Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

(IG: @iamyanetgarcia)

Yanet García también conocida como ‘La Chica del Clima’, sorprendió a sus seguidores con una publicación muy especial.

Se trata nada más y nada menos que del Trend 2016-2026, donde mostró cómo ha cambiado físicamente gracias a su constancia. Y es que no solo ha procurado mantener una dieta nutritiva y equilibrada, también ha apostado por hacer ejercicio para fortalecer sus músculos.

Yanet García tenía 26 años en 2016. (IG: @iamyanetgarcia)

La actriz, modelo y presentadora regiomontana publicó varias fotografías del 2016, donde no solo mostró qué comía en aquel entonces, también que solía hacer ejercicio en un gimnasio.

Entre las imágenes, una llamó la atención de los usuarios de la plataforma. Y es que en esa, Yanet García comparó cómo lucía en 2016 en bikini y cómo luce actualmente, una década después.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos aplaudieron la belleza de ‘La Chica del Clima’, otros envidiaron su fuerza de voluntad o encontraron inspiración en su radical cambio.

(IG: @iamyanetgarcia)

“qué bonito ver tanto que has logrado.”

“Estoy tan orgullosa de lo lejos que has llegado.”

“Muy buen cambio.”

“Yo también te daré todo!”

“Impresionante a través de la historia.”

Esta no es la primera vez que ‘La Chica del Clima’ presume cómo ha cambiado su cuerpo con el paso de los años, pues en 2020 publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde no solo habló sobre su esfuerzo, también aseguró que no es perfecta.

"La chica del clima" fue parte del programa Hoy. (Instagram)

La conductora confesó que el grupo muscular que más ha trabajado son los glúteos y ha conseguido el resultado deseado, no sin algunas estrías.

Yanet García (Instagram/iamyanetgarcia)

Cabe mencionar que las estrías son cicatrices que aparecen en la piel cuando esta se estira o se contrae rápidamente. Aunque a muchos les parece algo alarmante, es muy normal entre personas que hacen ejercicio o están embarazadas.