México

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

El famoso habló en el marco del estreno de su nuevo álbum ‘Bandera Blanca’

Guardar
Google icon
Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal se sinceró en una reciente entrevista con Javier Paniagua, donde habló sin filtros sobre su vida, su música y las presiones que enfrenta como figura pública.

El cantante reconoció que, pese al éxito, ha atravesado momentos difíciles y asegura que no pretende ser ejemplo para nadie, sino simplemente compartir su arte y buscar su propio equilibrio.

PUBLICIDAD

“No creo que sea un buen ejemplo de nada”: las palabras de Nodal

Durante la charla, Nodal abordó cómo enfrenta la opinión pública y el peso que conlleva su carrera.

“Pues que no se lidia, hermano. Al final del día la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”, comentó.

PUBLICIDAD

Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

El intérprete de Ya no somos ni seremos dejó claro que su único compromiso es con la música:

“Eso es lo que yo soy uno, yo no represento nada más que eso: música. No creo que sea un buen ejemplo de nada. Y lo veo así, hermano”, dijo.

Añadió que, con el tiempo, ha aprendido a no tomar las críticas de manera personal y a enfocarse en su trabajo:

“Los años te van ayudando y uno también va haciéndose la idea de que es inevitable, es un negocio. Ya no tomo nada personal. Al final del día es lo que es”.

Nodal también habló abiertamente sobre salud mental y cómo el ritmo acelerado de la industria puede afectar:

Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)

“A mí en mi caso me tocó hacer el feíto de no tener ni un peso y cuando ya hay para poder comprar lo que tú soñabas y cosas así… ¿cómo crees que no va a cambiar una persona? Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

El peso de la vida privada y las polémicas

La vida de Christian Nodal ha estado marcada por el éxito, pero también por la exposición mediática y constantes polémicas en torno a sus relaciones personales, rupturas y cambios de imagen.

El cantante reconoce que todo esto ha influido en su perspectiva y su proceso personal:

“Esta vida rápida no solamente cambia la perspectiva de cómo te ve la gente, sino la perspectiva de cómo te ves tú mismo”.

Nodal admitió que ha recurrido a la terapia para buscar su balance:

“Yo llevo mucha terapia pa’ llegar a donde estoy. Seguramente me falta mucha más pa’l futuro, pero sí, yo creo que cada quien busca su balance. Mi balance está en hacer música que amo”.

Collage de tres imágenes: Christian Nodal y Ángela Aguilar con un perro pug negro, y un dormitorio con mural desértico donde el perro descansa en la cama
Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen junto a un perro pug que fue fotografiado en la cama de la hija de Nodal, Inti, generando una ola de críticas en redes sociales. (Nodal: Instagram / TikTok: @veotops)

A pesar de los escándalos y el escrutinio público, Christian Nodal elige enfocarse en su crecimiento personal y profesional, dejando claro que su prioridad es la música y el bienestar propio.

Temas Relacionados

Christian Nodalmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

El atacante rojiblanco habló sobre los rumores que lo vinculan con distintos clubes europeos

“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

Beca Rita Cetina 2026: así funciona el nuevo buscador de folio para estudiantes de educación básica

El Gobierno de México anunció la ampliación de la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica en 2026

Beca Rita Cetina 2026: así funciona el nuevo buscador de folio para estudiantes de educación básica

Sheinbaum insiste en que tropas extranjeras no pueden operar en México: detalla colaboración con secretario de Seguridad de EEUU

La presidenta fue enfática en señalar que no hay subordinación, dijo que abordó temas de seguridad y migración con el funcionario estadounidense Markwayne Mullin

Sheinbaum insiste en que tropas extranjeras no pueden operar en México: detalla colaboración con secretario de Seguridad de EEUU

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este viernes 22 de mayo

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este viernes 22 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

DEPORTES

“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

La inesperada “profecía” que pone a Cruz Azul campeón y a México en semifinales del Mundial 2026

Joel Huiqui evita polémica arbitral y pide a Efraín Juárez no “ensuciar” la Final entre Cruz Azul y Pumas

Penta Zero Miedo vs Ethan Page: a qué hora y dónde ver en México la pelea por el Campeonato Intercontinental

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul