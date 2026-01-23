Mousse de guanábana y coco con chocolate amargo es el postre antioxidante perfecto para consentirse en San Valentín

Mousse de guanábana y coco con chocolate amargo: frescura y sabor para celebrar de forma saludable. (Gemini)

El mousse de guanábana y coco con chocolate amargo es un postre ideal para celebrar el Día del Amor y la Amistad de manera original y saludable, fusionando sabores tropicales mexicanos con el toque gourmet del chocolate.

Este mousse es ligero, cremoso y lleno de beneficios: la guanábana aporta vitamina C y fibra, el coco suma grasas buenas y el chocolate amargo añade antioxidantes y ese sabor sofisticado que enamora.

Además, es fácil de preparar, no requiere horno ni ingredientes complicados, y luce espectacular servido en copas individuales, perfecto para compartir momentos especiales.

Esta receta es baja en azúcar, apta para quienes cuidan la línea y una excelente opción para consentir a quienes amas con algo diferente, nutritivo y delicioso.

Receta de mousse de guanábana y coco con chocolate amargo

Tiempo de preparación

10 minutos para mezclar ingredientes

1 hora de refrigeración

Ingredientes

2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas) 1 taza de leche de coco ligera (puede ser de lata o tetrapak) 1/3 taza de miel, stevia o azúcar mascabado (ajusta al gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría 40 g de chocolate amargo (70% cacao o más), rallado o en trozos pequeños Coco rallado y hojas de menta para decorar (opcional)

Guanábana (Sader)

Cómo hacer mousse de guanábana y coco con chocolate amargo

Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos. Licúa la pulpa de guanábana con la leche de coco, la miel (o endulzante) y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla de guanábana y coco, y licúa unos segundos más para integrar bien. Vierte el mousse en copas individuales y refrigera al menos 1 hora, hasta que cuaje y esté firme. Antes de servir, decora con chocolate amargo rallado, coco rallado y hojas de menta fresca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 copas individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 100

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 8 g (principalmente naturales de la fruta y la leche de coco)

Proteínas: 2 g

Fibra: 2 g

Estimaciones aproximadas, pueden variar según ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El mousse se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien tapado.