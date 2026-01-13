México

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Uno de los detenidos es un taxista que al parecer se dedicaba a vender cocaína en Uruapan y quien sería el nexo del funcionario con el grupo criminal

Guardar
Ramón Álvarez, alias El R1,
Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Durante la audiencia en contra de Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, fue revelado que dicho hombre al parecer le compraba droga a un hombre que estaba ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo anterior habría derivado en el homicidio de Carlos Manzo.

El 12 de enero fue realizada la audiencia en la que el hombre que conocía el itinerario de y acciones de Carlos Manzo. Los hechos fueron informados por el reportero Mario Torres para el portal Nmás el 12 de enero.

Dichas acciones suceden un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara la detención de dos personas ligadas con el homicidio de Carlos Manzo.

El otro sujeto detenido recientemente es un hombre que laboraba como taxista y quien se dedicaba a vender cocaína en diferentes puntos de Uruapan, dicho sujeto tenía como cliente frecuente a Samuel “N”.

Los sujetos arrestados (SSPC)
Los sujetos arrestados (SSPC)

El pago para el funcionario

Josué “N” es el otro hombre capturado, se trata de un conductor de taxi que tenía como cliente al funcionario detenido. Josué “N”, quien es apodado Viejito, aseguró en la audiencia que meses atrás uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le pidió convencer a Samuel “N” de que le brindara información sobre los movimientos de Manzo, según compartió Mario Torres.

Según los reportes, Samuel “N”, era uno de los consumidores más frecuentes de droga del taxista detenido. El pago para el funcionario habrían sido dosis de cocaína.

Sabían del plan del asesinato desde días antes

De igual a manera, los reportes oficiales indican que los sujetos detenidos tenían conocimiento de las acciones contra Manzo desde por lo menos 15 días antes de que fuera efectuado el homicidio, según expresó el fiscal del estado, Carlos Torres Piña.

“Se tuvo conocimiento que dichos sujetos intercambiaron conversaciones sobre el itinerario del exalcalde, además de estar relacionados con el grupo responsable de la agresión", es parte del reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El fiscal de Michoacán aseguró que ambos conocían el plan desde 15 días antes del asesinato. Crédito: SSPC

Además de las detenciones, los agentes catearon tres inmuebles en Uruapan ligados con Samuel “N” y El Viejito. Como resultado de las revisiones fueron asegurados celulares y dosis de droga, indicios que serán usados para continuar con las averiguaciones en el caso.

Grecia Quiroz deslinda al movimiento del sombrero de Samuel “N”

Asimismo, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se deslindó de Samuel “N” y dijo que dicho hombre fue asesor legislativo en la Ciudad de México y que llegó al llamado Movimiento del Sombrero tras ganar las elecciones locales.

“No pertenecía al movimiento, no inicia con nosotros, cuando salimos a las calles con el presidente Carlos Manzo”, es parte de lo expresado por Grecia Quiroz en una conferencia de prensa tras darse a conocer la detención del funcionario.

Temas Relacionados

CJNGCarlos ManzoCocaínaMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Las autoridades revisaron el interior de la unidad con lo que encontraron bolsas transparentes con la droga

Sentencian a hombre que llevaba

Las 5 mejores fuentes de proteína, económicas y saludables, para sustituir la carne y el huevo

Unos platillos variados y llenos de color pueden ofrecer toda la proteína que tu cuerpo necesita con ingredientes accesibles y ricos en fibra

Las 5 mejores fuentes de

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

Una de las presentaciones del británico fue cancelada en 2025 debido a malestar estomacal

Zayn Malik en México: el

Ricardo Monreal anuncia reunión con Claudia Sheinbaum tras encuentro para la revisión de la reforma electoral

Morena avanza en la definición de la ruta legislativa para una posible reforma electoral

Ricardo Monreal anuncia reunión con

Cuánto te paga el IMSS por incapacidad laboral si tuviste una fractura

Los empleados que se accidentan durante sus labores o en su traslado tienen derecho a solicitar el pago de su incapacidad temporal

Cuánto te paga el IMSS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre que llevaba

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

Así fue el ataque contra la Guardia Nacional en Tamaulipas

Vinculan a proceso a cinco hombres tras ataque a balazos contra militares en Michoacán

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik en México: el

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

Ninel Conde podría ser despedida de El Tenorio Cómico por atraer menos público que Wendy Guevara: “No la van a ver”

Édgar Vivar enfrenta rumores sobre su muerte y pide que no se viralice: “No tengo planes de morir”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de enero

Leonardo Aguilar en rumores de romance con reina de belleza de Tabasco

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026