios asociados

El ayuno intermitente se estudia
El ayuno intermitente se estudia como alternativa alimentaria para el manejo de la diabetes tipo 2 y la reducción de peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la alimentación suelen ser clave para el manejo de la diabetes tipo 2. Sin embargo, el interés por el ayuno intermitente ha crecido en este grupo, lo que plantea dudas sobre su seguridad y efectividad.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una estrategia alimentaria que consiste en limitar la ingesta de alimentos a una ventana horaria específica cada día.

Por ejemplo, un esquema habitual permite comer solo entre el mediodía y las 20h, dejando el resto del día en ayuno. Durante esas ocho horas, las personas pueden elegir libremente qué comen y cuánto, sin restricciones fijas de tipo o cantidad.

La modalidad ha sido estudiada como alternativa para quienes tienen dificultades con las dietas tradicionales bajas en calorías. Según la doctora Krista Varady, de la Universidad de Illinois en Chicago, en declaraciones a NIH Noticias de Salud, existe un estudio que “muestra que comer durante un tiempo restringido podría ser una alternativa efectiva a la dieta tradicional para las personas que no pueden seguir esa dieta tradicional o están cansadas de hacerlo”.

Experimentos clínicos muestran que el
Experimentos clínicos muestran que el ayuno intermitente permite perder en promedio un 3,6% del peso en personas con diabetes tipo 2 en seis meses. (Freepik)

Estudios del ayuno intermitente en personas con diabetes tipo 2

En una investigación reciente financiada por los Institutos Nacionales de la Salud, un grupo de personas con diabetes tipo 2 adoptó el ayuno intermitente durante seis meses en ventana alimentaria de 12 a 20h.

Los resultados fueron claros: quienes siguieron este régimen lograron una pérdida promedio del 3,6 % de su peso corporal en ese periodo, mientras que el grupo que solo redujo calorías perdió menos peso.

Además, tanto el ayuno como la reducción calórica lograron descensos saludables y similares en los niveles de glucosa en sangre.

El ayuno intermitente puede provocar
El ayuno intermitente puede provocar déficit de nutrientes, mareos, irritabilidad y problemas de concentración en algunos pacientes con diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peligros y riesgos del ayuno intermitente en la diabetes tipo 2

A pesar de estos datos, el ayuno intermitente no está exento de riesgos para quienes padecen diabetes tipo 2:

  • Hipoglucemia: Limitar las comidas puede causar descensos peligrosos en la glucosa, sobre todo si la persona usa medicamentos que bajan el azúcar en sangre.
  • Hiperglucemia de rebote: Tras un ayuno, el organismo puede responder con subidas bruscas de glucosa al volver a comer, complicando el control de la enfermedad.
  • Desajustes en la medicación: Cambiar los horarios y la cantidad de comida puede requerir modificar las dosis o el momento de los medicamentos, algo que solo debe hacerse bajo supervisión médica.
  • Déficit nutricional: Comer durante menos tiempo puede dificultar cubrir las necesidades diarias de nutrientes esenciales.
  • Efectos secundarios: Algunas personas pueden sentir mareos, cansancio, irritabilidad o problemas de concentración durante los periodos sin comida.
El ayuno intermitente no solo
El ayuno intermitente no solo implica riesgos para personas con diabetes tipo 2, sino también problemas digestivos y alteraciones del ánimo y el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y advertencias

Especialistas como la doctora Varady insisten en que, antes de iniciar cualquier forma de ayuno intermitente, es fundamental consultar al médico tratante.

Cada caso de diabetes tipo 2 es diferente y puede requerir ajustes específicos en la medicación y el monitoreo de la glucosa.

Peligros generales del ayuno intermitente

Fuera de la diabetes tipo 2, el ayuno intermitente también puede presentar riesgos para la salud, entre ellos:

  • Problemas digestivos y malestar estomacal.
  • Trastornos del ánimo o del sueño.
  • Dificultad para mantener el ritmo en personas con alta demanda física o mental.

