Los primeros golpes de Ernestina Godoy al frente de FGR: entre la reclasificación por “terrorismo” y la aprehensión de César Duarte

Luego de que la semana pasada, el nombre de Ernestina Godoy estuviera en tendencia por suceder al exfiscal Alejandro Gertz Manero, además de un proceso apresurado por parte del Senado de la República, así como una elección casi “cantada”, la cual la llevó a ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en pocos días, su nombre vuelve a estar al centro de la conversación pública tras los primeros “golpes” en su administración.

Reclasificación por “delincuencia organizada” en lugar de “terrorismo”

El sábado 6 de diciembre dos sucesos marcaron el día, por un lado, la celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo por los siete años de la Cuarta Transformación, y por el otro, una explosión de un “coche bomba” en Coahuayana, Michoacán, el cual dejó 5 personas muertas y 12 más con lesiones.

El incidente de violencia generó críticas y estas han aumento con el paso de los días debido a una decisión que según Sheinbaum, fue únicamente tomada por la FGR, la cual conllevó que horas después de la explosión Ernestina Godoy pusiera el siguiente mensaje en redes sociales:

“Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado”.

A esto se le sumó un comunicado donde se detallaba que el “inicio de una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de Terrorismo”.

Pero un día después vino el desistimiento nuevamente de ese término, ya que la misma Godoy confirmó que en relación a este atentado “en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada”.

Contradicción de términos que han generado distintas críticas de la oposición, debido a que personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, acusa negación para aceptar la escala de violencia en el país.

Una detención ya autorizada que se concretó con la entrada de Ernestina Godoy en la FGR

La autorización formal del gobierno de Estados Unidos para que México procediera legalmente contra César Duarte cambió el rumbo de un proceso judicial que llevaba meses en suspenso. El permiso estadounidense, otorgado el 4 de diciembre de 2025, permitió avanzar en la ejecución de una orden de aprehensión federal pendiente contra el exgobernador de Chihuahua, según informó la FGR, un mensaje compartido por Ernestina Godoy a través de redes sociales.

Apenas 5 días después de que el Senado ratificara el nombramiento de Ernestina Godoy, la funcionaria se estrenó como titular implementando esta acción judicial relevante.

El lunes 8 de diciembre, la FGR comunicó la captura de Duarte, quien se encontraba en libertad condicional desde junio de 2024. La detención respondió a una orden emitida por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, el 16 de mayo de 2024. En el comunicado oficial, la fiscalía detalló que el cargo gira en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades mexicanas no habían podido actuar antes debido al principio de especialidad vigente en el proceso de extradición gestionado por Estados Unidos, el cual obliga a que un acusado solo pueda ser procesado por los delitos especificados en la solicitud de extradición original.

Estos dos casos podrían marcar el rumbo de la exconsejera jurídica de Sheinbaum, a quien ya se le cuestiona, pero el silencio ha permeado por parte de Godoy.

