México

El ingrediente menos sano de la cocina que debes evitar comer todos los días

Aunque es delicioso, tiene múltiples desventajas para la salud

Guardar
Este ingrediente se relaciona con
Este ingrediente se relaciona con más de una enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de azúcar en la alimentación diaria se ha consolidado como una constante en hogares y comercios.

El consumo habitual de azúcar añadida representa un riesgo considerable para la salud, según advierte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este ingrediente, habitual en una amplia variedad de productos, suele incorporarse en la dieta sin que muchos consumidores perciban su impacto real.

Los alimentos procesados, las bebidas gaseosas, los postres y hasta ciertos panes contienen cantidades elevadas de azúcar añadida.

La facilidad de acceso, el sabor agradable y la costumbre social han incrementado su ingesta diaria. Ante este escenario, la UNAM resalta que el abuso del consumo de este compuesto está vinculado a un conjunto de problemas metabólicos y enfermedades crónicas.

Qué es el azúcar añadida y cómo llega a la mesa

El azúcar llega a tu
El azúcar llega a tu mesa de esta forma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La azúcar añadida se refiere a los azúcares y jarabes incorporados durante el procesamiento o preparación de alimentos y bebidas. Esta categoría excluye los azúcares presentes de forma natural en frutas y lácteos. La industria emplea azúcar refinada, extraída principalmente de la caña de azúcar y la remolacha, para potenciar sabores, mejorar la textura o alargar la vida útil de los productos.

En la actualidad, es común encontrar azúcar añadida en productos que, a simple vista, no parecen dulces, como aderezos, salsas, embutidos y alimentos precocinados. La lectura cuidadosa de las etiquetas permite identificar su presencia en la lista de ingredientes bajo nombres como glucosa, fructosa, jarabe de maíz o dextrosa.

Efectos del consumo excesivo de azúcar en el organismo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso de azúcar añadida se asocia a múltiples consecuencias negativas para la salud. La UNAM advierte que su consumo elevado contribuye al desarrollo de sobrepeso y obesidad, dos condiciones que incrementan la probabilidad de padecer enfermedades metabólicas. Además, se relaciona directamente con el aumento de casos de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares.

Tras consumir alimentos azucarados, el pH bucal desciende, lo que favorece la aparición de caries dentales. El azúcar no aporta nutrientes esenciales, pero sí incrementa el riesgo de alteraciones metabólicas, según los estudios citados por la UNAM. La acumulación de grasa abdominal y la resistencia a la insulina figuran entre los efectos más frecuentes de su ingesta reiterada.

Estrategias para reducir la ingesta cotidiana de azúcar

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Disminuir la cantidad de azúcar añadida en la dieta requiere una revisión consciente de los hábitos alimentarios. Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras, constituye una medida efectiva para limitar la exposición a este ingrediente. La preparación casera de comidas y la sustitución de bebidas azucaradas por agua natural o infusiones sin azúcar ayudan a controlar la ingesta.

Leer con detenimiento las etiquetas de los productos industriales permite identificar la presencia de azúcar añadida y optar por alternativas con menor contenido. El uso de edulcorantes naturales y el empleo de especias, como canela o vainilla, pueden aportar sabor sin recurrir al azúcar refinada. La educación alimentaria y la moderación en el consumo diario resultan fundamentales para reducir el impacto de este ingrediente en la salud.

Temas Relacionados

AzúcarCocinaEnfermedadesSaludBienestarEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca logra reducir en 93% los casos de dengue

Durante 2025, los casos pasaron de más de 4 mil a sólo 275 contagios

Oaxaca logra reducir en 93%

Beca Rita Cetina 2026: Inicia la entrega de tarjetas en Ecatepec, Estado de México, ¿cómo obtener la tuya?

Un nuevo ciclo de apoyos económicos comenzó para familias con menores en planteles públicos

Beca Rita Cetina 2026: Inicia

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: reportan retraso en la Línea 3 del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores cintas de Netflix

Mario y Brenda Bezares advierten que podrían abandonar ¿Apostarías por mí? si su matrimonio se pone en riesgo

En un enlace con el programa “Hoy”, la pareja aseguró que podrían aplicar lo que hizo Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México si su relación se ve afectada

Mario y Brenda Bezares advierten
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre militares y civiles

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Las mejores cintas de Netflix

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

Mario y Brenda Bezares advierten que podrían abandonar ¿Apostarías por mí? si su matrimonio se pone en riesgo

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014