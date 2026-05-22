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Secretaría Anticorrupción revisa denuncias contra funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones

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Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones
Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene en curso una investigación administrativa por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), particularmente dentro de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios en el Exterior, Inmuebles y Obra Pública, encabezada por Ana Luisa Leal Félix.

La indagatoria quedó asentada en el expediente 2026/S.R.E./DE29 y fue notificada oficialmente el pasado 4 de mayo de 2026 por la Mtra. Irais Areli Sánchez López, titular del Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Cancillería.

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El documento fue dirigido a J. Jesús Mercado González, Director General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la SRE, quien recibió formalmente el requerimiento el 8 de mayo de 2026, según consta en el sello de acuse.

Solicitan información sobre clima laboral y posibles abusos

Como parte de las diligencias, la Secretaría Anticorrupción pidió a la Dirección General remitir, en un plazo de 10 días hábiles, diversa información y documentación certificada para continuar con la investigación.

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Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones
Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones

Entre los principales requerimientos destaca la entrega de evaluaciones, encuestas o pruebas relacionadas con el clima laboral dentro de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios en el Exterior, Inmuebles y Obra Pública, área que se encuentra bajo la responsabilidad de Ana Luisa Leal Félix.

Además, las autoridades solicitaron un informe para determinar si existen actas administrativas, reportes o denuncias previas presentadas por trabajadores en contra de la funcionaria por presuntas conductas de trato desigual, carga excesiva de trabajo y amenazas constantes de despido.

De acuerdo con el oficio, algunos de los señalamientos también incluyen supuestas negativas para permitir que empleados se retiren ante situaciones familiares o emergencias médicas, así como advertencias relacionadas con descuentos salariales o uso obligatorio de vacaciones.

Piden evaluar desempeño y posibles acciones internas

El Órgano Interno de Control también solicitó un informe pormenorizado sobre el desempeño de Ana Luisa Leal Félix como coordinadora, aunque precisó que dicha evaluación deberá centrarse en el cumplimiento de principios, valores y reglas de integridad del servicio público, y no únicamente en metas administrativas.

Asimismo, la Dirección General deberá informar si ha implementado acciones o medidas específicas ante posibles conductas de maltrato laboral dentro del área investigada.

Otro de los puntos incluidos en el requerimiento es la entrega de la plantilla completa del personal que ha laborado en dicha Coordinación desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha, detallando nombres, tipo de contratación, cargos, bajas, superiores inmediatos, funciones y datos de contacto institucionales.

Oficina gubernamental sobria con escritorios de madera clara y pilas de documentos. Una lupa sobre papeles rotulados 'Investigación' y 'Clima laboral'. Logo SRE en la pared.
Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones

Investigación se sustenta en leyes federales

El oficio señala que la solicitud de información se encuentra respaldada por diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y reglamentos internos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

También se aclara que todos los datos personales recabados durante el procedimiento serán protegidos conforme a las disposiciones vigentes en materia de transparencia y protección de datos personales.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido una postura pública sobre el contenido del oficio ni sobre las acusaciones relacionadas con presunto acoso laboral dentro de esta área administrativa.

La investigación continúa abierta mientras el Órgano Interno de Control analiza la documentación solicitada y determina si existen elementos suficientes para deslindar responsabilidades administrativas.

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