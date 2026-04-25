Rayadas de Monterrey cae ante Tigres Femenil: pierde clásico, invicto y liderato en una noche histórica

(Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

La última jornada del Clausura 2026 dejó un saldo amargo para Rayadas de Monterrey, que en cuestión de 90 minutos vio desmoronarse su dominio en el torneo. El equipo albiazul no solo cayó en el Clásico Regio ante Tigres, sino que también perdió su condición de invicto y, como consecuencia, el liderato general de la competencia.

El duelo, correspondiente al Clásico Regio 46, terminó con un contundente 3-0 a favor de las felinas, quienes aprovecharon cada oportunidad para inclinar la balanza a su favor. Con este resultado, Rayadas dejó escapar una posición privilegiada que había sostenido durante gran parte de la fase regular.

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Durante la primera mitad, el conjunto regiomontano parecía tener el control del encuentro. Con mayor posesión del balón y dominio territorial, mantuvo a Tigres en su propio campo. Sin embargo, esa superioridad no se tradujo en goles, un factor que terminó marcando la diferencia. Las llegadas más peligrosas fueron de las locales, incluyendo un disparo de Diana Ordóñez al minuto 23 que impactó el poste, así como un intento de María Sánchez al 40’ que pasó cerca del arco. A pesar de estos avisos, el marcador se mantuvo sin anotaciones al descanso.

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Para la segunda parte, el panorama cambió por completo. Tigres mostró contundencia desde su primera llegada clara. Al minuto 49, Myra Delgadillo apareció dentro del área y aplicó la ley del ex para abrir el marcador, tras una jugada generada por “Bombi”, colocando el 1-0 para la visita.

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El golpe anímico fue evidente en Rayadas, que perdió claridad en su juego. En contraste, Tigres ganó confianza y comenzó a generar más peligro. La entrada de Emma Watson al minuto 77, junto con la reaparición de Thembi Kgatlana, impulsó el ataque felino. Ambas participaron en una jugada rápida que terminó con asistencia de la “Hechicera” para Diana Ordóñez, quien definió dentro del área para el 2-0 y alcanzar 17 anotaciones en el torneo.

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En la recta final, Tigres selló la victoria. Al minuto 90, Ordóñez firmó su doblete tras una acción a velocidad de Kgatlana, colocando el 3-0 definitivo. Con este tanto, la delantera llegó a 18 goles en el campeonato, igualando a Eugénie Le Sommer en la lucha por el título de goleo.

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El resultado representó un triple golpe para Rayadas: perdió el invicto, el liderato —que quedó en manos de América con 42 puntos— y la confianza de cara a la liguilla. Monterrey finalizó en el segundo puesto con 40 unidades, mientras que Tigres cerró tercero con 37.

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Ahora, ambos equipos deberán reponerse rápidamente y enfocarse en los cuartos de final, donde buscarán revancha en la lucha por el título.