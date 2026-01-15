México

Este es el grupo de alimentos que retrasa el deterioro cognitivo, según la UNAM

Tu dieta de todos los días debe estar enfocada en tu salud

Guardar
Los frutos secos ayudan
Los frutos secos ayudan a retrasar el envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de frutos secos —según recientes investigaciones científicas— puede retrasar el deterioro cognitivo y, por tanto, convertirse en un aliado clave en el mantenimiento de la salud cerebral conforme envejecemos.

Este efecto protector ha motivado que especialistas promuevan su incorporación dentro de estrategias dietéticas orientadas a preservar la función cognitiva y reducir enfermedades asociadas al envejecimiento cerebral, de acuerdo con un estudio citado por The American Journal of Clinical Nutrition.

¿En qué consistió el análisis?

Los frutos secos son deliciosos
Los frutos secos son deliciosos y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, el análisis concluye que las personas que ingieren frutos secos al menos tres veces a la semana presentan una ralentización en la disminución de sus capacidades cognitivas respecto a quienes los consumen con menor frecuencia o los evitan por completo.

Así lo expone la jefa de la licenciatura en Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, Mariana Valdés Moreno, quien respalda los hallazgos y destaca la importancia de incorporar estos alimentos al régimen cotidiano.

Una de las precisiones fundamentales que aporta la experta consiste en la definición taxonómica: solo se consideran frutos secos las oleaginosas como semillas de calabaza, nueces de la India, cacahuates, nueces, pistaches y almendras.

Productos como los arándanos, pasas y manzanas deshidratadas no entran en este grupo a pesar de la creencia popular. El estudio mencionado, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, también consideró variables como actividad física, consumo de alcohol, tabaquismo y nivel educativo.

¿Por qué los frutos secos son buenos?

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso tras ajustar por estos factores, la relación entre el consumo de frutos secos y una mayor capacidad cognitiva fue estadísticamente significativa. En lo referente a su aporte nutricional, Valdés Moreno subraya que los frutos secos contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas —grasas saludables—, proteína vegetal de alta calidad, fibra, vitamina E, antioxidantes y fitoquímicos.

Esta combinación, según la especialista, confiere beneficios que van desde combatir la inflamación hasta mantener en óptimas condiciones la función cerebral.

La especialista de la UNAM advierte que los frutos secos deben consumirse preferentemente solos y en su presentación natural o tostados sin sal ni condimentos. La tendencia de mezclar estos alimentos con yogur o frutas —aunque suma nutrientes importantes— puede elevar el aporte calórico y, si incluyen sal o condimentos, contrarrestar parte de los efectos positivos. En sus palabras: “La recomendación sería consumirlos en solitario y que el producto fuera natural o tostado sin salar y sin condimentos, porque incluso que sean salados puede resultar contraproducente”.

Temas Relacionados

AlimentaciónFrutos SecosSaludBienestarUNAMmexico-noticias

Más Noticias

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura

Clara Brugada, jefa de gobierno, visitó las renovadas instalaciones del Estadio Azteca donde se realizará la inauguración mundialista

CDMX declara estar lista para

Sobreprotección parental: la UNAM alerta sobre las secuelas imborrables del “exceso” de amor y cuidados en la infancia

La UNAM advierte que la sobreprotección, aunque suele estar motivada por el cariño y el deseo de evitar sufrimiento, limita significativamente el crecimiento emocional y social de los hijos

Sobreprotección parental: la UNAM alerta

Este fue el motivo de la última operación militar de EEUU en México

Las consecuencias de los conflictos armados entre ambos países influyeron en cambios políticos y sociales

Este fue el motivo de

“¿Hay necesidad?”: PT advierte que Morena no tiene los votos para aprobar una reforma electoral constitucional

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, cuestionó la conveniencia de impulsar cambios en la legislación vigente

“¿Hay necesidad?”: PT advierte que

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: bloquean carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran mas de 4 millones

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

Aseguran más de 60 mil litros de huachicol en Jalisco y diversas tomas clandestinas en el estado

Departamento de Justicia de EEUU colabora en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, reveló Tafolla

Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Ochmann revela cómo explicó

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

Captan a Valentino Lanús tras años de ausencia y cuenta por qué no regresará a la pantalla: “No me gusta el medio”

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

DEPORTES

CDMX declara estar lista para

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura

El mexicano que participó en la histórica eliminación del Real Madrid a manos del Albacete

Paul Aguilar debuta como analista deportivo en Fox Sports México: así fue su presentación en tv

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía