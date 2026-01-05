México

Juan Ramón de la Fuente reaparece y pide a la ONU fortalecer su rol en la situación de Venezuela

La reunión contó con la presencia de autoridades como Hugo Aguilar y Laura Itzel Castillo

Guardar
Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente se pronuncia sobre Venezuela en reunión de embajadores.

El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció públicamente este lunes al encabezar la reunión anual de embajadores y cónsules de México, en un contexto marcado por la crisis política y de seguridad en Venezuela.

Su retorno a la actividad diplomática se dio tras una licencia médica de más de un mes y coincidió con un escenario internacional complejo que, según expuso, exige mayor coordinación y eficacia de los organismos multilaterales.

Regreso del canciller tras su licencia médica

La presencia de De la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) representó su primera aparición formal luego de someterse a una intervención quirúrgica en la columna, motivo por el cual se separó temporalmente del cargo a finales de noviembre.

Canciller mexicano habla sobre Venezuela
Canciller mexicano habla sobre Venezuela durante reunión de embajadores y cónsules. Crédito: SRE

Durante ese periodo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, asumió como encargado del despacho para garantizar la continuidad de las labores diplomáticas.

El canciller fue recibido por el personal diplomático acreditado en más de cien países y por invitados de otros poderes del Estado, quienes atestiguaron su mensaje de apertura en el inicio de un encuentro que se desarrollará a lo largo de tres días.

Diagnóstico del escenario internacional

En su discurso, De la Fuente planteó un análisis general del momento que atraviesa el sistema internacional, caracterizado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y transformaciones en el comercio y la gobernanza global.

En este contexto, señaló que el orden jurídico internacional enfrenta desafíos crecientes y que el uso de la fuerza en distintas regiones ha puesto a prueba los mecanismos de resolución pacífica de controversias.

Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente pide a la ONU actuar dentro del marco del derecho internacional en Venezuela. (AP foto/Frank Franklin II)

El canciller subrayó que la Organización de las Naciones Unidas continúa siendo el principal foro multilateral para el diálogo entre Estados, aunque reconoció que enfrenta limitaciones para responder con eficacia a los conflictos contemporáneos.

Desde esa perspectiva, llamó a fortalecer el papel de las instituciones internacionales y a impulsar soluciones basadas en el derecho internacional.

La postura de México frente a Venezuela

Durante la reunión, se reiteró la posición del gobierno mexicano respecto a la situación en Venezuela, alineada con los principios históricos de la política exterior del país.

De la Fuente recordó que México promueve la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, lineamientos consagrados tanto en la Constitución como en la Carta de las Naciones Unidas.

En ese marco, el canciller transmitió al cuerpo diplomático el mensaje expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se hace un llamado a privilegiar el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional como vías para atender la crisis venezolana.

La presidenta destaca que México
La presidenta destaca que México promueve soluciones pacíficas y coordinadas ante la situación en Venezuela. (Infobae México/ Jesús Avilés)

México, indicó, mantiene su disposición a contribuir como facilitador de entendimientos que favorezcan la estabilidad regional en América Latina y el Caribe.

Escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

La situación en Venezuela se ha recrudecido en los últimos días tras la intervención de Estados Unidos en ese país y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, hechos que han generado reacciones en distintos foros internacionales y reavivado el debate sobre la estabilidad política y la seguridad regional en América Latina.

El episodio se suma a una prolongada crisis institucional y humanitaria en Venezuela, marcada por el desconocimiento internacional de los procesos electorales, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de la población.

Maduro es detenido mientras la
Maduro es detenido mientras la comunidad internacional evalúa las repercusiones. REUTERS/Eduardo Munoz

Ante este escenario, diversos gobiernos y organismos multilaterales han llamado a privilegiar el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional como vías para evitar una mayor escalada de tensiones.

La situación venezolana también ha sido abordada en espacios como la Organización de las Naciones Unidas y mecanismos regionales, donde se discuten posibles rutas para una salida política que contribuya a la estabilidad y a la paz en la región.

Prioridades para la política exterior en 2026

La reunión anual de embajadores y cónsules servirá para definir las líneas de acción de la diplomacia mexicana durante 2026, un año que se perfila como de alta volatilidad internacional.

De la Fuente señaló que el contexto actual exige una política exterior que combine cautela y capacidad de adaptación, sin perder de vista los avances internos del país.

México reafirma su compromiso con
México reafirma su compromiso con la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional.

Entre los ejes que guiarán el trabajo del servicio exterior mexicano destacan:

  • La protección y atención consular de los mexicanos en el extranjero
  • El fortalecimiento del multilateralismo y del derecho internacional
  • La defensa de la soberanía y la integridad territorial de los Estados
  • La modernización del Servicio Exterior Mexicano y sus procesos internos

El canciller también destacó la importancia de la unidad y el profesionalismo del cuerpo diplomático para enfrentar los retos globales, así como el respaldo institucional con el que cuenta la política exterior bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum.

Con su reaparición, Juan Ramón de la Fuente marcó el reinicio pleno de sus funciones al frente de la SRE y estableció el tono de una diplomacia orientada al diálogo, la cooperación internacional y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre las naciones.

Temas Relacionados

Juan Ramón de la FuenteVenezuelaONUConflictosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así avanza la construcción de la obra “La Gran Tenochtitlan” tras supervisión de autoridades

Clara Brugada, jefa de gobierno, aseguró que la ciclovía beneficiará a los habitantes del sur de la capital

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así

Estos son los cambios que tendrá el SAT a partir del 2026

Las nuevas disposiciones contemplan la creación de lineamientos uniformes, reducción de auditorías y plazos más rápidos para devoluciones

Estos son los cambios que

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

La agrupación sinaloense sorprendió con un video creativo desde un microbús, donde revelaron la esperada fecha de su show en el corazón de la capital mexicana ante miles de fieles seguidores

A bordo de un microbús

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las mejores series de Netflix

Valor de cierre del euro en México este 5 de enero de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR obtuvo prisión preventiva contra

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

ENTRETENIMIENTO

A bordo de un microbús

A bordo de un microbús chilango, Banda MS anunció concierto en la Plaza de Toros México

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’

Mon Laferte y Jesse & Joy: estos son los artistas mexicanos confirmados en Viña del Mar 2026

Carlos Rivera anunció gira nacional y prepara un show histórico en la Monumental Plaza de Toros México

DEPORTES

Alan Mozo se despide de

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98