Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

El arresto de El Botox, señalado como principal extorsionador del sector citrícola en Apatzingán, reveló el impacto económico y el clima de terror que enfrentaron productores de limón bajo el dominio de Los Blancos de Troya. (Infobae)

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como El Botox y líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, ha traído un alivio momentáneo para cientos de productores de limón y aguacate en la región de Apatzingán, en Michoacán.

Las autoridades federales y estatales confirmaron este jueves el operativo que permitió capturar a quien era señalado como el principal extorsionador del sector citrícola local, cuya estructura de cobros ilegales impuesta durante años generó asesinatos como el de Bernardo Bravo, pérdidas millonarias al sector y un clima de terror entre los trabajadores del campo.

Cuotas de dos pesos y multas impagables

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

De acuerdo con el testimonio de uno de los limoneros de Apatzingán entrevistado por la periodista Azucena Uresti en Radiofórmula, el sistema impuesto por El Botox obligaba a los limoneros a pagar dos pesos por cada kilo de limón empacado, bajo amenaza de sanciones.

“Nos cobraban dos pesos por kilo de caja... son veintidós kilos la caja. Tenías que agarrar dos pesitos por cada kilo de caja.”

La consecuencia directa fue que por cada caja los agricultores perdían cerca de 60 pesos, considerando que el precio de venta rondaba los 100 pesos, dejando pérdidas importantes para sus bolsillos. El limonero entrevistado, quien se comunicó en anonimato, resumió: “trabajaba nomás para él”.

El cobro se realizaba de forma personal y violenta. El Botox enviaba personas armadas a los empaques y huertas a recoger el dinero o citaba a los productores en el parque central en su pueblo de origen, para efectuar los pagos.

Según el testimonio, “a nosotros nos mandaban allí a los empaques, nos mandaban a veces a las huertas a cobrar ellos mismos el dinero. Y si no ibas, te mandaba a decir que fueras a su pueblo, a pagar la cuota”.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El castigo por incumplir las cuotas era inmediato y severo. “Si no, te ponía una multa de 200 mil pesos o te clausuraba tu negocio, tu empaque de limón. Ahora sí que muy feo".

Según cuenta el productor, el propio líder criminal se presentaba en las entregas: “Él mero se presentaba directamente”, haciendo énfasis en que las autoridades no acudían y además éste tenía sus escoltas fuertemente armados.

Las reuniones para el pago eran nocturnas, lo que aumentaba la inseguridad: “Ahí nos citaban a las diez de la noche... Y ahí llegaban todos los señores esos, esa gente mala, uno andaba con el miedo de que no regresabas”.

El miedo a las represalias era generalizado: “No podíamos denunciar ni nada de eso, porque tenemos el miedo a nuestras familias... de que nos fuera a pasar algo”, contó.

El impacto en el sector limonero fue devastador. Muchos productores optaron por dejar de cosechar o incluso tirar la fruta para evitar ser víctimas de la extorsión. El limonero expresó: “Muchos de nosotros los productores dejamos de tirar mucho limón por lo mismo, porque pues ya no aguantábamos la extorsión de este señor, de César Sepúlveda.”

Operativo quirúrgico para detenerlo

(SSPE Michoacán)

La captura de El Botox fue resultado de un operativo de gran escala, que involucró a más de 30 vehículos terrestres de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil (policía estatal de Michoacán), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se utilizaron vehículos tácticos blindados tipo Black Mamba y SandCat, recursos justificados por el poder de fuego de los sicarios que operaban en la zona.

El operativo se dividió en dos frentes: mientras una parte de las fuerzas realizaba acciones en Cenobio Moreno, bastión de El Botox, otra unidad se concentró en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, donde finalmente se produjo la detención.

La captura fue posible gracias a semanas de inteligencia y a la detención previa de uno de los principales sicarios del líder criminal en Tuxpan.

Según las autoridades, César Sepúlveda intentó escapar saltando por la parte trasera de una vivienda, pero una agente federal consiguió interceptarlo y detenerlo. Además, durante la madrugada previa, fue arrestada una mujer de su círculo cercano, encargada de la contabilidad del grupo.

Quién es El Botox

Este es el segundo video que publica el presunto líder del cártel en este inicio de año. (Redes sociales)

César Alejandro Sepúlveda Arellano inició su carrera delictiva como integrante de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán a mediados de la década pasada. Posteriormente, ascendió al liderazgo de Los Blancos de Troya, organización aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Viagras y del cártel de Acahuato.

El Botox acumuló al menos cinco órdenes de aprehensión, incluyendo la de presunto autor intelectual y material del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantenía activa una recompensa de cien mil pesos.

En los días previos a su detención, El Botox difundió videos en redes sociales donde negó su responsabilidad en hechos violentos, pidió la liberación de familiares encarcelados y solicitó la intervención de Donald Trump para combatir la corrupción en México. En dichos mensajes, también acusó a autoridades estatales de supuestos actos ilícitos y defendió su papel como “protector” del sector limonero.