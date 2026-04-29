Aumentan quejas en Quintana Roo por actos anticipados de campaña

Autoridades electorales consideran que el aumento en los reportes refleja el ambiente de competencia política que ya se percibe en la entidad, aun cuando el proceso formal de campañas aún no inicia. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) dio a conocer un incremento en el número de quejas presentadas por actos anticipados de campaña en el contexto previo a las elecciones de 2027.

Según información del propio órgano electoral, actualmente se reciben hasta 4 denuncias diarias, la mayoría relacionadas con la aparición de pintas en bardas que promueven partidos políticos, lo que constituye una violación a la normativa vigente sobre los tiempos oficiales para la promoción electoral.

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La consejera presidente, Rubí Pacheco Pérez, informó que, aunque estos casos no han sido llevados aún al Consejo General, existe la expectativa de que los expedientes acumulados desde enero sean discutidos este miércoles. La funcionaria subrayó que el Instituto Electoral mantiene un monitoreo constante de las actividades en el estado y que la atención a estas denuncias busca garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas para los procesos electorales.

El registro de quejas responde a la relevancia que tendrán las elecciones programadas para el próximo año, en las que se renovarán 17 gubernaturas, incluido el estado de Quintana Roo. Autoridades electorales consideran que el aumento en los reportes refleja el ambiente de competencia política que ya se percibe en la entidad, aun cuando el proceso formal de campañas aún no inicia.

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Panorama electoral para 2027 en Quintana Roo

Hasta ahora, los partidos políticos en México han comenzado a trazar sus estrategias y definir los perfiles que buscarán posicionar de cara a las elecciones de 2027. En el caso de Quintana Roo, el escenario político permanece abierto, ya que los nombres definitivos de quienes contenderán aún no se oficializan y los aspirantes apenas empiezan a tomar visibilidad en el ámbito público.

Dentro de Morena, destaca la presencia de Rafael Marín Mollinedo, actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien ha sido señalado por actos anticipados de campaña.

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Ricardo Monreal ha expresado su respaldo a Marín Mollinedo, al referirse a él como “un hombre serio, es un hombre sensato que ha luchado mucho”. Además, Monreal lo reconoce como “el primer morenista de aquel estado, de Quintana Roo, que en las condiciones más deplorables y más adversas, se atrevió a acompañarnos como fundador de Morena”.

Estas declaraciones han sido interpretadas como un reconocimiento al papel que Marín Mollinedo desempeñó en la consolidación del partido en la entidad, pero no constituyen una confirmación sobre su participación en la contienda electoral.

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Mientras, los otros estados continúan con sus procesos internos para perfilar a sus próximos candidatos a gobernaturas de los 17 estados del país que contenderán en los comicios de 2027.