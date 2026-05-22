Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

(Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal se sinceró en una reciente entrevista con Javier Paniagua, donde habló sin filtros sobre su vida, su música y las presiones que enfrenta como figura pública.

El cantante reconoció que, pese al éxito, ha atravesado momentos difíciles y asegura que no pretende ser ejemplo para nadie, sino simplemente compartir su arte y buscar su propio equilibrio.

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“No creo que sea un buen ejemplo de nada”: las palabras de Nodal

Durante la charla, Nodal abordó cómo enfrenta la opinión pública y el peso que conlleva su carrera.

“Pues que no se lidia, hermano. Al final del día la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”, comentó.

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(Facebook Christian Nodal)

El intérprete de Ya no somos ni seremos dejó claro que su único compromiso es con la música:

“Eso es lo que yo soy uno, yo no represento nada más que eso: música. No creo que sea un buen ejemplo de nada. Y lo veo así, hermano”, dijo.

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Añadió que, con el tiempo, ha aprendido a no tomar las críticas de manera personal y a enfocarse en su trabajo:

“Los años te van ayudando y uno también va haciéndose la idea de que es inevitable, es un negocio. Ya no tomo nada personal. Al final del día es lo que es”.

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Nodal también habló abiertamente sobre salud mental y cómo el ritmo acelerado de la industria puede afectar:

(Facebook Christian Nodal)

“A mí en mi caso me tocó hacer el feíto de no tener ni un peso y cuando ya hay para poder comprar lo que tú soñabas y cosas así… ¿cómo crees que no va a cambiar una persona? Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

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El peso de la vida privada y las polémicas

La vida de Christian Nodal ha estado marcada por el éxito, pero también por la exposición mediática y constantes polémicas en torno a sus relaciones personales, rupturas y cambios de imagen.

El cantante reconoce que todo esto ha influido en su perspectiva y su proceso personal:

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“Esta vida rápida no solamente cambia la perspectiva de cómo te ve la gente, sino la perspectiva de cómo te ves tú mismo”.

Nodal admitió que ha recurrido a la terapia para buscar su balance:

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“Yo llevo mucha terapia pa’ llegar a donde estoy. Seguramente me falta mucha más pa’l futuro, pero sí, yo creo que cada quien busca su balance. Mi balance está en hacer música que amo”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen junto a un perro pug que fue fotografiado en la cama de la hija de Nodal, Inti, generando una ola de críticas en redes sociales. (Nodal: Instagram / TikTok: @veotops)

A pesar de los escándalos y el escrutinio público, Christian Nodal elige enfocarse en su crecimiento personal y profesional, dejando claro que su prioridad es la música y el bienestar propio.

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