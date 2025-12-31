México

Vuelca combi en el Circuito Exterior Mexiquense y deja al menos 12 pasajeros lesionados en Jaltenco, Edomex

Tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional, unidades viales y agentes de salubridad llegaron para auxiliar a los heridos

(FOTO: X: @pciviledomex)
(FOTO: X: @pciviledomex)

Una unidad de transporte público tipo combi volcó la mañana de este martes 31 de diciembre sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 28, en el municipio de Jaltenco, Estado de México, dejando varios pasajeros lesionados y provocando un importante caos vial en la zona.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, el accidente se registró alrededor de las 07:52 horas en los carriles con dirección hacia el estado de Puebla.

La dependencia también confirmó que se reportaron personas heridas y pidió a los automovilistas extremar precauciones y permitir el libre paso a los cuerpos de emergencia.

Trasladan heridos a hospitales

Al lugar del siniestro (ubicado pasando la caseta de Tultepec) acudieron servicios de emergencia estatales, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros.

Tras el accidente, autoridades viales, Guardia Nacional y elementos de salud, llegaron para atender a los heridos. Crédito: RRSS

De manera preliminar, al menos 12 personas fueron trasladadas en ambulancias a diversos hospitales para recibir atención médica, sin embargo, autoridades no descartan que la cifra de lesionados pueda ascender hasta 20 personas, conforme avanzan las valoraciones médicas.

Exceso de velocidad, posible causa del accidente

Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad presuntamente por exceso de velocidad, lo que ocasionó que la combi cayera en una cuneta y terminara volcando sobre la vialidad.

(FOTO: X: @pciviledomex)
(FOTO: X: @pciviledomex)

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la unidad número 467 con severos daños en la parte frontal, prácticamente destrozada tras el impacto.

Caos vial y operativo de seguridad

El aparatoso accidente provocó un rezago vehicular de al menos dos kilómetros, debido a la reducción de carriles mientras se realizaban las albores de auxilio y el retiro del vehículo siniestrado.

(FOTO: X: @pciviledomex)
(FOTO: X: @pciviledomex)

Por su parte, elementos de seguridad y auxilio vial implementaron un operativo de abanderamiento para evitar nuevos percances, mientras las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución en este tramo del Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el corte de esta nota, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer las causas exactas del accidente.

