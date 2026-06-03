México

Receta de fideos con pollo: el platillo casero que combina sabor, tradición y practicidad

Una alternativa reconfortante para disfrutar en familia con ingredientes sencillos y una preparación accesible para cualquier ocasión

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Primer plano de un tazón de fideos con pollo cortado en rebanadas, guisantes, zanahorias, champiñones, espolvoreado con sésamo y cebolla verde picada.
La receta de fideos con pollo destaca por su sencillez y sabor, convirtiéndose en un clásico de la cocina casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fideos con pollo ocupan un lugar especial dentro de la cocina casera gracias a su equilibrio entre sencillez y sabor. Esta preparación reúne ingredientes cotidianos para crear un platillo completo que suele conquistar a grandes y pequeños.

Su popularidad se debe a que ofrece una comida nutritiva y fácil de elaborar. La combinación de pasta dorada con pollo y caldo genera una textura agradable que invita a disfrutar cada cucharada.

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Además de ser una receta práctica, destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes momentos del día. Ya sea como comida principal o para compartir en familia, siempre resulta una opción reconfortante.

Un clásico de la cocina que nunca pierde vigencia

Primer plano de un tazón humeante de sopa de fideos con pollo, zanahorias, guisantes y apio, adornado con perejil fresco.
El equilibrio nutricional y la facilidad en la preparación hacen de los fideos con pollo una opción ideal para toda la familia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de fideos y pollo ha permanecido como una de las preparaciones favoritas en muchos hogares. Su aroma durante la cocción suele convertirse en parte de la experiencia que rodea este platillo.

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Uno de sus principales atractivos es la armonía entre sus ingredientes. El pollo aporta consistencia, mientras que los fideos absorben los sabores del caldo, creando una combinación equilibrada.

Su elaboración no requiere técnicas complicadas, lo que permite obtener un resultado satisfactorio sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Ingredientes y preparación para disfrutar esta receta

Un primer plano de un tazón de sopa de fideos con pollo desmenuzado, zanahorias en rodajas, apio y perejil fresco sobre una mesa de madera.
Dorar los fideos antes de añadir el caldo y el pollo potencia el sabor y la textura del platillo tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 gramos de fideos
  • 2 piezas de pollo
  • 2 jitomates
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 de cebolla
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • Aceite
  • Sal al gusto

Preparación

  • Licúa los jitomates, el ajo y la cebolla.
  • Calienta un poco de aceite y fríe los fideos hasta que tomen un color dorado.
  • Agrega la salsa licuada y cocina durante unos minutos.
  • Incorpora el pollo y el caldo.
  • Añade sal al gusto.
  • Cocina a fuego medio hasta que los fideos estén suaves y el pollo bien cocido.
  • Sirve caliente.

La clave de esta receta está en dorar adecuadamente la pasta para intensificar su sabor y lograr una textura más agradable.

Una propuesta ideal para cualquier temporada

Un primer plano de un plato de fideos con trozos de pollo, guisantes, zanahorias en rodajas y arvejas chinas, adornado con hierbas frescas.
Los ingredientes cotidianos y la practicidad convierten a los fideos con pollo en una alternativa reconfortante para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fideos con pollo son una excelente alternativa cuando se busca una comida que combine facilidad de preparación con un resultado abundante y satisfactorio.

También pueden acompañarse con limón, salsa o tortillas para añadir matices que complementen su sabor sin alterar la esencia de la receta.

Gracias a su sencillez y al carácter reconfortante de sus ingredientes, este platillo continúa siendo una elección frecuente para quienes disfrutan de la cocina tradicional hecha en casa.

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