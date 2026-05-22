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¿México cobrará visas a ciudadanos estadounidenses? La polémica propuesta que podría causar conflicto con Estados Unidos

En medio del debate sobre la gentrificación, la mandataria enfatizó que su gobierno no busca entrar en conflicto ni afectar la relación bilateral con el vecino del norte

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La propuesta se ha planteado en medio del debate por la gentrificación y los despojos territoriales. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
La propuesta se ha planteado en medio del debate por la gentrificación y los despojos territoriales. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Ante la posibilidad de que el gobierno comience a cobrar visas a los ciudadanos estadounidenses para entrar a México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tomar medidas que puedan interpretarse como hostiles y defendió la búsqueda de una relación basada en respeto y colaboración entre ambos países.

En medio del debate por la gentrificación, los despojos territoriales y la privatización de playas, Sheinbaum explicó en conferencia matutina que, aunque existen opiniones a favor de imponer este requisito, su administración prioriza evitar conflictos bilaterales.

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“Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país”, afirmó la presidenta.

Actualmente residen cerca de treinta y ocho millones de personas mexicanas en Estados Unidos, lo que convierte la relación migratoria y turística en uno de los temas más sensibles para ambos gobiernos. Sheinbaum reconoció que la defensa de la soberanía nacional es central, pero insistió en que la vía preferente es el entendimiento y no la confrontación.

La propuesta de cobrar visas divide opiniones

Durante la conferencia, una periodista sugirió que México podría obtener recursos cobrando visas a ciudadanos estadounidenses y canadienses, en respuesta a políticas migratorias restrictivas de ambos países. Sheinbaum respondió que la idea puede analizarse, pero advirtió:

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“Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos. Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos”.

La presidenta aclaró que su gobierno continuará denunciando acciones discriminatorias contra mexicanos en el extranjero, pero descartó que la imposición de visas sea una medida deseable o inmediata. Añadió que la relación con Estados Unidos requiere equilibrio para proteger los intereses nacionales sin escalar tensiones.

Soberanía y colaboración, eje de la política exterior

Sheinbaum enfatizó que la diferencia con gobiernos anteriores radica en que ahora se combate el despojo y la privatización desde el Estado, no desde intereses particulares:

“La participación ciudadana es muy importante. Ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar la autoridad”.

En cuanto a la migración y la cooperación binacional, la presidenta reafirmó que la postura oficial es la defensa de los derechos humanos y de la soberanía mexicana, sin cerrar la puerta a la colaboración con Estados Unidos, pero bajo condiciones de respeto mutuo.

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