Rescatan jaguar durante cateo en Edomex; autoridades federales lo trasladan a centro especializado

El ejemplar está catalogado como especie en peligro de extinción

El felino hallado durante el
El felino hallado durante el operativo se encuentra en la lista de animales en riesgo, según información oficial. (FB: PROFEPA)

En un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un jaguar (Panthera onca) fue localizado dentro de un inmueble en Jilotepec, Estado de México.

Durante el cateo, el ejemplar fue sedado para evaluar su estado de salud, sin embargo, las autoridades no encontraron marcas ni documentación que acreditara un origen legal del animal, por lo que se determinó su traslado a un centro especializado autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

De acuerdo con la información oficial difundida en redes sociales por el organismo federal, dicho recinto “cuenta con la infraestructura y personal técnico para el manejo y cuidado adecuado de felinos”.

Un animal protegido por la ley

El jaguar hallado enfrenta doble
El jaguar hallado enfrenta doble protección legal en México. (FB: PROFEPA)

En la misma publicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el jaguar localizado durante el operativo está catalogado como especie en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dicha norma mexicana tiene como finalidad identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo, estableciendo medidas específicas para su atención y conservación.

De igual manera, el felino se encuentra incluido en el apéndice I de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que prohíbe su comercialización a nivel internacional.

La situación del jaguar en México

Los esfuerzos legales buscan evitar
Los esfuerzos legales buscan evitar la extinción del jaguar mexicano. (Reuters/Imagen de archivo)

Según el tercer censo nacional de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, presentado en agosto pasado, la República Mexicana alberga actualmente cinco mil 326 jaguares, lo que representa un aumento del 10% en los últimos seis años.

Según la misma entidad nacional, citada por la organización ecologista Greenpeace, las poblaciones mejor conservadas se encuentran en la península de Yucatán, así como en:

  • Campeche
  • Oaxaca
  • Chiapas

No obstante, la selva maya enfrenta una preocupante disminución de Panthera onca debido a factores como la agricultura industrial, la tala ilegal, la construcción de caminos —incluido el Tren Maya— y la cacería en represalia por ataques a ganado.

Los factores mencionados, advierte Greenpeace, han fragmentado el ecosistema, eliminando corredores biológicos y reduciendo el espacio vital necesario para la supervivencia de los ejemplares.

Cuáles son las posibles sanciones por tráfico ilegal de fauna

Entidades nacionales y mundiales unen
Entidades nacionales y mundiales unen fuerzas contra la venta ilegal de este gran felino. (FGE Baja California)

Aunque la Profepa no precisó si hubo detenidos durante el operativo, es importante señalar que el Código Penal Federal (CPF) establece los delitos y sanciones relacionados con la protección de la biodiversidad.

El Artículo 420 tipifica como delitos las conductas que afectan a especies de flora y fauna silvestres, incluyendo aquellas en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010) o reguladas por tratados internacionales como la CITES.

Según la fracción IV, quien trafique, capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga ejemplares, productos o subproductos de estas especies puede recibir una pena de uno a nueve años de prisión, así como de trescientos a tres mil días multa.

Por otro lado, si estas conductas se realizan en un área natural protegida o con fines comerciales, la sanción puede incrementarse hasta tres años de prisión adicionales y hasta mil días multa más.

