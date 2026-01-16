La bebida que debes tomar en ayunas para producir colágeno naturalmente

Existen compuestos naturales que pueden respaldar la elasticidad, según diversos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas lo saben, pero tomar té blanco en ayunas se ha popularizado como una alternativa natural para favorecer la producción de colágeno y cuidar la salud de la piel.

Y es que, de acuerdo con un estudio de la Journal of Nutrition and Food Sciences incluir una taza de té blanco al comenzar el día puede ser un hábito sencillo para apoyar la regeneración natural del colágeno desde el interior.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las propiedades que le brindan este beneficio y cómo el consumirlo en ayunas puede ayudarte a obtenerlas.



Por qué consumir té blanco en ayunas ayuda a la producción de colágeno y puede marcar la diferencia en tu piel

El té blanco contiene compuestos antioxidantes, como polifenoles y catequinas, que ayudan a proteger la piel del daño oxidativo y favorecen la producción de colágeno.

Diversos estudios señalan que los extractos de té blanco pueden inhibir la actividad de enzimas responsables de degradar el colágeno y la elastina, como la colagenasa y la elastasa.

Al reducir la degradación de estas proteínas, el té blanco contribuye a mantener la firmeza y elasticidad de la piel.

Además, los antioxidantes presentes en el té blanco ayudan a combatir los radicales libres, que aceleran el envejecimiento cutáneo y el deterioro del colágeno.



Cómo preparar y tomar té blanco para producir colágeno de manera natural

Para aprovechar los beneficios del té blanco y apoyar la producción natural de colágeno, se recomienda prepararlo y consumirlo de la siguiente manera:

Preparación

Consumo recomendado

Consejos adicionales

Combina el consumo de té blanco con una dieta rica en frutas y verduras, que aportan vitamina C y otros nutrientes necesarios para la síntesis de colágeno.

Mantén una hidratación adecuada y evita el exceso de exposición solar para cuidar la salud de la piel.



Otros beneficios a la salud de tomar té blanco

Además de favorecer la producción de colágeno, el té blanco aporta varios beneficios a la salud gracias a su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales. Entre los principales destacan:

Protección celular : Sus polifenoles y catequinas ayudan a neutralizar los radicales libres, lo que contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y el daño celular.

Apoyo cardiovascular : Puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

Refuerzo del sistema inmunológico : Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios apoyan la función inmunitaria.

Mejora de la salud bucal : Ayuda a combatir bacterias que causan caries y enfermedades en las encías.

Control del peso: Su consumo puede favorecer el metabolismo y la quema de grasas como parte de una dieta equilibrada.

El té blanco es una bebida suave y baja en cafeína, adecuada para su consumo diario dentro de un estilo de vida saludable.