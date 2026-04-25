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¿Qué pasará con el esposo de Carolina Flores? Abogada ve elementos para culparlo por el feminicidio

La modelo fue asesinada a tiros por su suegra en su departamento en Polanco, Ciudad de México. Fernando Sánchez reportó el crimen un día después, tras haber ayudado a su madre

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Primer plano de Fernando 'N' con ojos censurados, rodeado por cintas de precaución rojas y amarillas. Figuras borrosas y un círculo rojo se ven al fondo
Fernando "N", quien reportó el crimen de la modelo asesinada por su suegra en Polanco, es visto en una imagen editada con cintas de precaución y sus ojos censurados. (Infobae México / Víctor Hernández)

Alejandro Sánchez, esposo de la modelo Carolina Flores Gómez, podría pasar de testigo clave a cómplice de su feminicidio.

La ex Reina de Belleza fue asesinada a tiros por su suegra, Erika “N”, el 15 de abril en su departamento en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio del viudo, filtrado en X por periodistas especializados en temas de seguridad, reportó el crimen un día después y no retuvo a su madre, acción contemplada por el Código Penal de la Ciudad de México como una forma de participación en el crimen.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Fernando Sánchez podría ser indagado por la FGJ CDMX

Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática de la UNAM e investigadora de seguridad pública y feminicidio, indicó que existen elementos para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indague a Alejandro Sánchez.

“Hay una coautoría, porque así lo señala el Código Penal de la Ciudad de México respecto a la autoría y participación”.

Olvera Lezama leyó textualmente el artículo 22, Formas de autoría y participación, que establece: “Son responsables del delito quienes lo realicen por sí o dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión”.

Puntualizó que la denuncia tardía de los hechos eliminó la posibilidad de un escenario donde Carolina Flores sobreviviera. “Tal vez le pudieron salvar la vida. Hay personas que, a pesar de recibir tantas lesiones por arma de fuego, sobreviven a ellas”, declaró al programa de radio de Jaime Núñez.

Video y testimonios como posibles pruebas

El periodista Carlos Jiménez difundió en X un video de una cámara que registró el crimen. En la grabación, Erika “N” sigue a su nuera a un cuarto y dispara varias contra ella a quemarropa.

Alejandro Sánchez sale de la cocina con su bebé en brazos y le cuestiona a su madre qué acaba de hacer. “Me hizo enojar”, se escucha decir a la mujer.

La necropsia establece que Carolina Flores recibió seis tiros en la cabeza y seis más en el tórax.

Colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio. | Instagram Marea Verde Mx
Colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio. | Instagram Marea Verde Mx

De acuerdo con Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, recibió una llamada de Alejandro Sánchez el 16 de abril, un día después del asesinato.

De forma abrupta, su yerno le comunicó que su hija estaba muerta y que había sido su madre, Erika “N”, quien le había disparado.

Asimismo, admitió que retrasó la denuncia del hecho para entablar comunicaciones con abogados y grabar videos con especificaciones sobre el cuidado de su hija, en caso de que él no pudiera cuidarla.

¿Dónde está Erika “N”

Hasta el momento, Alejandro Sánchez es considerado testigo clave del caso. La FGJ CDMX no ha confirmado si es investigado por su posible participación u omisiones en el feminicidio de su esposa.

Erika “N”, quien según reportes en 2019 pretendió participar activamente en el gobierno municipal de Ensenada, es prófuga de la justicia.

El día del crimen abandonó el departamento que habitaban su hijo y su nuera y abordó un taxi. Desde entonces, se desconoce su paradero.

En entrevista con el programa Desiguales, Reyna Gómez Molina exigió a la fiscalía que no haya impunidad en el crimen.

“No tengo miedo, mi mayor miedo era pasar por esto, lo único que quiero es que se haga justicia, que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

Una posible detención de Alejandro Sánchez abriría un proceso alterno para determinar un tutor para su bebé de ocho meses de edad.

En declaraciones preliminares, Sánchez sostuvo la existencia de un acuerdo verbal entre él y su fallecida esposa, quien se oponía a que la menor estuviera bajo el cuidado de su madre o de su suegra.

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