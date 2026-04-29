Mientras evade al Senado, Maru Campos califica de “logro” el operativo en el que participaron agentes de la CIA

Investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no contaban con permiso de la SRE para operar en el país, violando la Ley de Seguridad Nacional. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, reapareció en un evento empresarial para defender su estrategia de seguridad, apenas 24 horas después de negarse a comparecer ante legisladores por la operación en cubierta que cobró la vida de dos agentes estadounidenses y desató un escándalo por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Arropada por el sector empresarial durante la Toma de Compromiso de la Coparmex en Delicias, la mandataria panista calificó como un “logro importante” en la lucha contra el crimen tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

PUBLICIDAD

La gobernadora Maru Campos ofrece un discurso en un evento en Delicias, Chihuahua.

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”, sostuvo frente a los inversionistas, a quienes les prometió que su gobierno “no descansará” hasta consolidar la paz.

El “logro” que desató un escándalo binacional

El operativo de seguridad en Chihuahua realizado entre el 16 y 19 de abril, ahora, es el epicentro de un conflicto diplomático y de seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Durante esas acciones clandestinas antidrogas, dos funcionarios miembros de agencias de inteligencia estadounidense, uno que habría entrado con pasaporte diplomático y el otro como turista, perdieron la vida en un accidente automovilístico.

Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G

Las investigaciones revelaron que “ninguno de los agentes contaba con acreditación” por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para operar en México, lo que representa una violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe a agentes extranjeros participar en operaciones tácticas.

PUBLICIDAD

El desaire al Senado de la República

Apenas un día antes de su discurso ante empresarios, Campos Galván declinó formalmente una invitación para comparecer ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, donde legisladores de todas las bancadas esperaban cuestionarla sobre quién y por qué se autorizó trabajar con la inteligencia de EEUU a espaldas de la Cancillería.

A través de un oficio enviado a la Mesa Directiva, la gobernadora justificó su inasistencia argumentando que su presencia podría comprometer “información de carácter confidencial o clasificada”, amparándose en la protección de la seguridad nacional y de las carpetas de investigación.

PUBLICIDAD

FGR investiga la participación de agentes de la CIA en Chihuahua

En su reaparición pública, Campos Galván intentó calmar las aguas asegurando que las investigaciones “continúan su curso”. Confirmó la creación de la Unidad Especializada para indagar los hechos ocurridos el 19 de abril, la misma que ya había remitido los primeros informes a las autoridades federales.

La mandataria reiteró su compromiso de mantener la cooperación con la Fiscalía General de la República (FGR), prometiendo aportar información “con transparencia y puntualidad”.

PUBLICIDAD

No obstante, su negativa a rendir cuentas ante el Poder Legislativo mantiene en el aire la incógnita central que sacude a la política mexicana: los límites cruzados por el gobierno estatal al permitir que una agencia extranjera operara bajo sus propias reglas en la sierra de Chihuahua.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la gobernadora estatal, en donde Campos le aseguró que ella desconocía que agentes de la CIA estuvieran participando en dispositivos de seguridad en campo.

PUBLICIDAD