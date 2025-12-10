México

Los primeros golpes de Ernestina Godoy al frente de FGR: entre la reclasificación por “terrorismo” y la aprehensión de César Duarte

A menos de una semana de reemplazar a Gertz Manero, la nueva fiscal ya se enfrenta a sus primeros señalamientos

Guardar
Ernestina Godoy tiene en sus
Ernestina Godoy tiene en sus manos dos casos clave, entre la reclasificación de terrorismo en Michoacán y la aprehensión de César Duarte, su actuar podría marcar el rumbo de la FGR. (Credito: cuartoscuro)

Luego de que la semana pasada, el nombre de Ernestina Godoy estuviera en tendencia por suceder al exfiscal Alejandro Gertz Manero, además de un proceso apresurado por parte del Senado de la República, así como una elección casi “cantada”, la cual la llevó a ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en pocos días, su nombre vuelve a estar al centro de la conversación pública tras los primeros “golpes” en su administración.

Reclasificación por “delincuencia organizada” en lugar de “terrorismo”

El sábado 6 de diciembre dos sucesos marcaron el día, por un lado, la celebración de Claudia Sheinbaum en el Zócalo por los siete años de la Cuarta Transformación, y por el otro, una explosión de un “coche bomba” en Coahuayana, Michoacán, el cual dejó 5 personas muertas y 12 más con lesiones.

El incidente de violencia generó críticas y estas han aumento con el paso de los días debido a una decisión que según Sheinbaum, fue únicamente tomada por la FGR, la cual conllevó que horas después de la explosión Ernestina Godoy pusiera el siguiente mensaje en redes sociales:

“Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado”.

A esto se le sumó un comunicado donde se detallaba que el “inicio de una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de Terrorismo”.

FGR atrajo el caso de
FGR atrajo el caso de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán. (Foto: RRSS)

Pero un día después vino el desistimiento nuevamente de ese término, ya que la misma Godoy confirmó que en relación a este atentado “en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada”.

Contradicción de términos que han generado distintas críticas de la oposición, debido a que personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, acusa negación para aceptar la escala de violencia en el país.

Una detención ya autorizada que se concretó con la entrada de Ernestina Godoy en la FGR

La autorización formal del gobierno de Estados Unidos para que México procediera legalmente contra César Duarte cambió el rumbo de un proceso judicial que llevaba meses en suspenso. El permiso estadounidense, otorgado el 4 de diciembre de 2025, permitió avanzar en la ejecución de una orden de aprehensión federal pendiente contra el exgobernador de Chihuahua, según informó la FGR, un mensaje compartido por Ernestina Godoy a través de redes sociales.

Apenas 5 días después de que el Senado ratificara el nombramiento de Ernestina Godoy, la funcionaria se estrenó como titular implementando esta acción judicial relevante.

El lunes 8 de diciembre, la FGR comunicó la captura de Duarte, quien se encontraba en libertad condicional desde junio de 2024. La detención respondió a una orden emitida por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, el 16 de mayo de 2024. En el comunicado oficial, la fiscalía detalló que el cargo gira en torno al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

César Duarte (Cuartoscuro)
César Duarte (Cuartoscuro)

Las autoridades mexicanas no habían podido actuar antes debido al principio de especialidad vigente en el proceso de extradición gestionado por Estados Unidos, el cual obliga a que un acusado solo pueda ser procesado por los delitos especificados en la solicitud de extradición original.

Estos dos casos podrían marcar el rumbo de la exconsejera jurídica de Sheinbaum, a quien ya se le cuestiona, pero el silencio ha permeado por parte de Godoy.

En líneas lo más relevante de esta nota

  1. La Fiscalía General de la República, en coordinación con diversas dependencias de seguridad, abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada tras un atentado, aunque declaraciones contradictorias sobre la tipificación han generado críticas de la oposición, que señala una negación oficial sobre la violencia en el país.
  2. La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, se concretó tras recibir la autorización del gobierno de Estados Unidos para que México procediera legalmente. Este proceso avanzó poco después de que Ernestina Godoy asumió como titular de la FGR, quien implementó la acción judicial luego de su ratificación en el Senado.
  3. La captura de Duarte fue posible porque se superó el principio de especialidad en la extradición. El exgobernador, en libertad condicional, fue detenido el 8 de diciembre por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la gestión de estos casos ha puesto bajo escrutinio el inicio de la gestión de Godoy.

Temas Relacionados

Ernestina GodoyClaudia SheinbaumMichoacánCésar DuartePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La actualización del beneficio social busca que los recursos entregados a los beneficiarios no pierdan valor ante el aumento de los precios

Pensión Adultos Mayores: de cuánto

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Detienen en Guatemala a hombre

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guanajuato para pasar la Navidad, según la IA?

Un análisis posiciona a esta localidad del Bajío como el lugar ideal para disfrutar de la temporada decembrina

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El comunicador cuestionó a la Miss Universo sobre temas que ella prefirió evadir

Quién es Carlos Adyan, presentador

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante sus empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

La FGR acusó a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Quién es Carlos Adyan, presentador

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

Exatlón México: quién gana el Juego de los Enigmas hoy 9 de diciembre

Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo