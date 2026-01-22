Harfuch anuncia captura en Michoacán de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya tras fuerte operativo federal

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

El secretario de seguridad informó la detención de César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox“, líder de Los Blancos de Troya, quien habría solicitado la intervención de Donald Trump en México.

Luego de que el operativo en Apatzingán, Michoacán se desplegara con el fin de capturarlo, no fue posible detenerlo pero sí se aseguraron explosivos improvisados.

El ahora detenido es uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes citrícolas de Apatzingán. Además, es un objetivo prioroitario debido a que está ligado a temas relacionados con la extorsión y algunas propiedades o tierras.

Sobre la detención de El Botox, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que llevaban mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, explicó Harfuch.

Posteriormente agregó que recientemente se han logrado capturas de personas cercanas a él y destacó una de ellas, la cual ocurrió en la madrugada.

“Hoy, a medianoche, aproximadamente, en una operación antes, se detuvo a una mujer muy cercana a él también, le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”, informó el secretario de seguridad.

Información en desarrollo...