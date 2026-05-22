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CONADE apuesta por la ciencia: así funciona P.O.D.I.O., el programa que busca crear a los próximos campeones de México

El programa ya fue aplicado en atletas de distintas disciplinas durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026

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(CONADE)
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La preparación de atletas de alto rendimiento en México ha comenzado a incorporar herramientas científicas y tecnológicas para fortalecer el desempeño competitivo.

Bajo esa línea, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte puso en marcha el Proyecto Operación de Impulso al Oro (P.O.D.I.O.), una estrategia enfocada en el monitoreo, análisis de datos y evaluación integral de deportistas con el objetivo de optimizar su rendimiento y prevenir lesiones.

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El programa es encabezado por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, en coordinación con el subdirector de Calidad para el Deporte, Luis Rivera, y la directora de Alto Rendimiento, Carolina Acosta.

P.O.D.I.O. busca transformar la preparación deportiva en México

(CONADE)
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De acuerdo con Carolina Acosta, el proyecto tiene como finalidad generar información estratégica que permita fortalecer la preparación física y competitiva de las y los deportistas mediante un sistema integral de análisis y monitoreo.

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“El Proyecto Operación de Impulso al Oro tiene como objetivo potenciar el rendimiento competitivo del atleta a través de un sistema de análisis de datos y monitoreo”, explicó la directora de Alto Rendimiento.

Por su parte, Luis Rivera señaló que el programa también pretende construir una base estadística enfocada en indicadores físicos como fuerza, rapidez y agilidad, con el propósito de identificar perfiles deportivos sustentados en criterios científicos.

El equipo multidisciplinario de P.O.D.I.O. está integrado por especialistas en evaluación del rendimiento humano, biomecánica, fisiología, neurología deportiva y calidad del movimiento. Entre ellos destacan Ángel Rodríguez-Chávez, coordinador del proyecto; Leoncio Moreno, Christian Escudero, Cecilia Torres y Sergio Corona.

Según la CONADE, uno de los principales problemas en el alto rendimiento nacional es que muchas evaluaciones se realizan de manera aislada, lo que provoca información fragmentada y decisiones deportivas basadas en criterios subjetivos.

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 fue el primer escenario de evaluación

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El programa fue implementado durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en competencias de taekwondo celebradas en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, donde se realizaron evaluaciones a atletas de distintas categorías tanto en formas como en combate.

Luis Rivera explicó que la Olimpiada Nacional representa el principal semillero deportivo del país y destacó que la información obtenida mediante el programa fue compartida en tiempo real con entrenadores y especialistas.

Además de taekwondo, Carolina Acosta informó que P.O.D.I.O. también fue aplicado en disciplinas como clavados, tiro con arco, boxeo, levantamiento de pesas y atletismo.

El modelo metodológico del programa contempla distintas etapas, entre ellas la planificación del entrenamiento, evaluaciones interdisciplinarias, análisis de resultados y reevaluaciones constantes para ajustar la preparación de cada atleta.

Entre febrero y marzo de este año, P.O.D.I.O. realizó 488 evaluaciones a 122 deportistas pertenecientes a 14 disciplinas, incluyendo análisis neuromusculares, monitoreo de cargas de entrenamiento y pruebas específicas enfocadas en aspectos técnicos y físicos del rendimiento deportivo.

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