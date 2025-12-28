Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Tras su intento de venganza, el atacante habría sido herido y posteriormente detenido por las autoridades.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfrentamiento armado entre presuntos narcomenudistas en Nezahualcóyotl, Estado de México, terminó con un hombre identificado como Édgar Rogelio “N”, alias “El Kano”, herido de bala y detenido tras presuntamente intentar vengar el asesinato de su esposa.

De acuerdo con información dada a conocer por el comunicador Carlos Jiménez, presentador del programa C4 en Alerta, el incidente se registró cuando “El Kano” acudió a un domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl buscando a los supuestos responsables del homicidio de su pareja.

Ataque de “El Kano” contra los presuntos asesinos de su esposa

Llegada de "El Kano" y su acompañante al lugar del ataque. (son los dos hombres vestidos de negro que se encuentran al fondo de la imagen) (X - @c4jimenez)

Según las imágenes difundidas, “El Kano” llegó armado junto con un acompañante y se acercó a dos hombres, uno de ellos vestido con sudadera roja y el otro usando lo que pareciera un chaleco café.

Al aproximarse, se escucha que Édgar Rogelio habría preguntado por una persona, a lo que las supuestas víctimas le habrían contestado que no estaba.

“Quién lo busca, o qué”, fue lo que contestaron los hombres, segundos antes de que comenzara el ataque.

“El Kano” abrió fuego contra los individuos, pero los disparos impactaron contra la pared.

Esta situación permitió que los atacados corrieran hacia el interior de una vivienda, evitando ser alcanzados en ese momento.

Tras fallar en su intento, “El Kano” intentó huir del lugar, pero uno de los presuntos rivales disparó en su contra, logrando herirlo en dos ocasiones.

"El Kano" disparando contra los presuntos asesinos de su esposa. (X - @c4jimenez)

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad colocada en una casa cercana al lugar donde sucedió el ataque.

La noticia fue dada a conocer el pasado 24 de diciembre de 2025 por Carlos Jiménez, sin embargo, no detalló la fecha en que sucedieron los hechos.

Detención de “El Kano”

Según reportes de Carlos Jiménez, las autoridades municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intervinieron tras el tiroteo.

Tras los hechos, “El Kano” habría sido detenido por elementos de seguridad y trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

La FGJEM inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El caso retoma relevancia por la difusión del video del ataque, que muestra el momento en que el agresor falla los disparos y la reacción de los presuntos atacados.

Según Carlos Jiménez, el conflicto se relaciona con la pugna entre grupos dedicados al narcomenudeo en Nezahualcóyotl, municipio considerado foco rojo en materia de seguridad por los recientes episodios de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los otros implicados en el enfrentamiento, además, "El Kano" permanecería bajo custodia policial.

