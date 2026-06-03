México

Rescatan a otra cría de cocodrilo en CDMX: van dos hallazgos de estos reptiles en menos de una semana

La Brigada de Vigilancia Animal trasladó al cocodrilo a sus instalaciones para su valoración médica y resguardo

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La Brigada de Vigilancia Animal trasladó al reptil a sus instalaciones para su valoración médica y resguardo. Crédito: SSC-CDMX

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Ciudad de México recibieron ayer una cría de cocodrilo de 15 centímetros hallada en un edificio de la alcaldía Tlalpan, convirtiéndose en el segundo rescate de esta especie en la capital en menos de una semana.

El hallazgo ocurrió en las instalaciones de Protección Civil ubicadas en el cruce de las avenidas Prolongación Viaducto Tlalpan y Acoxpa, en la colonia Viejo Ejido Santa Úrsula. El personal de esa dependencia entregó la cría directamente a los policías de la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Con los cuidados necesarios, los efectivos colocaron al reptil en una caja y lo llevaron a las instalaciones de la brigada en la alcaldía Xochimilco. Allí, los médicos veterinarios zootecnistas evaluaron al animal para determinar su estado de salud antes de transferirlo a las autoridades correspondientes.

CDMX
La Brigada de Vigilancia Animal trasladó al reptil a sus instalaciones para su valoración médica y resguardo. Crédito: SSC-CDMX

El primer caso: un cocodrilo en una coladera de Coyoacán

Días antes, personal de la alcaldía Coyoacán, en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, extrajo otro cocodrilo de una coladera en la unidad habitacional CTM VII Culhuacán. Ese operativo requirió trabajos de remoción y aseguramiento por parte de personal especializado para garantizar la integridad del animal.

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El ejemplar recuperado en Coyoacán presentaba el cuerpo cubierto de escamas, coloración grisácea con tonos oscuros y un hocico estrecho. Esas características son propias de especies jóvenes de cocodrilo aún en etapa de crecimiento.

Destino final de los reptiles rescatados

Cabe mencionar que una vez concluida la valoración veterinaria, la cría de Tlalpan quedará bajo resguardo temporal en instancias de protección animal, al igual que el ejemplar de Coyoacán.

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Las autoridades subrayaron la importancia de proteger la fauna silvestre y alientan a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento fuera de su hábitat. Cada aviso oportuno facilita una intervención rápida y previene riesgos para personas y animales.

La Brigada de Vigilancia Animal mantiene su disponibilidad para atender emergencias relacionadas con fauna silvestre en la Ciudad de México. El organismo recomienda no manipular a los ejemplares y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Por el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha dado información sobre el origen de los cocodrilos ni sobre posibles investigaciones para esclarecer cómo llegaron a estos puntos de la capital. Sin embargo, la dependencia ratificó su compromiso de rescatar y recuperar fauna silvestre, así como de asistir a animales de compañía en situación de riesgo o maltrato.

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