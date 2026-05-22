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Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

La actual tutriz del hijo de Imelda Tuñón dio más detalles sobre el proceso legal que la involucra

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Addis Tuñón, Marco Chacón y Maribel Guardia -México- 22 mayo
(Instagram)

La periodista Addis Tuñón pidió que Marco Chacón rinda cuentas completas tras la destitución de Maribel Guardia como tutora de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón.

El llamado ocurrió el pasado 21 de mayo en medio del juicio testamentario por los bienes del menor y busca claridad sobre el manejo y destino del patrimonio familiar.

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Addis Tuñón exige rendición de cuentas a Marco Chacón

Durante la emisión, Addis Tuñón explicó que la petición de destituir a Marco Chacón como albacea conlleva forzosamente una rendición de cuentas.

“No puedes irte sin dejar claro qué bienes había, cómo se administraron, qué se vendió, qué se conservó y qué se entrega. Esto es protocolario, ni siquiera es algo que yo exija, o la familia exija, porque de manera protocolaria, al haber una destitución, se tiene que hacer la rendición de cuentas y punto”, dijo la periodista en De primera mano.

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Tuñón resaltó que la solicitud de rendición de cuentas surgió antes de que Chacón manifestara públicamente su intención de dejar el cargo, aludiendo a que la transparencia es obligatoria en este tipo de procesos.

“El señor Marco Chacón está reaccionando a una solicitud inicial que hizo Imelda Garza Tuñón, cuya solicitud ante el ministerio dimos a conocer aquí en exclusiva, mucho antes de que él manifestara quererse ir”, aseguró la nueva tutora.

La periodista también cuestionó por qué Chacón no había presentado su renuncia antes y puso como ejemplo otros casos en los que los albaceas dejaron el cargo de inmediato, como ocurrió con Elena Galindo en la asociación testamentaria de Silvia Pinal.

El procedimiento exige transparencia ante juez y familia

En el mismo espacio, los conductores analizaron el procedimiento legal y subrayaron que la rendición de cuentas no depende de la voluntad del albacea, sino que es una obligación ante el juez y ante el Estado. “Tiene que rendirlo, no solamente a la familia, sino ante el juez, ante el Estado”, insistió Addis Tuñón.

El tema de la rendición de cuentas ha generado desconfianza, según lo expresado al aire por los periodistas, quienes señalaron que la falta de información sobre la administración de los bienes motivó la solicitud formal ante la autoridad judicial.

La exigencia de claridad, planteada por la nueva tutora, se da en el contexto de una disputa familiar y legal en la que la manutención de José Julián no se habría garantizado en los últimos tres años, lo que refuerza la relevancia de la transparencia en el proceso.

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