México

Una taza diaria de verduras de hoja verde puede reducir 26 % el riesgo de enfermedades del corazón

Un estudio de la Universidad de Edith Cowan encontró que su consumo regular tiene un impacto positivo inmediato en la salud cardiovascular

Guardar
Las verduras de hoja verde
Las verduras de hoja verde como espinaca, lechuga, acelga y col rizada aportan vitamina A, K, folato, hierro, calcio, magnesio, potasio, fibra y antioxidantes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Universidad de Edith Cowan en Australia sostiene que ingerir diariamente una taza de verduras de hoja verde como espinaca, lechuga, acelga o col rizada reduce hasta 26% el riesgo de enfermedades del corazón.

Esta recomendación se apoya en la capacidad de estos vegetales para aportar nutrientes esenciales que contribuyen a la salud general, desde la digestión hasta la visión, los huesos y el metabolismo.

Y es que las verduras de hoja verde como la lechuga, espinaca, acelga, col rizada, rúcula y la col se distinguen por su riqueza nutritiva y bajo contenido calórico.

De acuerdo con dicho estudio, este tipo de verduras proporcionan vitamina A, vitamina K, folato, hierro, calcio, magnesio, potasio, fibra y antioxidantes, nutrientes que le proporcionan sus beneficios.

Su consumo regular beneficia a
Su consumo regular beneficia a la salud del corazón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de hojas verdes al día y su impacto en el corazón

Los especialistas de la Universidad de Edith Cowan resaltaron el papel de la vitamina K en la coagulación sanguínea y el impacto de antioxidantes como la luteína y la zeaxantina en la protección de la vista.

A su vez, estos alimentos contienen nitratos naturales que fomentan la circulación y folato, vital para el desarrollo cerebral y la prevención de defectos neurológicos durante el embarazo.

Por esta razón, consumirlos diariamente posibilita cubrir necesidades nutricionales que otros alimentos podrían no satisfacer.

Además, el hierro apoya el transporte de oxígeno en la sangre, mientras que el calcio fortalece huesos y músculos mientras que el magnesio y potasio resultan centrales en el control de la presión arterial y en el funcionamiento adecuado del corazón.

De esta manera, la ingesta constante de estas verduras se relaciona no solo con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, sino también con mejor salud digestiva, ocular y ósea.

Su consumo es ideal para
Su consumo es ideal para la salud del corazón.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar los nutrientes de las hojas verdes sin riesgos

Para maximizar los beneficios, los especialistas aconsejan acompañar las hojas verdes con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o pimientos, lo que mejora la absorción del hierro vegetal.

También recomienda alternar los tipos de hojas para evitar excesos de un solo nutriente. Añadir grasas saludables como aceite de oliva, palta o frutos secos, también incrementa la asimilación de vitaminas liposolubles (A, D, K y E) y antioxidantes como la luteína.

La preparación influye en el aprovechamiento de sus nutrientes: intercalar hojas crudas y cocidas permite diversificar los nutrientes absorbidos, ya que la cocción facilita la toma de algunos compuestos y el consumo crudo preserva otros.

El cocimiento también reduce el volumen de las hojas, facilitando alcanzar la porción recomendada sin necesidad de grandes cantidades.

Desde batidos, huevos y guisos hasta ensaladas, pastas o rollitos, las verduras de hoja verde se integran con facilidad en la alimentación diaria.

Si la persona vive con
Si la persona vive con alguna condición médica particular o toma medicamentos, conviene pedir orientación profesional antes de ajustar la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las advertencias para ciertos grupos, especialistas señalan que el consumo sin control puede ser problemático.

Las personas con antecedentes de cálculos renales o problemas de tiroides deben moderar la ingesta, ya que compuestos como oxalatos, fitatos y bociógenos presentes en estas hojas dificultan la absorción de minerales o pueden interferir en el funcionamiento tiroideo.

Es por ello que se aconseja no exceder del consumo recomendado de una taza y consultar a un especialista en caso de tener enfermedades previas.

Temas Relacionados

verdurasespinacasaludbienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de México adquiere un récord de 9 mil millones de dólares en deuda a inicios del 2026

La transacción incluye instrumentos a ocho, doce y treinta años, con diferenciales mínimos y participación de inversionistas globales

Gobierno de México adquiere un

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todas las beneficiarias

El monto de este año aumentó para quienes forman parte de este programa social, por lo que ahora reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: líneas del MB extenderán su servicio en apoyo a los Reyes Magos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Uno de los detenidos es apodado “El Seuz” y otro es conocido como “El Gato”

Caen cuatro personas con armas,

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 5 al viernes 9 de enero

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló que los depósitos en este primer mes del año ya comenzaron

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro personas con armas,

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

ENTRETENIMIENTO

Anuncian álbum de Vicente Fernández

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026