Unas pautas prácticas resultan útiles para los padres que buscan relaciones más respetuosas y un entorno familiar equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peleas entre hermanos forman parte de la convivencia familiar, pero pueden afectar el ambiente en casa si se vuelven frecuentes o intensas.

Para los padres, contar con herramientas que ayuden a prevenir y reducir estos conflictos es fundamental.

En este sentido, el Instituto Europeo de Psicología Positiva propone estrategias prácticas que favorecen la armonía y el entendimiento entre los hijos, promoviendo relaciones más saludables y un entorno familiar equilibrado.

Las peleas entre hermanos impactan el ambiente familiar y pueden alterar la armonía en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mejorar la relación entre hermanos, consejos para padres según la psicología y fuente

Como mencionamos, algunos consejos que los padres pueden seguir para prevenir o reducir las peleas entre hermanos, de acuerdo especialistas en psicología, son los siguientes:

Fomentar la comunicación abierta: Invita a los hijos a expresar sus emociones y opiniones de manera respetuosa, escuchando sus puntos de vista sin juzgar ni tomar partido. Evitar comparaciones: No compares a los hermanos entre sí, ya que esto puede generar celos y rivalidad. Reconoce los logros y cualidades de cada uno de forma individual. Establecer reglas claras de convivencia: Define normas básicas sobre respeto, uso de espacios y objetos compartidos, y la resolución pacífica de conflictos. Promover actividades en equipo: Anima a los hermanos a realizar juegos, deportes o proyectos juntos, lo que fomenta la cooperación y fortalece el vínculo afectivo. Intervenir solo cuando sea necesario: Permite que resuelvan pequeños desacuerdos por sí mismos, interviniendo únicamente en caso de agresión o conflicto persistente. Dedicar tiempo individual a cada hijo: Procura pasar tiempo a solas con cada uno para fortalecer la autoestima y reducir la competencia por la atención parental. Enseñar habilidades de resolución de conflictos: Ayuda a los hijos a identificar el problema, expresar lo que sienten y llegar a acuerdos, desarrollando empatía y tolerancia.

Dedicar tiempo individual a cada hijo fortalece la autoestima y disminuye la competencia por la atención de los padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que fomentan las peleas entre hermanos: cómo prevenir las batallas campales en el hogar

Diversos factores pueden fomentar las peleas entre hermanos y contribuir a que los conflictos sean más frecuentes o intensos. Entre los principales destacan:

Comparaciones y favoritismos: Cuando los padres comparan a los hijos o muestran preferencia por alguno, suele aumentar la rivalidad.

Competencia por la atención y el afecto: Los hermanos pueden pelear por recibir más atención o cariño de los padres.

Diferencia de edades y etapas de desarrollo: Las distintas necesidades y capacidades según la edad pueden provocar malentendidos y roces.

Celos y envidia: Los sentimientos de celos ante logros o privilegios de un hermano pueden generar resentimiento y discusiones.

Falta de habilidades para resolver conflictos: La dificultad para expresar emociones, negociar o llegar a acuerdos favorece el enfrentamiento.

Espacio y recursos compartidos: Disputas por objetos, juguetes, dispositivos electrónicos o espacios comunes suelen ser motivo de pelea.

Cambios familiares o situaciones de estrés: Mudanzas, separación de los padres, llegada de un nuevo integrante o tensiones externas pueden intensificar los conflictos entre hermanos.

Prestar atención a estos factores puede ayudar a reducir las peleas entre hermanos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar hábitos saludables cotidianos y una comunicación cercana pueden transformar la convivencia familiar y reducir la rivalidad