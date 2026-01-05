Juan Ramón de la Fuente reaparece y pide a la ONU fortalecer su rol en la situación de Venezuela

Juan Ramón de la Fuente se pronuncia sobre Venezuela en reunión de embajadores.

El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció públicamente este lunes al encabezar la reunión anual de embajadores y cónsules de México, en un contexto marcado por la crisis política y de seguridad en Venezuela.

Su retorno a la actividad diplomática se dio tras una licencia médica de más de un mes y coincidió con un escenario internacional complejo que, según expuso, exige mayor coordinación y eficacia de los organismos multilaterales.

Regreso del canciller tras su licencia médica

La presencia de De la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) representó su primera aparición formal luego de someterse a una intervención quirúrgica en la columna, motivo por el cual se separó temporalmente del cargo a finales de noviembre.

Canciller mexicano habla sobre Venezuela durante reunión de embajadores y cónsules. Crédito: SRE

Durante ese periodo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, asumió como encargado del despacho para garantizar la continuidad de las labores diplomáticas.

El canciller fue recibido por el personal diplomático acreditado en más de cien países y por invitados de otros poderes del Estado, quienes atestiguaron su mensaje de apertura en el inicio de un encuentro que se desarrollará a lo largo de tres días.

Diagnóstico del escenario internacional

En su discurso, De la Fuente planteó un análisis general del momento que atraviesa el sistema internacional, caracterizado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y transformaciones en el comercio y la gobernanza global.

En este contexto, señaló que el orden jurídico internacional enfrenta desafíos crecientes y que el uso de la fuerza en distintas regiones ha puesto a prueba los mecanismos de resolución pacífica de controversias.

Juan Ramón de la Fuente pide a la ONU actuar dentro del marco del derecho internacional en Venezuela. (AP foto/Frank Franklin II)

El canciller subrayó que la Organización de las Naciones Unidas continúa siendo el principal foro multilateral para el diálogo entre Estados, aunque reconoció que enfrenta limitaciones para responder con eficacia a los conflictos contemporáneos.

Desde esa perspectiva, llamó a fortalecer el papel de las instituciones internacionales y a impulsar soluciones basadas en el derecho internacional.

La postura de México frente a Venezuela

Durante la reunión, se reiteró la posición del gobierno mexicano respecto a la situación en Venezuela, alineada con los principios históricos de la política exterior del país.

De la Fuente recordó que México promueve la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, lineamientos consagrados tanto en la Constitución como en la Carta de las Naciones Unidas.

En ese marco, el canciller transmitió al cuerpo diplomático el mensaje expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se hace un llamado a privilegiar el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional como vías para atender la crisis venezolana.

La presidenta destaca que México promueve soluciones pacíficas y coordinadas ante la situación en Venezuela. (Infobae México/ Jesús Avilés)

México, indicó, mantiene su disposición a contribuir como facilitador de entendimientos que favorezcan la estabilidad regional en América Latina y el Caribe.

Escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

La situación en Venezuela se ha recrudecido en los últimos días tras la intervención de Estados Unidos en ese país y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, hechos que han generado reacciones en distintos foros internacionales y reavivado el debate sobre la estabilidad política y la seguridad regional en América Latina.

El episodio se suma a una prolongada crisis institucional y humanitaria en Venezuela, marcada por el desconocimiento internacional de los procesos electorales, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de la población.

Maduro es detenido mientras la comunidad internacional evalúa las repercusiones. REUTERS/Eduardo Munoz

Ante este escenario, diversos gobiernos y organismos multilaterales han llamado a privilegiar el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional como vías para evitar una mayor escalada de tensiones.

La situación venezolana también ha sido abordada en espacios como la Organización de las Naciones Unidas y mecanismos regionales, donde se discuten posibles rutas para una salida política que contribuya a la estabilidad y a la paz en la región.

Prioridades para la política exterior en 2026

La reunión anual de embajadores y cónsules servirá para definir las líneas de acción de la diplomacia mexicana durante 2026, un año que se perfila como de alta volatilidad internacional.

De la Fuente señaló que el contexto actual exige una política exterior que combine cautela y capacidad de adaptación, sin perder de vista los avances internos del país.

México reafirma su compromiso con la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional.

Entre los ejes que guiarán el trabajo del servicio exterior mexicano destacan:

La protección y atención consular de los mexicanos en el extranjero

El fortalecimiento del multilateralismo y del derecho internacional

La defensa de la soberanía y la integridad territorial de los Estados

La modernización del Servicio Exterior Mexicano y sus procesos internos

El canciller también destacó la importancia de la unidad y el profesionalismo del cuerpo diplomático para enfrentar los retos globales, así como el respaldo institucional con el que cuenta la política exterior bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum.

Con su reaparición, Juan Ramón de la Fuente marcó el reinicio pleno de sus funciones al frente de la SRE y estableció el tono de una diplomacia orientada al diálogo, la cooperación internacional y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre las naciones.