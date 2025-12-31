Fue atacada a balazos Tania Avendaño, directora del DIF Tecámac: reportan que está fuera de peligro

Así quedó el vehículo de la funcionaria. Crédito: Gobierno de Tecámac

Tania Avendaño Servín, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Tecámac, fue víctima de un ataque con arma de fuego cerca de su domicilio, mientras se encontraba a bordo de un vehículo oficial, según informó la administración local.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno Municipal de Tecámac, los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana de este 31 de diciembre en la zona sur del municipio.

Tras lo hechos, la autoridad confirmó que la agresión no logró ser consumada en su totalidad, ya que la funcionaria resultó herida en un brazo por un proyectil, pero se reporta fuera de peligro.

El comunicado oficial refiere que la víctima del ataque sería una funcionaria municipal identificada como Tania “N”, lo que provocó dudas sobre la identidad de la persona, sin embargo, horas más tarde, la cuenta del DIF Tecámac en Facebook confirmó que se trata de la directora de esa dependencia.

Tras los hechos, el gobierno local expresó su rechazo a este tipo de hechos, al declarar: “Desde este gobierno condenamos de manera enérgica y categórica este atentado”, y agregó que confía en que las autoridades correspondientes darán seguimiento puntual a este asunto.

Además, la administración recordó que previamente otros funcionarios han sido objeto de amenazas e intimidaciones, situaciones que fueron denunciadas ante las instancias correspondientes.

El mismo documento señala que la Guardia Civil de Tecámac desplegó un operativo de contención, búsqueda e investigación en la zona, con el objetivo de dar con los responsables del ataque.

Rosi Wong exigió justicia tras ataque a la directora del DIF Tecámac

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, condenó el ataque armado contra la directora del DIF municipal, Tania Avendaño.

Rosi Wong expresó: “Condeno enérgicamente este atentado, al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por parte de quienes se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable”.

La alcaldesa informó que la directora del DIF ya recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro. Añadió que la Guardia Civil desplegó un operativo de contención e investigación en la zona sur del municipio para detener al o los responsables del ataque.

Información en desarrollo...