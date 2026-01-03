De la Fiscalía de CDMX a la FGR, Ulises Lara es nombrado fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes

Ulises Lara dio a conocer que fue nombrado como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la FGR. (Foto: Twitter/FiscaliaCDMX)

A través de redes sociales Ulises Lara López dio a conocer que desde el 1 de enero de 2026 se integró al equipo de trabajo de Ernestina Godoy Ramos, quien encabeza desde diciembre la Fiscalía General de la República (FGR), así lo dio a conocer en su cuanta de X (antes Twitter):

“Les comparto que el día de ayer, la Lic. Ernestina Godoy ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”.

Obtención de cédula profesional de Ulises Lara causó controversia

El año pasado, el nombramiento de Ulises Lara al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atrajo la atención pública, principalmente por el proceso inusualmente rápido mediante el cual obtuvo su cédula como abogado.

La controversia surgió tras la salida de Ernestina Godoy de la FGJCDMX, cuando Lara López fue designado como director interino. Al momento de su nombramiento, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. señaló que Lara López únicamente contaba con una licenciatura en Sociología otorgada por la UNAM, lo que contravenía la Ley Orgánica que exige un título y cédula profesional de licenciatura en Derecho y al menos cinco años de experiencia en la materia.

Ulises Lara compartió la fotografía acompañada de un mensaje en redes sociales tras el nombramiento en la FGR. (Foto: @UlisesLaraLopez)

La crítica se intensificó cuando, en respuesta a los cuestionamientos, Lara López gestionó y obtuvo su cédula de Derecho a través de un procedimiento denominado “Fast Track” en 2024, realizado en el Centro Universitario Cúspide de México, lo que generó dudas sobre la legitimidad de su titulación y su idoneidad para ocupar el cargo.

Antes de asumir la dirección interina de la Fiscalía en enero de 2024, Lara López ya contaba con una extensa carrera en el sector público y en la academia.

Este es el perfil del nuevo integrante de la FGR

En el ámbito universitario, ejerció como profesor de asignatura en las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dentro de la administración pública, lideró el área de promoción y programas de vivienda en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) entre 2008 y 2010, y posteriormente, de 2015 a 2016, estuvo al frente del Instituto de Educación Media Superior del entonces Distrito Federal (IEMS).

Más tarde, en 2018, se desempeñó como asesor en la Alcaldía Magdalena Contreras, y al año siguiente, dirigió el área de diseño de Estrategias, asumiendo la responsabilidad de la Unidad de Transición de la Fiscalía.

Previo a su designación como fiscal interino, Lara López también se había desempeñado como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos, sumando otro cargo relevante a su trayectoria previo al nombramiento de Ernestina Godoy.

Datos relevantes sobre Ulises Lara, quien se une a la Fiscalía de Ernestina Godoy

Desde enero de 2026, Ulises Lara López dirige la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Su nombramiento anterior en la FGJCDMX generó polémica porque obtuvo su cédula de abogado de forma acelerada en 2024. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ocupó cargos directivos en el INVI y en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.