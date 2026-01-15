Este es el grupo de alimentos que retrasa el deterioro cognitivo, según la UNAM

Los frutos secos ayudan a retrasar el envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de frutos secos —según recientes investigaciones científicas— puede retrasar el deterioro cognitivo y, por tanto, convertirse en un aliado clave en el mantenimiento de la salud cerebral conforme envejecemos.

Este efecto protector ha motivado que especialistas promuevan su incorporación dentro de estrategias dietéticas orientadas a preservar la función cognitiva y reducir enfermedades asociadas al envejecimiento cerebral, de acuerdo con un estudio citado por The American Journal of Clinical Nutrition.

¿En qué consistió el análisis?

Los frutos secos son deliciosos y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, el análisis concluye que las personas que ingieren frutos secos al menos tres veces a la semana presentan una ralentización en la disminución de sus capacidades cognitivas respecto a quienes los consumen con menor frecuencia o los evitan por completo.

Así lo expone la jefa de la licenciatura en Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, Mariana Valdés Moreno, quien respalda los hallazgos y destaca la importancia de incorporar estos alimentos al régimen cotidiano.

Una de las precisiones fundamentales que aporta la experta consiste en la definición taxonómica: solo se consideran frutos secos las oleaginosas como semillas de calabaza, nueces de la India, cacahuates, nueces, pistaches y almendras.

Productos como los arándanos, pasas y manzanas deshidratadas no entran en este grupo a pesar de la creencia popular. El estudio mencionado, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, también consideró variables como actividad física, consumo de alcohol, tabaquismo y nivel educativo.

¿Por qué los frutos secos son buenos?

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso tras ajustar por estos factores, la relación entre el consumo de frutos secos y una mayor capacidad cognitiva fue estadísticamente significativa. En lo referente a su aporte nutricional, Valdés Moreno subraya que los frutos secos contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas —grasas saludables—, proteína vegetal de alta calidad, fibra, vitamina E, antioxidantes y fitoquímicos.

Esta combinación, según la especialista, confiere beneficios que van desde combatir la inflamación hasta mantener en óptimas condiciones la función cerebral.

La especialista de la UNAM advierte que los frutos secos deben consumirse preferentemente solos y en su presentación natural o tostados sin sal ni condimentos. La tendencia de mezclar estos alimentos con yogur o frutas —aunque suma nutrientes importantes— puede elevar el aporte calórico y, si incluyen sal o condimentos, contrarrestar parte de los efectos positivos. En sus palabras: “La recomendación sería consumirlos en solitario y que el producto fuera natural o tostado sin salar y sin condimentos, porque incluso que sean salados puede resultar contraproducente”.