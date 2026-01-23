Mousse de guanábana y coco con chocolate amargo es el postre antioxidante perfecto para consentirse en San Valentín

El mousse de guanábana y coco con chocolate amargo es un postre ideal para celebrar el Día del Amor y la Amistad de manera original y saludable, fusionando sabores tropicales mexicanos con el toque gourmet del chocolate.
Este mousse es ligero, cremoso y lleno de beneficios: la guanábana aporta vitamina C y fibra, el coco suma grasas buenas y el chocolate amargo añade antioxidantes y ese sabor sofisticado que enamora.
Además, es fácil de preparar, no requiere horno ni ingredientes complicados, y luce espectacular servido en copas individuales, perfecto para compartir momentos especiales.
Esta receta es baja en azúcar, apta para quienes cuidan la línea y una excelente opción para consentir a quienes amas con algo diferente, nutritivo y delicioso.
Receta de mousse de guanábana y coco con chocolate amargo
Tiempo de preparación
- 10 minutos para mezclar ingredientes
- 1 hora de refrigeración
Ingredientes
- 2 tazas de pulpa de guanábana (fresca o congelada, sin semillas)
- 1 taza de leche de coco ligera (puede ser de lata o tetrapak)
- 1/3 taza de miel, stevia o azúcar mascabado (ajusta al gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
- 40 g de chocolate amargo (70% cacao o más), rallado o en trozos pequeños
- Coco rallado y hojas de menta para decorar (opcional)
Cómo hacer mousse de guanábana y coco con chocolate amargo
- Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
- Licúa la pulpa de guanábana con la leche de coco, la miel (o endulzante) y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir.
- Agrega la grenetina disuelta a la mezcla de guanábana y coco, y licúa unos segundos más para integrar bien.
- Vierte el mousse en copas individuales y refrigera al menos 1 hora, hasta que cuaje y esté firme.
- Antes de servir, decora con chocolate amargo rallado, coco rallado y hojas de menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 copas individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 100
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 14 g
- Azúcares: 8 g (principalmente naturales de la fruta y la leche de coco)
- Proteínas: 2 g
- Fibra: 2 g
Estimaciones aproximadas, pueden variar según ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El mousse se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien tapado.