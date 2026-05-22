¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 22 de mayo de 2026?

El oro y la plata son dos codiciados metales preciosos en los que mucha gente confía a la hora de hacer una inversión que resista, un poco más, los estragos de la inflación que golpea a prácticamente todo el mundo.
La forma más común para hacerse del oro y plata es a través de monedas, cuyo valor cambia continuamente debido a la cotización de ambos metales preciosos a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.
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Por eso, en Infobae México damos a conocer la cotización de las monedas de oro y plata. Estos son los precios para este viernes 22 de mayo.
El precio de las monedas de oro y plata
El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.
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Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.
Centenario de oro
Compra
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84.100 pesos en Citibanamex
84.150 pesos en Banorte
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Venta
97.100 pesos en Citibanamex
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106.300 pesos en Banorte
102.364 pesos en Banregio
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Onza de plata
Compra
1.275 pesos en Banco Azteca
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1100 pesos en Banorte
Venta
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1.455 pesos en Banco Azteca
1661 pesos en Banorte
1595 pesos en Banregio
Otras monedas de oro
Hidalgo de oro: 16.850 pesos en compra y 21.282 pesos en venta en Banorte
Azteca de oro: 33.700 pesos la compra y 42.564 pesos la venta en Banorte
En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.
Requisitos para comprar y vender oro o plata
Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el banco.
Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:
Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.
Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.
Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.
Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el banco.
Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.
Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.
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