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Este es el exitoso negocio familiar que emprendieron los hermanos Lainez en Tabaco

El futbolista se convirtió en un ejemplo de integración de tradición pecuaria, presencia en redes y visión de largo plazo

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Lainez
El futbolista mexicano encontró su segundo aire en las filas de los Tigres. Foto: Jovani Pérez

En un movimiento que ha generado debate dentro del futbol mexicano, la historia de Diego Lainez ha generado admiración al considerar diversificar su patrimonio y apuesta por el futuro con un negocio familiar.

Junto con su hermano Mauro, ambos originarios de Tabasco y jugadores activos en la Liga MX, decidieron incursionar en el sector ganadero de su tierra natal, uniendo su pasión por el deporte y el emprendimiento.

Especial
El futbolista decidió aliarse con su hermano para abrir un negocio en su natal Tabasco. (X / Querétaro Oficial)

Hermanos Lainez Ganadería: la nueva apuesta familiar

Inspirado en la tradición familiar, el emprendimiento de los Lainez tomó forma junto a Mauro Lainez, quien actualmente juega con Mazatlán. Ambos presentaron la empresa en 2024 bajo el nombre de Hermanos Lainez Ganadería, enfocada en la crianza de brahmán rojo, una raza de ganado conocida por su resistencia a las sequías y su alta calidad.

El negocio familiar de Diego Lainez y su hermano consiste en la crianza de brahmán rojo a través de una empresa fundada en 2024, con la que buscan asegurar fuentes de ingreso fuera del futbol profesional. Esta iniciativa aprovecha la experiencia previa de su familia en la ganadería y suma la visibilidad de ambos futbolistas para atraer clientes y seguidores en Tabasco.

El ingreso al mundo ganadero se basa en la experiencia previa de la familia Lainez en ese sector. Los hermanos formalizaron el proyecto como un negocio familiar y, desde su lanzamiento, han compartido imágenes en redes sociales mostrando el trato y cuidado de sus animales.

El jugador de Tigres se ha visto muy integrado a esta nueva faceta.
El jugador de Tigres se ha visto muy integrado a esta nueva faceta. (IG Hermanos Lainez Ganadería MX)

Expansión digital y crecimiento de su comunidad

La presencia del negocio también se ha reflejado en internet. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresa ha alcanzado más de 60 mil seguidores desde su presentación en 2024. Por ese medio, los deportistas comparten momentos en el rancho, así como aspectos del trabajo diario con el ganado.

Esta estrategia digital, apoyada por la popularidad de Diego Lainez y su hermano en el futbol, ha fortalecido la reputación del negocio y ha conectado con el público de Tabasco y otras regiones interesadas en la ganadería.

El mayor de los hermanos ha participado en varias exposiciones.
El mayor de los hermanos ha participado en varias exposiciones. (IG Hermanos Lainez Ganadería MX)

Un plan a futuro ejemplo para los más jóvenes

Al margen de su vida empresarial, Diego Lainez continúa construyendo su carrera en Tigres. En febrero de 2026, el club anunció la extensión de su contrato por tres años, asegurando su permanencia hasta junio de 2030.

Con apenas 25 años, el tabasqueño compagina su crecimiento deportivo con el fortalecimiento de su patrimonio más allá de la cancha. El caso de los hermanos Lainez muestra cómo nuevos deportistas mexicanos buscan alternativas para invertir y prepararse ante el futuro fuera del futbol.

Y es que, durante años, exjugadores advertían que la carrera dentro de las canchas es bastante corta y los contratos millonarios, pero solo la inteligencia emocional y financiera podrían ayudar a las nuevas generaciones a planera mejor su futuro.

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