México

Siete arrestados tras operativo contra red de huachicol vinculada al CJNG en Edomex e Hidalgo

La operación, coordinada entre fuerzas federales y estatales, permitió el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo especializado

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La operación, coordinada entre fuerzas federales y estatales, permitió el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo especializado
La operación, coordinada entre fuerzas federales y estatales, permitió el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo especializado

Siete personas vinculadas con el robo de hidrocarburos fueron detenidas en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo, luego de las acciones coordinadas por parte de la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades identificaron a los detenidos como parte de una red criminal que operaba en extracción ilegal, el almacenamiento y la posterior distribución de combustible obtenido de tomas clandestinas.

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De acuerdo con las investigaciones, el grupo mantenía vínculos con una célula delictiva asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual utilizaba infraestructura y logística sofisticada para mover el hidrocarburo sustraído ilícitamente en varias regiones del país.

Entre los detenidos se encuentran Mauricio “N”, alias “El Burras”; y Malpica “N”, señalados como piezas importantes dentro de la estructura del grupo delictivo.

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Durante los despliegues, el Gabinete de Seguridad permitió ubicar inmuebles clave y puntos de interés cercanos a ductos de PEMEX, donde el grupo empleaba pipas, tractocamiones y diversos contenedores para trasladar el combustible robado.

Los cateos fueron realizados en 20 inmuebles del corredor Tula–Tepeji–Atitalaquia–Apaxco–Cuautitlán Izcalli, en los cuales el personal naval y las demás autoridades aseguraron sustancias, armas, vehículos y equipo especializado. El valor comercial de lo incautado asciende a más de 60 millones de pesos.

Algunos de los objetos decomisados son 2.7 kilogramos de metanfetamina, tres armas de fuego, 19 vehículos y 32 pipas. También fueron localizados sistemas de videovigilancia, equipos de comunicación y equipo de bombeo.

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, detalló ayer que la operación permitió desarticular parte de la red criminal dedicada al robo de hidrocarburos. Según sus declaraciones, la intervención conjunta de dependencias federales fue fundamental para el éxito de los cateos.

La operación, coordinada entre fuerzas federales y estatales, permitió el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo especializado
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“Se trata de una estructura dedicada al robo, almacenamiento y comercialización de combustible ilícito, con presencia en diversas regiones estratégicas”, señaló el funcionario de seguridad al subrayar la relevancia del operativo en el combate a este delito.

En la comparecencia, Harfuch resaltó que las investigaciones duraron varias semanas y se apoyaron en inteligencia interinstitucional. También precisó que el despliegue en varios municipios permitió una respuesta rápida y coordinada para efectuar las detenciones.

Esta acción representó un golpe relevante para la delincuencia organizada que opera en la región centro del país. Con ello, las autoridades mantienen bajo resguardo a los detenidos y continúan las indagatorias para identificar a otros posibles implicados.

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