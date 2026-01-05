Juan Ramón de la Fuente encabeza la XXXVII Reunión de Embajadas y Consulados en México. Crédito: SRE

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, fricciones económicas y cambios en el sistema multilateral, México dio inicio a la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, un encuentro clave para definir prioridades y ajustar la política exterior del país.

La reunión, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, busca articular una visión común entre quienes representan a México en el exterior, frente a un entorno que plantea desafíos crecientes para la diplomacia.

Arranque de la reunión diplomática más relevante del año

La REC 2026 fue inaugurada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la presencia de más de 130 embajadoras, embajadores y cónsules, así como funcionarios del gabinete federal, representantes del Poder Judicial, académicos y especialistas.

Canciller mexicano habla sobre Venezuela durante reunión de embajadores y cónsules. Crédito: SRE

El encuentro se desarrolla del 5 al 7 de enero y se concibe como un espacio de reflexión y coordinación para el ejercicio de la política exterior durante el año.

Durante su mensaje inaugural, Juan Ramón de la Fuente advirtió que el mundo atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

Señaló que el orden jurídico internacional, base del sistema multilateral, se ha visto debilitado por el uso de la fuerza en distintas regiones, lo que ha incrementado la incertidumbre global.

En ese marco, subrayó que México mantiene una diplomacia orientada al diálogo, la negociación y la solución pacífica de controversias, así como a la defensa del derecho internacional.

México busca resolver conflictos internacionales de manera pacífica, defendiendo la soberanía y la no intervención. REUTERS/Henry Romero/

Quiénes participaron y los temas centrales del diálogo

La primera jornada de la REC 2026 contó con la participación de figuras clave del Estado mexicano.

Entre los asistentes destacaron

Hugo Aguilar , presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rosaura Ruiz Gutiérrez , secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Ricardo Trevilla Trejo , titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Raymundo Pedro Morales Ángeles , secretario de Marina.

Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Edgar Amador Zamora , secretario de Hacienda y Crédito Público.

Marcelo Ebrard , secretario de Economía.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

A lo largo de 27 sesiones de trabajo, se abordan temas considerados estratégicos para la diplomacia mexicana, entre ellos la reforma y fortalecimiento de los organismos multilaterales, la promoción económica y de inversiones, la atención a las comunidades mexicanas en el exterior, la cooperación internacional en materia de seguridad, así como las estrategias de acercamiento con distintas regiones del mundo.

Seguridad, ciencia y cooperación internacional

Uno de los ejes más relevantes fue el de seguridad.

En su intervención, Omar García Harfuch expuso los cuatro pilares de la estrategia de seguridad pública: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.

Los pilares de la estrategia buscan atacar la violencia desde la prevención, la fuerza institucional y la coordinación interinstitucional.

El planteamiento estuvo dirigido a ofrecer a los representantes diplomáticos un panorama integral sobre la política de seguridad del país y su impacto en la percepción internacional de México.

Por su parte, el secretario de Marina destacó la importancia del resguardo de las fronteras marítimas y de los recursos naturales, así como la participación de México en operaciones internacionales de cooperación, como campañas multinacionales contra el narcotráfico.

Desde la Secretaría de la Defensa Nacional, se subrayó que el Servicio Exterior Mexicano forma parte de la primera línea de defensa del país, al desempeñar un papel clave en la proyección y protección de la soberanía.

Rosaura Ruiz subrayó el papel de la innovación para impulsar el desarrollo social y fortalecer la diplomacia científica de México. Crédito: SRE

En el ámbito científico, Rosaura Ruiz resaltó la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas de colaboración internacional, al considerarlas lenguajes universales que facilitan el diálogo entre países y contribuyen al desarrollo social.

Los retos actuales de las relaciones exteriores de México

La REC 2026 se desarrolla en un momento en el que las relaciones exteriores de México presentan tanto avances como desafíos.

En el plano bilateral, persisten fricciones con Estados Unidos, particularmente en materia comercial y de transporte aéreo, lo que refleja tensiones en la relación económica entre ambos países.

Al mismo tiempo, se ha incrementado la necesidad de fortalecer la protección consular, especialmente para los mexicanos que residen en el extranjero, ante cambios en políticas migratorias y legales.

México y Estados Unidos enfrentan fricciones comerciales y de seguridad que reflejan desafíos en su relación económica.REUTERS/Raquel Cunha

En el ámbito multilateral, México ha reiterado su postura de defensa de la soberanía y del principio de no intervención, al tiempo que condena acciones militares unilaterales y promueve el diálogo como vía para la resolución de conflictos, como ha ocurrido recientemente en el caso de Venezuela.

Paralelamente, el país busca diversificar y profundizar sus relaciones con Asia y otras regiones emergentes, en un esfuerzo por ampliar sus vínculos económicos y políticos.

Principales desafíos identificados en la agenda exterior:

Fricciones comerciales y de transporte con Estados Unidos.

Mayor demanda de protección y servicios consulares.

Tensiones regionales derivadas de conflictos internacionales.

Gestión de la política exterior en un entorno multilateral en constante cambio.

La XXXVII Reunión de Embajadas y Consulados se perfila así como un ejercicio de diagnóstico y planeación estratégica, en el que México busca adaptar su política exterior a un escenario global complejo.