Infonavit 2026: ¿Será necesaria la CURP biométrica para solicitar un crédito y adquirir una vivienda?

Infonavit ya solicita la CURP biométrica en estos casos.

El acceso al crédito hipotecario sigue siendo una de las principales vías para adquirir una vivienda en México. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha introducido modificaciones en sus requisitos para 2026, entre ellos la posible necesidad de la CURP biométrica para tramitar un crédito, según información oficial..

¿Qué es la CURP biométrica y por qué podría ser necesaria para el Infonavit?

La CURP biométrica es un documento que integra datos personales y elementos de identificación biométrica, como huellas dactilares y fotografía digital, lo que permite validar la identidad del solicitante de manera más segura.

Este mecanismo podría fortalecer los procesos de seguridad y evitar fraudes en la solicitud de créditos hipotecarios.

La información oficial que versa en el sitio web del propio Infonavit explica que para solicitar un crédito en 2026 será necesario contar con una CURP biométrica vigente, aunque aún es opcional y sustituible con otros documentos de identidad.

Esta medida se suma a otros requisitos tradicionales, como la relación laboral activa, la autorización para consulta en buró de crédito y la no existencia de créditos vigentes con el instituto.

Requisitos y características principales del crédito tradicional Infonavit

El crédito tradicional del Infonavit permite a los trabajadores elegir el monto y plazo que mejor se adapte a sus necesidades. La institución ofrece hasta $2,830,672.54, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante, con plazos de uno hasta 30 años. La suma de la edad y el plazo seleccionado no puede superar los 70 años para hombres y 75 para mujeres.

La tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito y varía entre 3.50% y 10.45% de acuerdo con el nivel salarial. No existen restricciones por monto de salario para solicitar el crédito, y los gastos de titulación no se cobran a quienes perciben hasta $9,630.48 mensuales. Desde mayo de 2024, la cuota de administración fue eliminada para los nuevos créditos, priorizando a los trabajadores.

Entre los documentos requeridos para inscribir el crédito destacan:

Solicitud de inscripción de crédito.

Avalúo de la vivienda.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial (INE/IFE) pasaporte o CURP Biométrica vigentes.

Para créditos conyugales o en conjunto con familiares, ambos solicitantes deben presentar documentación completa y actualizada, incluyendo la CURP biométrica.

A través del portal del Infonavit puede consultarse la situación en cuanto al programa "Infonavit Solución Integral".

¿Qué opciones adicionales ofrece el Infonavit para 2026?

El Infonavit permite solicitar créditos en conjunto con cónyuges, familiares o corresidentes, incrementando así el monto disponible para la compra de vivienda. Además, ofrece el programa Equipa tu Casa, que otorga recursos adicionales para remodelar o mejorar la propiedad sin afectar su estructura.

También existe la posibilidad de adecuar la vivienda con el programa Hogar a tu Medida, destinado a personas con discapacidad. Los derechohabientes pueden consultar el monto de crédito disponible en el portal oficial Mi Cuenta Infonavit y acceder a todos los requisitos y pasos del trámite. La opción de obtener más de un crédito sigue vigente, siempre que el anterior haya sido liquidado sin incumplimientos ni apoyos extraordinarios del Instituto.

Puntos más destacados sobre el crédito Infonavit 2026

El monto máximo de crédito asciende a $2,830,672.54 , sujeto a la capacidad de pago.

La CURP biométrica vigente será necesaria para solicitar un crédito hipotecario.

Plazo flexible , desde uno hasta 30 años, condicionado a la suma de edad y plazo.

Tasa de interés fija según nivel salarial, entre 3.50% y 10.45%.

Sin restricción por salario para acceder al crédito.

Eliminación de cuota de administración en créditos posteriores a mayo de 2024.

Opciones para créditos conyugales, familiares y corresidentes .

Programas complementarios para remodelación y adecuación de vivienda.