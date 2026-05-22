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Soberano Jr. anuncia fecha de la función del 93 Aniversario del CMLL y funciones mundialistas

La empresa confirmó el 93.º Aniversario y la expectativa comenzó a crecer entre los aficionados por las posibles luchas estelares

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Rivalidades intensas, campeonatos y posibles apuestas comienzan a emocionar rumbo al evento más emblemático del pancracio nacional.(CMLL / Diego Cedrix)
Rivalidades intensas, campeonatos y posibles apuestas comienzan a emocionar rumbo al evento más emblemático del pancracio nacional.(CMLL / Diego Cedrix)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) comenzó oficialmente los preparativos para una de las funciones más importantes y tradicionales del pancracio nacional. La empresa confirmó que el 93.º Aniversario del CMLL se celebrará el próximo viernes 18 de septiembre en la histórica Arena México, recinto conocido mundialmente como la Catedral de la Lucha Libre.

Con el anuncio, inició también la expectativa entre miles de aficionados que cada año esperan la denominada “Fiesta Máxima de la Lucha Libre”, evento considerado uno de los más prestigiosos dentro de la industria tanto en México como a nivel internacional.

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Soberano Jr. ha sido uno de los más alabados por la afición mexicana. (CMLL / Diego Cedrix)
Soberano Jr. ha sido uno de los más alabados por la afición mexicana. (CMLL / Diego Cedrix)

A lo largo de las décadas, el Aniversario del CMLL se convirtió en una tradición dentro del deporte espectáculo gracias a las luchas de apuestas, campeonatos y rivalidades que suelen llegar a su punto más intenso en esta función especial.

Templario, el actual campeón de MLW también busca su lugar en el 92 aniversario. (CMLL / Diego Cedrix)
Templario, el actual campeón de MLW también busca su lugar en el 92 aniversario. (CMLL / Diego Cedrix)

Cada septiembre, la Arena México se transforma en el escenario principal de enfrentamientos históricos que terminan dejando momentos inolvidables para los seguidores del Consejo Mundial. Desde combates máscara contra máscara hasta luchas de cabellera, el aniversario suele marcar capítulos fundamentales en la historia de la lucha libre mexicana.

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Hechicero, el actual campeón mundial pesado del CMLL anhela ser participé de la gran función. (CMLL / Diego Cedrix)
Hechicero, el actual campeón mundial pesado del CMLL anhela ser participé de la gran función. (CMLL / Diego Cedrix)

Aunque todavía no existen anuncios oficiales sobre los encuentros que conformarán la cartelera del 93.º Aniversario, los aficionados ya comenzaron a especular sobre las posibles rivalidades que podrían encabezar la noche más importante del año para la empresa.

Las actuales historias que dominan la programación semanal del CMLL provocaron que en redes sociales surgieran teorías sobre posibles apuestas y duelos titulares que podrían robarse los reflectores en septiembre.

En años recientes, los aniversarios del Consejo Mundial también han destacado por la presencia de luchadores internacionales y colaboraciones con otras compañías, especialmente con All Elite Wrestling (AEW), lo que permitió la aparición de figuras extranjeras que terminaron protagonizando momentos históricos dentro de la Arena México.

La expectativa rumbo al 93.º Aniversario continúa creciendo conforme pasan las semanas y todo apunta a que nuevamente la Catedral de la Lucha Libre presentará una función llena de emociones, sorpresas y un ambiente único para los seguidores del pancracio nacional.

Con la fecha ya confirmada, la afición comienza la cuenta regresiva rumbo a una de las noches más emblemáticas del calendario luchístico mexicano, una función que año tras año mantiene vivo el legado histórico del CMLL.

Los dioses prehispánicos invadirán la Arena México

Las funciones arrancarán el próximo 11 de junio, misma fecha en la que comenzará oficialmente el Mundial 2026, y continuarán todos los jueves hasta el 30 de junio. El horario programado será de 20:00 a 22:00 horas. (CMLL / Diego Cedrix)
Las funciones arrancarán el próximo 11 de junio, misma fecha en la que comenzará oficialmente el Mundial 2026, y continuarán todos los jueves hasta el 30 de junio. El horario programado será de 20:00 a 22:00 horas. (CMLL / Diego Cedrix)

Además de la expectativa por el 93.º Aniversario, el CMLL también prepara un espectáculo especial que combinará la lucha libre con la mitología mexicana. Se trata de “Mitos del Ring”, un evento temático que llevará a los dioses prehispánicos al mundo de los vivos a través de los cuerpos de distintos gladiadores del Consejo Mundial.

La propuesta contará con una narrativa distinta a la de cualquier otra función de lucha libre tradicional, ya que la experiencia tendrá una fuerte carga escénica y teatral, mezclando el combate sobre el cuadrilátero con elementos inspirados en la cultura y cosmovisión prehispánica.

Dentro de este proyecto participarán luchadores como Star Jr., India Sioux, Akuma, Fugaz, Capitán Suicida, Hermanos Calavera y Max Star, quienes serán los encargados de representar a estas deidades dentro de la historia.

La propuesta contará con una narrativa distinta a la de cualquier otra función de lucha libre tradicional, ya que la experiencia tendrá una fuerte carga escénica y teatral, mezclando el combate sobre el cuadrilátero con elementos inspirados en la cultura y cosmovisión prehispánica. (CMLL / Diego Cedrix)
La propuesta contará con una narrativa distinta a la de cualquier otra función de lucha libre tradicional, ya que la experiencia tendrá una fuerte carga escénica y teatral, mezclando el combate sobre el cuadrilátero con elementos inspirados en la cultura y cosmovisión prehispánica. (CMLL / Diego Cedrix)

Las funciones arrancarán el próximo 11 de junio, misma fecha en la que comenzará oficialmente el Mundial 2026, y continuarán todos los jueves hasta el 30 de junio. El horario programado será de 20:00 a 22:00 horas.

Los boletos para “Mitos del Ring” estarán disponibles mediante la plataforma Fever. Los aficionados registrados en lista de espera podrán acceder a la preventa iniciada el 18 de mayo, mientras que la venta general arrancará el 19 de mayo. El costo de entrada será de 250 pesos mexicanos.

Con estos proyectos, el CMLL continúa apostando por nuevas experiencias para mantener viva la tradición de la lucha libre mexicana mientras se acerca una de las noches más importantes en la historia de la Arena México.

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