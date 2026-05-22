México

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

La famosa opinó sobre las razones por las que el hijo de Verónica tendría relaciones inestables

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Alejandra Ávalos, Christian Castro -México- 22 mayo
(YT/Instagram)

Hace años, Cristian Castro habría intentado convencer a Alejandra Ávalos de compartir habitación durante un viaje a Madrid, pero la actriz y cantante decidió rechazar la propuesta.

En un encuentro reciente con la prensa, Ávalos explicó por qué no aceptó la invitación y detalló el contexto de aquel episodio.

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Alejandra Ávalos narra la invitación de Cristian Castro

Ávalos relató que mientras ella planeaba una estadía en Madrid, Cristian Castro le sugirió dejar el hotel para viajar juntos y dormir en una sola habitación.

“Él me decía: ‘No, deja el hotel, vámonos, yo traigo carro, paso por ti y nos vamos’. Y yo le decía: ‘¿Tú en tu cama y yo en la mía o tú en tu cuarto y yo en el mío?’ Me decía: ‘No, en una sola habitación’. Y le decía yo: ‘Creo que no. Me va a matar Verónica Castro. Por supuesto que no’”, contó la actriz en declaraciones recientes.

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Así fue la anécdota que relató el cantante en el programa Paren la mano.
Así fue la anécdota que relató el cantante en el programa Paren la mano. |Foto: Captura de Pantalla

La cantante mencionó que Castro viajaba acompañado de cuatro amigos y que ella no se sentía cómoda con la dinámica del grupo.

“Venía con cuatro amigos. Estaban como, como cuatro hombres, como el club de Toby. Entonces, yo le dije: ‘Tú mejor agarra tu rollo, tu onda, y yo la mía’”, sostuvo Ávalos.

La artista también señaló que no se arrepiente de su decisión y que su vida está llena de trabajo y familia.

“No necesito una pareja, no soy de las que a fuerza tengan que estar emparejada para ser feliz”, afirmó.

Cristian Castro, cantante mexicano, hijo de la actriz Verónica Castro y del fallecido cómico Manuel 'Loco' Valdez.
Cristian Castro tuvo un fugaz matrimonio con la violinista Carol Victoria Urban, cuya madre fue reportada como desaparecida por algunas horas. Crédito: @cristiancastro

Ávalos reflexionó sobre la inestabilidad de Castro en sus relaciones y consideró que “nadie lo ha amado como es” y que muchas parejas intentan cambiarlo. Agregó: “Hay gente que lo quiere obligar a ser de otra forma y él es libre, es relajiento, es bromista”.

La artista aprovechó para señalar la importancia de mantener ciertos aspectos de la vida privada fuera del escrutinio público y reiteró su postura sobre conservar límites personales en sus relaciones y amistades.

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