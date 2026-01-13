Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Durante la audiencia en contra de Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, fue revelado que dicho hombre al parecer le compraba droga a un hombre que estaba ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo anterior habría derivado en el homicidio de Carlos Manzo.

El 12 de enero fue realizada la audiencia en la que el hombre que conocía el itinerario de y acciones de Carlos Manzo. Los hechos fueron informados por el reportero Mario Torres para el portal Nmás el 12 de enero.

Dichas acciones suceden un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara la detención de dos personas ligadas con el homicidio de Carlos Manzo.

El otro sujeto detenido recientemente es un hombre que laboraba como taxista y quien se dedicaba a vender cocaína en diferentes puntos de Uruapan, dicho sujeto tenía como cliente frecuente a Samuel “N”.

El pago para el funcionario

Josué “N” es el otro hombre capturado, se trata de un conductor de taxi que tenía como cliente al funcionario detenido. Josué “N”, quien es apodado Viejito, aseguró en la audiencia que meses atrás uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le pidió convencer a Samuel “N” de que le brindara información sobre los movimientos de Manzo, según compartió Mario Torres.

Según los reportes, Samuel “N”, era uno de los consumidores más frecuentes de droga del taxista detenido. El pago para el funcionario habrían sido dosis de cocaína.

Sabían del plan del asesinato desde días antes

De igual a manera, los reportes oficiales indican que los sujetos detenidos tenían conocimiento de las acciones contra Manzo desde por lo menos 15 días antes de que fuera efectuado el homicidio, según expresó el fiscal del estado, Carlos Torres Piña.

“Se tuvo conocimiento que dichos sujetos intercambiaron conversaciones sobre el itinerario del exalcalde, además de estar relacionados con el grupo responsable de la agresión", es parte del reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El fiscal de Michoacán aseguró que ambos conocían el plan desde 15 días antes del asesinato. Crédito: SSPC

Además de las detenciones, los agentes catearon tres inmuebles en Uruapan ligados con Samuel “N” y El Viejito. Como resultado de las revisiones fueron asegurados celulares y dosis de droga, indicios que serán usados para continuar con las averiguaciones en el caso.

Grecia Quiroz deslinda al movimiento del sombrero de Samuel “N”

Asimismo, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se deslindó de Samuel “N” y dijo que dicho hombre fue asesor legislativo en la Ciudad de México y que llegó al llamado Movimiento del Sombrero tras ganar las elecciones locales.

“No pertenecía al movimiento, no inicia con nosotros, cuando salimos a las calles con el presidente Carlos Manzo”, es parte de lo expresado por Grecia Quiroz en una conferencia de prensa tras darse a conocer la detención del funcionario.