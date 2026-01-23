México

Harfuch asegura que pueblo michoacano está feliz con detención de “El Botox”, niega que tuviera una base social

El titular de la SSPC señaló este viernes que tras la detención del líder de Los Blancos de Troya, la Guardia Nacional y Policía Estatal de Michoacán actuaron de manera oportuna para evitar eventos violentos

Harfuch dijo que empresarios michoacanos
Harfuch dijo que empresarios michoacanos se mostraron felices con la captura de El Botox. | YouTube Claudia Sheinbaum

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo, sobre la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, líder del grupo delincuencial Los Blancos de Troya, ocurrida el pasado jueves por la mañana, que la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Michoacán (estado en el que fue detenido el líder delincuencial) actuaron de manera oportuna para evitar bloqueos o situaciones de violencia en las vías de comunicación.

Ante la pregunta de una reportera, Harfuch señaló que “indmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación, donde iniciaron bloqueos. Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces, fueron los que quemaron los vehículos, no fue una parte de la población”, dijo el funcionario, luego de que se registraran un par de bloqueos en carreteras de Michoacán tras la detención del El Botox y tres de sus colaboradores más cercanos.

Expuso que tras la captura, se recibieron comunicados y denuncias anónimas, en las que la gente se mostraba contenta por la detención del líder delincuencial, acusado de homicidio y extorsión, y a quien se le involucra con el asesinato del líder limonero michoacano Bernardo Bravo.

“Ayer recibimos cualquier cantidad de comuniocados, denuncias anónimas, donde la gente está feliz de la detención, los empresarios están felices de la detención, es una persona que extorsionaba, no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo, relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo, entonces, más que una base social, son delincuentes del mismo grupo que sí hicieron algunas quemas de vehículo, pero que fueron controlados de inmediato por Guardia Nacional y por la Policía estatal en Michoacán”, concluyó Harfuch.

Así ocurrió la detención de El Botox

El pasado jueves por la mañana se anunció la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, líder del grupo delincuencial Los Blancos de Troya.

El Botox está ligado a
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

Fue tras un operativo ocurrido durante la madrugada de jueves, que fue detenido, a pesar de que intentó escapar de las autoridades.

Omar García Harfuch dio a conocer, el pasado jueves, que El Botox era uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola en Apatzingán, Michoacán, crimen ocurrido el lunes 20 de octubre de 2025.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, expuso el titular de la SSPC.

Junto al Botox fueron detenidas 3 personas más de su círculo cercano, una mujer y dos hombres.

Además, compartió que “esta persona contaba con varias ordenes de aprehensión, más de siete, que eran por homicidio, más de seis por extorsión, tres por homicidio calificado”.

Con esto también añadió que estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detalló que recurrió a utilizar explosivos contra las autoridades.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchEl BotoxSSPCLa MañaneraClaudia Sheinbaummexico-noticias

