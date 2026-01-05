García Harfuch detalla prioridades de seguridad de México en sesión encabezada por Juan Ramón de la Fuente

El secretario subrayó que la coordinación entre dependencias es clave para una seguridad más eficaz.

En el marco de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó las prioridades y líneas de acción de la estrategia de seguridad pública de México, durante una sesión encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

El encuentro tuvo como objetivo ofrecer a la representación diplomática un panorama actualizado sobre los retos y enfoques del país en materia de seguridad, así como el papel de la cooperación internacional.

La sesión titulada “Avances de la estrategia de seguridad pública” fue moderada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, y permitió a García Harfuch detallar los cuatro ejes que guían la política de seguridad nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los cuatro ejes de la estrategia de seguridad

El titular de la SSPC explicó que la estrategia se estructura en cuatro pilares fundamentales: atender las causas de la violencia; consolidar la Guardia Nacional; fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación; y garantizar una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno e instituciones de seguridad.

Los pilares de la estrategia buscan atacar la violencia desde la prevención, la fuerza institucional y la coordinación interinstitucional.

De acuerdo con el funcionario, este enfoque integral busca no solo contener la violencia, sino reducirla de manera sostenida mediante el fortalecimiento institucional.

García Harfuch subrayó que combatir la inseguridad requiere instituciones sólidas, profesionalizadas y con capacidad de respuesta coordinada, así como políticas públicas que incidan en los factores sociales que alimentan la violencia.

Atención a las causas y fortalecimiento institucional

Uno de los puntos centrales fue la continuidad de programas sociales orientados a reducir la pobreza y la desigualdad, así como la generación de oportunidades para jóvenes, con el fin de alejarlos de dinámicas delictivas.

García Harfuch destacó el papel de la Guardia Nacional como fuerza clave para garantizar la seguridad pública. (Cuartoscuro)

En este contexto, se destacó la implementación de esquemas como los “Territorios de Paz” y brigadas de atención casa por casa para acercar servicios a comunidades vulnerables.

En paralelo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional contempla mejoras en la formación, capacitación y desarrollo profesional de sus elementos, además de garantizar su disciplina y permanencia en tareas de seguridad pública.

Inteligencia, investigación y coordinación

El tercer eje expuesto se centra en el uso de inteligencia e investigación como herramientas clave contra el crimen organizado.

García Harfuch mencionó la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia y de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como el despliegue de nuevas tecnologías y unidades especializadas para combatir delitos como la extorsión y las redes criminales.

La coordinación del Gabinete de Seguridad es uno de los ejes de la estrategia nacional para combatir la violencia. Crédito: SRE

Asimismo, resaltó la necesidad de una coordinación diaria entre el Gabinete de Seguridad, las fiscalías y las autoridades estatales y municipales, con el objetivo de construir carpetas de investigación sólidas y garantizar respuestas unificadas en todo el territorio nacional.

Seguridad marítima y cooperación internacional

En una sesión complementaria, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, abordó el tema del resguardo de las fronteras marítimas, subrayando la importancia de su custodia oportuna para la protección de los recursos naturales y el respeto al derecho internacional.

En la reunión anual de embajadores, el Secretario de Marina participó en la coordinación del Gabinete de Seguridad. Crédito: SRE

La participación de la Marina en operaciones internacionales, como la Campaña Naval contra el narcotráfico “ORIÓN”, en la que colaboraron 62 países, fue presentada como un ejemplo de cooperación que fortalece la visión y presencia de México en el ámbito global.

Claves de la estrategia de seguridad presentada:

Atención a las causas sociales de la violencia.

Consolidación y profesionalización de la Guardia Nacional.

Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con nuevas tecnologías.

Coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno.

La reunión permitió a los representantes diplomáticos conocer de primera mano el enfoque de seguridad de México y su apuesta por una estrategia integral, con énfasis en la prevención, la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones.