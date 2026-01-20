México

Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

“La Chica del Clima” sorprendió a sus seguidores de redes sociales con sus fotos de antaño

Guardar
(IG: @iamyanetgarcia)
(IG: @iamyanetgarcia)

Yanet García también conocida como ‘La Chica del Clima’, sorprendió a sus seguidores con una publicación muy especial.

Se trata nada más y nada menos que del Trend 2016-2026, donde mostró cómo ha cambiado físicamente gracias a su constancia. Y es que no solo ha procurado mantener una dieta nutritiva y equilibrada, también ha apostado por hacer ejercicio para fortalecer sus músculos.

Yanet García tenía 26 años
Yanet García tenía 26 años en 2016. (IG: @iamyanetgarcia)

La actriz, modelo y presentadora regiomontana publicó varias fotografías del 2016, donde no solo mostró qué comía en aquel entonces, también que solía hacer ejercicio en un gimnasio.

Entre las imágenes, una llamó la atención de los usuarios de la plataforma. Y es que en esa, Yanet García comparó cómo lucía en 2016 en bikini y cómo luce actualmente, una década después.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos aplaudieron la belleza de ‘La Chica del Clima’, otros envidiaron su fuerza de voluntad o encontraron inspiración en su radical cambio.

(IG: @iamyanetgarcia)
(IG: @iamyanetgarcia)
  • “qué bonito ver tanto que has logrado.”
  • “Estoy tan orgullosa de lo lejos que has llegado.”
  • “Muy buen cambio.”
  • “Yo también te daré todo!”
  • “Impresionante a través de la historia.”

Esta no es la primera vez que ‘La Chica del Clima’ presume cómo ha cambiado su cuerpo con el paso de los años, pues en 2020 publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde no solo habló sobre su esfuerzo, también aseguró que no es perfecta.

"La chica del clima" fue
"La chica del clima" fue parte del programa Hoy. (Instagram)

La conductora confesó que el grupo muscular que más ha trabajado son los glúteos y ha conseguido el resultado deseado, no sin algunas estrías.

Yanet García (Instagram/iamyanetgarcia)
Yanet García (Instagram/iamyanetgarcia)

Cabe mencionar que las estrías son cicatrices que aparecen en la piel cuando esta se estira o se contrae rápidamente. Aunque a muchos les parece algo alarmante, es muy normal entre personas que hacen ejercicio o están embarazadas.

Temas Relacionados

Yanet GarcíaLa Chica del ClimaOnlyFansTikTokmexico-viralesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Las autoridades aseguraron que más de 90 criminales han sido enviados al país vecino

Cuántos narcotraficantes ha entregado México

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes, son identificados como líderes y operadores de cárteles de la droga mexicanos

Estos son algunos de los

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

El secretario de Seguridad informó que 37 operadores fueron trasladados a seis ciudades de Estados Unidos

Nueva entrega de narcos llega

Detención del periodista Armando Castilla, uno de varios casos de acoso judicial a la libertad de prensa en México

El caso del director de Vanguardia MX se suma a más casos de acoso judicial en el país

Detención del periodista Armando Castilla,

Ceci Flores invita a senadora de Morena a jornada de búsqueda en Sonora: “En su tierra hay mucho que desenterrar”

La madre buscadora reprochó que Lorenia Valles participó en una cosecha de chiles

Ceci Flores invita a senadora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuántos narcotraficantes ha entregado México

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Espinoza y Alan Tacher

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

Festival de Café y Chocolate CDMX 2026: horario, lugar y precios de la edición por “Día de San Valentín”

“Los haters son nuestros fans”: Brenda y Mario Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’

Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

¿A quién dedicó Ha*Ash la canción “El cielo te mandó para mí”? La respuesta que desató risas en redes

DEPORTES

Olympique de Marsella vs Liverpool:

Olympique de Marsella vs Liverpool: cuándo y dónde ver el juego en México

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Mexicano limpia placa de Hugo Sánchez en el estadio del Atlético de Madrid tras encontrarla en malas condiciones | Video