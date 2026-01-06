Infonavit 2026: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un segundo crédito?

Infonavit permite pedir un segundo crédito a los trabajadores que cubren los requisitos necesarios. (Crédito: Infonavit y Cuartoscuro)

Construir un patrimonio sólido está cada vez más al alcance de los trabajadores mexicanos que pueden acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Debido a la normatividad vigente, ahora es posible acceder a más de un crédito hipotecario a lo largo de la vida laboral, lo que amplía las oportunidades para quienes buscan una vivienda, mejorar su casa o incluso adquirir un terreno.

¿Qué puedes hacer con un crédito subsecuente del Infonavit?

El Infonavit ha evolucionado para responder a las necesidades de los trabajadores que desean hacer crecer su patrimonio. Ya no es necesario conformarse con un solo financiamiento: quienes liquiden su crédito anterior pueden solicitar uno nuevo para distintos fines.

Las opciones incluyen:

Comprar una vivienda

Adquirir un terreno

Construir desde cero

Ampliar o reparar una vivienda existente

Liquidar un crédito hipotecario bancario

Esta posibilidad de acceder a más de un crédito Infonavit representa una alternativa valiosa para quienes buscan soluciones habitacionales en distintas etapas de la vida.

Requisitos para obtener un segundo crédito Infonavit

Para solicitar un crédito subsecuente, es indispensable haber terminado de pagar el financiamiento anterior, aunque la garantía aún esté en trámite de liberación. Además, se exige que el trabajador no haya tenido penalizaciones en el primer crédito y cuente con saldo en la Subcuenta de Vivienda.

La cantidad mínima de saldo necesaria depende de la modalidad: los créditos respaldados por hipoteca no requieren un monto específico, pero los que se garantizan con el saldo de la subcuenta sí exigen una suma mínima, según el tipo de financiamiento elegido.

Cada opción tiene criterios y requisitos de elegibilidad propios. Además, la suma de la edad del trabajador y el plazo del crédito no debe superar los 70 años para hombres o los 75 para mujeres.

Infonavit advierte a los trabajadores de no caer en fraudes ante el nuevo servicio.

Nueva plataforma para consultar condiciones de créditos impagables

A partir del 31 de diciembre de 2025, el Infonavit implementó una herramienta digital para que los derechohabientes consulten a detalle las condiciones de sus financiamientos, especialmente útil para quienes enfrentaban créditos impagables.

A través de la página infonavit.org.mx/solucionintegral, los trabajadores pueden ingresar su nombre, Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito para conocer los beneficios y ajustes aplicados a su situación crediticia.

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto, informó que la plataforma forma parte del programa INFONAVIT Solución Integral y responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Puntos destacados sobre el segundo crédito Infonavit

Los trabajadores pueden solicitar varios créditos en su vida laboral , siempre y cuando liquiden el anterior.

Es posible usar el crédito subsecuente para comprar, construir, ampliar, mejorar la vivienda o pagar un crédito hipotecario bancario.

Es obligatorio no tener penalizaciones previas y cumplir con los criterios de elegibilidad.

El saldo en la Subcuenta de Vivienda es un requisito variable según el tipo de crédito.

El plazo total del crédito está condicionado por la edad y no debe superar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres).

Existe una plataforma digital para consultar condiciones y beneficios de créditos, especialmente los que eran impagables.