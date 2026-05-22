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Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

El Tri disputará este viernes un duelo amistoso frente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

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(REUTERS/Henry Romero)
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Orbelín Pineda se incorporó este viernes a la concentración de la Selección Mexicana en Puebla como parte de la preparación del equipo rumbo a sus próximos partidos amistosos y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la llegada del mediocampista del AEK Atenas, quien se suma a los trabajos del combinado dirigido por Javier Aguirre.

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Selección Mexicana continuará recibiendo jugadores del extranjero

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La Selección de fútbol de México informó que en los próximos días seguirán incorporándose futbolistas provenientes de clubes del extranjero para completar la concentración en Puebla.

La llegada de Orbelín Pineda forma parte de la preparación del equipo nacional rumbo a los compromisos previos al Mundial de 2026, torneo que tendrá a México como una de las sedes.

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México tendrá esta noche su prueba ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Tri disputará este viernes un duelo amistoso frente a Selección de fútbol de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas y contará con la presentación de Grupo Frontera durante el medio tiempo.

La transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX.

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