CONADE apuesta por la ciencia: así funciona P.O.D.I.O., el programa que busca crear a los próximos campeones de México

(CONADE)

La preparación de atletas de alto rendimiento en México ha comenzado a incorporar herramientas científicas y tecnológicas para fortalecer el desempeño competitivo.

Bajo esa línea, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte puso en marcha el Proyecto Operación de Impulso al Oro (P.O.D.I.O.), una estrategia enfocada en el monitoreo, análisis de datos y evaluación integral de deportistas con el objetivo de optimizar su rendimiento y prevenir lesiones.

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El programa es encabezado por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, en coordinación con el subdirector de Calidad para el Deporte, Luis Rivera, y la directora de Alto Rendimiento, Carolina Acosta.

P.O.D.I.O. busca transformar la preparación deportiva en México

(CONADE)

De acuerdo con Carolina Acosta, el proyecto tiene como finalidad generar información estratégica que permita fortalecer la preparación física y competitiva de las y los deportistas mediante un sistema integral de análisis y monitoreo.

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“El Proyecto Operación de Impulso al Oro tiene como objetivo potenciar el rendimiento competitivo del atleta a través de un sistema de análisis de datos y monitoreo”, explicó la directora de Alto Rendimiento.

Por su parte, Luis Rivera señaló que el programa también pretende construir una base estadística enfocada en indicadores físicos como fuerza, rapidez y agilidad, con el propósito de identificar perfiles deportivos sustentados en criterios científicos.

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El equipo multidisciplinario de P.O.D.I.O. está integrado por especialistas en evaluación del rendimiento humano, biomecánica, fisiología, neurología deportiva y calidad del movimiento. Entre ellos destacan Ángel Rodríguez-Chávez, coordinador del proyecto; Leoncio Moreno, Christian Escudero, Cecilia Torres y Sergio Corona.

Según la CONADE, uno de los principales problemas en el alto rendimiento nacional es que muchas evaluaciones se realizan de manera aislada, lo que provoca información fragmentada y decisiones deportivas basadas en criterios subjetivos.

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La Olimpiada Nacional CONADE 2026 fue el primer escenario de evaluación

(CONADE)

El programa fue implementado durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en competencias de taekwondo celebradas en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, donde se realizaron evaluaciones a atletas de distintas categorías tanto en formas como en combate.

Luis Rivera explicó que la Olimpiada Nacional representa el principal semillero deportivo del país y destacó que la información obtenida mediante el programa fue compartida en tiempo real con entrenadores y especialistas.

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Además de taekwondo, Carolina Acosta informó que P.O.D.I.O. también fue aplicado en disciplinas como clavados, tiro con arco, boxeo, levantamiento de pesas y atletismo.

El modelo metodológico del programa contempla distintas etapas, entre ellas la planificación del entrenamiento, evaluaciones interdisciplinarias, análisis de resultados y reevaluaciones constantes para ajustar la preparación de cada atleta.

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Entre febrero y marzo de este año, P.O.D.I.O. realizó 488 evaluaciones a 122 deportistas pertenecientes a 14 disciplinas, incluyendo análisis neuromusculares, monitoreo de cargas de entrenamiento y pruebas específicas enfocadas en aspectos técnicos y físicos del rendimiento deportivo.