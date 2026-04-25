Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

Ángela Aguilar compartió videos desde su rancho en Zacatecas donde aparece Christian Nodal durante una cabalgata. (Instagram: Ángela Aguilar)

Tras semanas de especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial, rumores de una inminente separación e infidelidades, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron este viernes 24 de abril al compartir en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que los muestran juntos, en un ambiente íntimo y familiar en su rancho en Zacatecas.

Rosas y cabalgatas

La primera señal pública llegó desde la cuenta de Instagram de Christian Nodal, quien por la tarde publicó un video mostrando el interior de la casa de su esposa, decorada con ramos de rosas rojas que le dieron sus fans tras su reciente concierto en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.

Nodal en la casa de Ángela en Zacatecas. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

La publicación estuvo acompañada por la canción “Gracias por tanto amor” de Joan Sebastian y el mensaje: “Aguascalientes me decoraron toda la casa con sus flores. ¡Gracias por tanto amor!”. Las imágenes, captadas en un entorno amplio y luminoso, sugerían un ambiente de tranquilidad y gratitud, pero no mostraban a Ángela Aguilar.

Horas después, Ángela Aguilar subió a sus historias de Instagram una serie de videos grabados durante una cabalgata en El Soyate.

En las imágenes se aprecia a varios jinetes y, en una de las tomas, al propio Christian Nodal cabalgando a su lado y mandándole un beso. Ángela musicalizó sus historias con “China de los ojos negros”, promoviendo así su más reciente trabajo musical, así como “Everything Hallelujah” de Justin Bieber.

Nodal junto al caballo que le regaló Ángela Aguilar. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

En otra de las fotografías Nodal aparece sonriente junto al caballo que la menor de la dinastía Aguilar le regaló por su cumpleaños 27 en enero de este año, acompañando con la frase: “El viejo consentido” y un emoji de corazón.

Finalmente, en otra historia de Ángela Aguilar ambos aparecen cabalgando juntos, mientras de fondo se escucha “Lo tienes todo” de Julión Álvarez.

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos en redes. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

Un contexto de rumores

Estas publicaciones llegaron después de dos semanas llenos de rumores sobre una supuesta separación, alimentados por versiones de supuestas infidelidades de Nodal y declaraciones de periodistas como Gustavo Adolfo Infante que aseguraban que Nodal había abandonado su casa.

El contexto mediático cobró fuerza luego de la polémica por la elección de la modelo Dagna Mata en el videoclip de “Un vals”, cuyo parecido físico con Cazzu y con la propia Ángela Aguilar desató toda clase de teorías y comparaciones. A esto se sumó la noticia de la postergación de la boda religiosa, originalmente planeada para mayo.

En la víspera Kunno, amigo de la pareja, publicó fotografías en las que Nodal y Ángela aparecían sonrientes y cercanos, sin embargo, se había puesto en duda que las imágenes fueran recientes.

(@kunno)

Durante varios días, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar guardaron completo silencio en redes sociales, sin publicar imágenes juntos ni emitir declaraciones para confirmar o desmentir los rumores de crisis y separación.

A este hermetismo se sumó la actitud de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien al ser cuestionado por la prensa sobre la situación de su hija y Nodal, evitó responder y se limitó a señalar que no era su vocero, reforzando la ausencia de una postura oficial del entorno familiar.

El silencio de todos los involucrados contribuyó a que los rumores crecieran y se multiplicaran en medios y redes sociales, hasta la publicación de las imágenes recientes que finalmente mostraron a la pareja unida en Zacatecas.