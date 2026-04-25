PAN y PRI defienden a Maru Campos tras ‘regaño’ de Sheinbaum por muerte de agentes de EEUU en Chihuahua: “Son vulgares en la 4T”

Jorge Romero y Alejandro Moreno cerraron filas con Maru Campos. | X- Jorge Romero / X- Alejandro Moreno / X- Maru Campos

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, y Alejandro Moreno, líder y senador del PRI, expresaron su respaldo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, tras la polémica por la muerte de dos agentes de Estados Unidos en ese estado el domingo pasado, que derivó en un ‘regaño’ e intervención del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, Jorge Romero publicó un video en el que criticó que el gobierno federal y los partidos que integran el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación “no midan con la misma vara” a la oposición que a los politicos de Morena, PT y PVEM en situaciones “que se deben de explicar”.

“Si algo se considera que se debe de explicar, tipo un lamentabilísimo accidente, que es lo que causó todo esto, ah, entonces a un gobernante de oposición se le tiene que citar inmediatamente. ¡Ah! Pero si se te atribuye incluso asesinatos, Huachicol como la máxima estafa a nivel nacional, que te cancelaron la visa, no, ahí no tienes nada que explicar, porque eres de la 4T.

“Son vulgares. Son vulgares en la cuatro T. Y perdón, quien sostiene vulgaridades son gente vulgar. No, no puede ser que con la misma vara para unos y completamente distinta para los que son oposición. A ver, claro que tiene que existir colaboración”, dijo Romero Herrera.

El dirigente panista indicó que los senadores de su partido votaron a favor de que comparezca la gobernadora de Chihuahua, con el permiso de ella, al afirmar que no les preocupa y que no se van a quedar callados.

Votamos a favor, tan no nos preocupa esa comparecencia que votamos a favor. Obvio, con el consentimiento de nuestra hermana Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua.

“Para que les quede claro: uno, que no hay nada que nos preocupe. Dos, pa que se den cuenta de cómo se les va a revertir la comparecencia, ¿qué creen que nos vamos a quedar calladitos? ¿Creen que ella se va a quedar calladita? ¿Creen que no va a decir ella cómo están las cositas en materia de seguridad?“, agregó.

Asimismo, recalcó que Maru Campos cuenta con al 100% con el respaldo del PAN y argumentó que la gobernadora actuó a favor de la seguridad en el estado aldesmantelar un laboratorio de elaboración de drogas.

“Sale, que sea en el Senado, ahora ustedes lo controlan lo que se viene en el Senado. Ella cuenta 100% con nuestro respaldo. Ella lo que hizo fue desmantelar un laboratorio de elaboración de drogas porque el gobierno federal no lo hace. Y ahora resulta que porque un gobierno de oposición lo hace, el gobierno federal se arde y la manda a comparecer”, concluyó.

Por su parte, Alejandro Moreno también respaldó a la mandataria estatal, acusando que Chihuahua “enfrenta una presión brutal” por parte del crimen organizado debido a su condición fronteriza, por lo que “ahí no caben titubeos”.

“Se necesita inteligencia, coordinación y carácter para tomar decisiones que protejan a la gente”, escribió en la misma red social.

Aseveró que el que un estado coppere con un gobierno extranjero “para combatir al crimen organizado no vulnera la soberanía”, sino que incluso “la fortalece”.

“La soberanía se ejerce defendiendo la vida, la seguridad y la tranquilidad de las familias. Se fortalece cuando el Estado demuestra que tiene control y determinación”, añadió.

En este sentido, aseveró que su partido apoyará las acciones que fortalezcan el Estado de Derecho y le reste territorio al crimen organizado.

“En el PRI lo decimos con claridad. Vamos a respaldar toda acción que fortalezca el Estado de Derecho y le quite territorio a los criminales. La seguridad no es discurso. Es responsabilidad y es una obligación.

“La historia pone a cada quien en su lugar. Nosotros vamos a estar del lado de la ley, del lado de las víctimas y del lado de las familias que exigen vivir sin miedo. Con el crimen no se negocia. Se le enfrenta y se le derrota”, concluyó.