Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 23 de mayo

El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

El Hoy No Circula también es efectivo los fines de semana, particularmente los días sábados, que esto no te tome por sorpresa y revisa si tienes permitido conducir tu automóvil en la zona metropolitana del Valle de México este 23 de mayo, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

Desde 1989 se aplica el Hoy No Circula, es decir, suma más de tres décadas en funcionamiento; en tanto, la versión sabatina de esta restricción vehicular comenzó en 2008, por lo que está cerca de cumplir sus primeros 15 años.

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El programa tiene como meta bajar los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino

La aplicación de esta restricción vehicular sabatina en la zona metropolitana es un poco distinta al que se emplea entre semana.

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Que un coche pueda circular o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Para este sábado 23 de mayo los automóviles que no circulan son aquellos con Holograma 1 y cuyo último número de su placa sea par.

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Es importante mencionar que tampoco pueden circular los coches con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el último dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los carros con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no se ven afectados en el Hoy No Circula.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo antes, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

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Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

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Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará solo a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los coches, incluidos aquellos que cuenten holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún carro es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

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Algunas veces, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto ocasionado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En el Valle de México se tiene que verificar el coche dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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