México

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Durante años, César Alejandro Sepúlveda Arellano, líder de Los Blancos de Troya, “asfixió” a productores de limón con su sistema de extorsión

Guardar
El arresto de El Botox,
El arresto de El Botox, señalado como principal extorsionador del sector citrícola en Apatzingán, reveló el impacto económico y el clima de terror que enfrentaron productores de limón bajo el dominio de Los Blancos de Troya. (Infobae)

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como El Botox y líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, ha traído un alivio momentáneo para cientos de productores de limón y aguacate en la región de Apatzingán, en Michoacán.

Las autoridades federales y estatales confirmaron este jueves el operativo que permitió capturar a quien era señalado como el principal extorsionador del sector citrícola local, cuya estructura de cobros ilegales impuesta durante años generó asesinatos como el de Bernardo Bravo, pérdidas millonarias al sector y un clima de terror entre los trabajadores del campo.

Cuotas de dos pesos y multas impagables

El Botox está ligado a
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

De acuerdo con el testimonio de uno de los limoneros de Apatzingán entrevistado por la periodista Azucena Uresti en Radiofórmula, el sistema impuesto por El Botox obligaba a los limoneros a pagar dos pesos por cada kilo de limón empacado, bajo amenaza de sanciones.

“Nos cobraban dos pesos por kilo de caja... son veintidós kilos la caja. Tenías que agarrar dos pesitos por cada kilo de caja.”

La consecuencia directa fue que por cada caja los agricultores perdían cerca de 60 pesos, considerando que el precio de venta rondaba los 100 pesos, dejando pérdidas importantes para sus bolsillos. El limonero entrevistado, quien se comunicó en anonimato, resumió: “trabajaba nomás para él”.

El cobro se realizaba de forma personal y violenta. El Botox enviaba personas armadas a los empaques y huertas a recoger el dinero o citaba a los productores en el parque central en su pueblo de origen, para efectuar los pagos.

Según el testimonio, “a nosotros nos mandaban allí a los empaques, nos mandaban a veces a las huertas a cobrar ellos mismos el dinero. Y si no ibas, te mandaba a decir que fueras a su pueblo, a pagar la cuota”.

Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El castigo por incumplir las cuotas era inmediato y severo. “Si no, te ponía una multa de 200 mil pesos o te clausuraba tu negocio, tu empaque de limón. Ahora sí que muy feo".

Según cuenta el productor, el propio líder criminal se presentaba en las entregas: “Él mero se presentaba directamente”, haciendo énfasis en que las autoridades no acudían y además éste tenía sus escoltas fuertemente armados.

Las reuniones para el pago eran nocturnas, lo que aumentaba la inseguridad: “Ahí nos citaban a las diez de la noche... Y ahí llegaban todos los señores esos, esa gente mala, uno andaba con el miedo de que no regresabas”.

El miedo a las represalias era generalizado: “No podíamos denunciar ni nada de eso, porque tenemos el miedo a nuestras familias... de que nos fuera a pasar algo”, contó.

El impacto en el sector limonero fue devastador. Muchos productores optaron por dejar de cosechar o incluso tirar la fruta para evitar ser víctimas de la extorsión. El limonero expresó: “Muchos de nosotros los productores dejamos de tirar mucho limón por lo mismo, porque pues ya no aguantábamos la extorsión de este señor, de César Sepúlveda.”

Operativo quirúrgico para detenerlo

(SSPE Michoacán)
(SSPE Michoacán)

La captura de El Botox fue resultado de un operativo de gran escala, que involucró a más de 30 vehículos terrestres de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil (policía estatal de Michoacán), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se utilizaron vehículos tácticos blindados tipo Black Mamba y SandCat, recursos justificados por el poder de fuego de los sicarios que operaban en la zona.

El operativo se dividió en dos frentes: mientras una parte de las fuerzas realizaba acciones en Cenobio Moreno, bastión de El Botox, otra unidad se concentró en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, donde finalmente se produjo la detención.

La captura fue posible gracias a semanas de inteligencia y a la detención previa de uno de los principales sicarios del líder criminal en Tuxpan.

Según las autoridades, César Sepúlveda intentó escapar saltando por la parte trasera de una vivienda, pero una agente federal consiguió interceptarlo y detenerlo. Además, durante la madrugada previa, fue arrestada una mujer de su círculo cercano, encargada de la contabilidad del grupo.

Quién es El Botox

Este es el segundo video
Este es el segundo video que publica el presunto líder del cártel en este inicio de año. (Redes sociales)

César Alejandro Sepúlveda Arellano inició su carrera delictiva como integrante de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán a mediados de la década pasada. Posteriormente, ascendió al liderazgo de Los Blancos de Troya, organización aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Viagras y del cártel de Acahuato.

El Botox acumuló al menos cinco órdenes de aprehensión, incluyendo la de presunto autor intelectual y material del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantenía activa una recompensa de cien mil pesos.

En los días previos a su detención, El Botox difundió videos en redes sociales donde negó su responsabilidad en hechos violentos, pidió la liberación de familiares encarcelados y solicitó la intervención de Donald Trump para combatir la corrupción en México. En dichos mensajes, también acusó a autoridades estatales de supuestos actos ilícitos y defendió su papel como “protector” del sector limonero.

Temas Relacionados

El BotoxExtorsiónLimonerosMichoacánCésar Alejandro Sepúlveda Arellanomexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

En el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, la conductora abordó los rumores que la relacionan con la familia Bisogno

Pati Chapoy señaló al hermano

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Las autoridades encontraron los restos de un matrimonio y su hija tras un operativo urgente en búsqueda de la familia reportada como desaparecida

Eran intérpretes de Lengua de

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar para estudiar cine fuera de México

Quienes reciban la beca deberán volver a México para impulsar la industria nacional del cine y la animación

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar

Pati Chapoy rompe en llanto al recordar la vez que estuvo a punto de ir a prisión

Al celebrar los 30 años de “Ventaneando”, la conductora de espectáculos habló de uno de los episodios más fuertes que marcaron su vida

Pati Chapoy rompe en llanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Eran intérpretes de Lengua de

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy señaló al hermano

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París