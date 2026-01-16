México

La bebida que debes tomar en ayunas para producir colágeno naturalmente

Una taza diaria aporta nutrientes que ayudan a conservar la juventud cutánea desde dentro

Guardar
Existen compuestos naturales que pueden
Existen compuestos naturales que pueden respaldar la elasticidad, según diversos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas lo saben, pero tomar té blanco en ayunas se ha popularizado como una alternativa natural para favorecer la producción de colágeno y cuidar la salud de la piel.

Y es que, de acuerdo con un estudio de la Journal of Nutrition and Food Sciences incluir una taza de té blanco al comenzar el día puede ser un hábito sencillo para apoyar la regeneración natural del colágeno desde el interior.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las propiedades que le brindan este beneficio y cómo el consumirlo en ayunas puede ayudarte a obtenerlas.

Consumir té blanco ayuda a
Consumir té blanco ayuda a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel gracias a su capacidad para retrasar la degradación del colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué consumir té blanco en ayunas ayuda a la producción de colágeno y puede marcar la diferencia en tu piel

El té blanco contiene compuestos antioxidantes, como polifenoles y catequinas, que ayudan a proteger la piel del daño oxidativo y favorecen la producción de colágeno.

Diversos estudios señalan que los extractos de té blanco pueden inhibir la actividad de enzimas responsables de degradar el colágeno y la elastina, como la colagenasa y la elastasa.

Al reducir la degradación de estas proteínas, el té blanco contribuye a mantener la firmeza y elasticidad de la piel.

Además, los antioxidantes presentes en el té blanco ayudan a combatir los radicales libres, que aceleran el envejecimiento cutáneo y el deterioro del colágeno.

Los antioxidantes presentes en el
Los antioxidantes presentes en el té blanco inhiben la acción de enzimas como la colagenasa y la elastasa, responsables del envejecimiento cutáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y tomar té blanco para producir colágeno de manera natural

Para aprovechar los beneficios del té blanco y apoyar la producción natural de colágeno, se recomienda prepararlo y consumirlo de la siguiente manera:

Preparación

Consumo recomendado

Consejos adicionales

  • Combina el consumo de té blanco con una dieta rica en frutas y verduras, que aportan vitamina C y otros nutrientes necesarios para la síntesis de colágeno.
  • Mantén una hidratación adecuada y evita el exceso de exposición solar para cuidar la salud de la piel.
Pocas personas saben de las
Pocas personas saben de las propiedades de esta bebida para ayudar a mantener la producción del colágeno en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios a la salud de tomar té blanco

Además de favorecer la producción de colágeno, el té blanco aporta varios beneficios a la salud gracias a su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales. Entre los principales destacan:

  • Protección celular: Sus polifenoles y catequinas ayudan a neutralizar los radicales libres, lo que contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y el daño celular.
  • Apoyo cardiovascular: Puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud de los vasos sanguíneos.
  • Refuerzo del sistema inmunológico: Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios apoyan la función inmunitaria.
  • Mejora de la salud bucal: Ayuda a combatir bacterias que causan caries y enfermedades en las encías.
  • Control del peso: Su consumo puede favorecer el metabolismo y la quema de grasas como parte de una dieta equilibrada.

El té blanco es una bebida suave y baja en cafeína, adecuada para su consumo diario dentro de un estilo de vida saludable.

Temas Relacionados

té blancocolágenonutriciónbienestarantioxidantesmexico-noticias

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

El sitio, habilitado para el almacenamiento de drogas, quedó bajo resguardo de las autoridades

Caen seis presuntos miembros de

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cancún

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alertan por reclutamiento forzado de

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

Cártel de Sinaloa estaría incursionando a narcolaboratorios multifuncionales para la producción de drogas, incluida la Tusi

Por qué es tan difícil detectar los laboratorios clandestinos en México que EEUU busca atacar

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje