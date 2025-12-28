México

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Los hechos estarían relacionados con una presunta disputa entre narcomenudistas, informó Carlos Jiménez

Guardar
Tras su intento de venganza,
Tras su intento de venganza, el atacante habría sido herido y posteriormente detenido por las autoridades.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfrentamiento armado entre presuntos narcomenudistas en Nezahualcóyotl, Estado de México, terminó con un hombre identificado como Édgar Rogelio “N”, alias “El Kano”, herido de bala y detenido tras presuntamente intentar vengar el asesinato de su esposa.

De acuerdo con información dada a conocer por el comunicador Carlos Jiménez, presentador del programa C4 en Alerta, el incidente se registró cuando “El Kano” acudió a un domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl buscando a los supuestos responsables del homicidio de su pareja.

Ataque de “El Kano” contra los presuntos asesinos de su esposa

Llegada de "El Kano" y
Llegada de "El Kano" y su acompañante al lugar del ataque. (son los dos hombres vestidos de negro que se encuentran al fondo de la imagen) (X - @c4jimenez)

Según las imágenes difundidas, “El Kano” llegó armado junto con un acompañante y se acercó a dos hombres, uno de ellos vestido con sudadera roja y el otro usando lo que pareciera un chaleco café.

Al aproximarse, se escucha que Édgar Rogelio habría preguntado por una persona, a lo que las supuestas víctimas le habrían contestado que no estaba.

“Quién lo busca, o qué”, fue lo que contestaron los hombres, segundos antes de que comenzara el ataque.

“El Kano” abrió fuego contra los individuos, pero los disparos impactaron contra la pared.

Esta situación permitió que los atacados corrieran hacia el interior de una vivienda, evitando ser alcanzados en ese momento.

Tras fallar en su intento, “El Kano” intentó huir del lugar, pero uno de los presuntos rivales disparó en su contra, logrando herirlo en dos ocasiones.

"El Kano" disparando contra los
"El Kano" disparando contra los presuntos asesinos de su esposa. (X - @c4jimenez)

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad colocada en una casa cercana al lugar donde sucedió el ataque.

La noticia fue dada a conocer el pasado 24 de diciembre de 2025 por Carlos Jiménez, sin embargo, no detalló la fecha en que sucedieron los hechos.

Detención de “El Kano”

Según reportes de Carlos Jiménez, las autoridades municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intervinieron tras el tiroteo.

Tras los hechos, “El Kano” habría sido detenido por elementos de seguridad y trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

La FGJEM inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El caso retoma relevancia por la difusión del video del ataque, que muestra el momento en que el agresor falla los disparos y la reacción de los presuntos atacados.

Según Carlos Jiménez, el conflicto se relaciona con la pugna entre grupos dedicados al narcomenudeo en Nezahualcóyotl, municipio considerado foco rojo en materia de seguridad por los recientes episodios de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los otros implicados en el enfrentamiento, además, "El Kano" permanecería bajo custodia policial.

Datos relevantes de la noticia

  • Édgar Rogelio “N”, alias “El Kano”, resultó herido tras presuntamente intentar vengar el asesinato de su esposa en Nezahualcóyotl
  • “El Kano” disparó contra dos hombres, pero falló, lo que permitió que se resguardaran
  • Uno de los atacados habría disparado contra "El Kano", hiriéndolo en dos ocasiones
  • “El Kano” fue detenido por autoridades y trasladado a un hospital
  • El caso está relacionado con disputas entre narcomenudistas, según C4 Jiménez

Temas Relacionados

Ataque a balazosNarcomenudeoNezahualcóyotlEdomexVenganzaAtaqueC4JiménezNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

La negociación involucra la voluntad del futbolista y la resolución anticipada de su préstamo en Grecia

Esta es la cantidad de

¿Cuál es la historia del Tren Interoceánico?, el cual sufrió en descarrilamiento

Un suceso afectó a dos locomotoras y cuatro vagones, donde 241 pasajeros y nueve tripulantes fueron evaluados por equipos de emergencia

¿Cuál es la historia del

La calidad del aire en la CDMX este 28 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en

Las series favoritas del público en Prime Video México

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series favoritas del público

Temblor hoy 28 de diciembre en México: se registra un sismo de 3.5 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 28 de diciembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Las series favoritas del público

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

DEPORTES

Esta es la cantidad de

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México