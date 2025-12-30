Juanpa Zurita destaca impacto del tráiler de su nueva película junto a Ludwika Paleta

Juanpa Zurita y Ludwika Paleta vuelven como protagonistas en la continuación de ¿Quieres ser mi novia? - (Videocine)

Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales el éxito que ha tenido el tráiler de su próxima película, producción en la que vuelve a compartir créditos con Ludwika Paleta. De acuerdo con los datos difundidos por el propio creador de contenido, el tráiler se convirtió en uno de los más vistos y comentados del cine mexicano en Instagram.

El actor e influencer publicó una imagen con métricas actualizadas hasta el 28 de diciembre, en las que se observa que el tráiler superó los nueve millones de reproducciones, además de acumular más de 262 mil reacciones y alrededor de 20 mil compartidos en la plataforma. Estas cifras colocaron al adelanto como uno de los contenidos cinematográficos mexicanos con mayor interacción reciente en redes sociales.

La publicación generó conversación entre seguidores y usuarios, quienes reaccionaron al regreso de la dupla protagónica, que ya había trabajado junta en una producción previa con amplia difusión.

Una secuela con una fórmula conocida

El tráiler se ha colocado como el más visto, likeado y viral del cine mexicano - (Videocine)

La nueva película funciona como continuación de ¿Quieres ser mi hijo?, cinta que en su primera entrega logró captar la atención del público por su historia y por la elección de sus protagonistas.

En esta ocasión, la historia vuelve a reunir a Zurita y Paleta bajo una narrativa que retoma elementos ya conocidos por la audiencia.

La primera película generó comentarios positivos, pero también debate, principalmente por la diferencia de edad entre los personajes principales, un aspecto que fue señalado como uno de los puntos que despertó curiosidad entre los espectadores.

El peso de las redes sociales en el cine mexicano

Una película que promete mucho tras la primera entrega - (Videocine)

El caso del tráiler compartido por Juanpa Zurita refleja cómo las redes sociales se han convertido en la clave para medir el interés del público antes del estreno de una película.

La presencia de figuras con gran alcance en plataformas como Instagram permite que los contenidos cinematográficos lleguen a audiencias más amplias, especialmente entre públicos jóvenes que consumen entretenimiento a través de redes sociales.

Este fenómeno también muestra cómo el cine mexicano ha comenzado a integrar estrategias digitales para posicionar sus proyectos, aprovechando la visibilidad de actores e influencers que combinan popularidad en línea con participación en producciones audiovisuales.

Expectativa al próximo estreno

La cinta está confromada por un elenco que llama la atención del púbico - (Videocine)

El estreno será el 12 de febrero en cines y el desempeño del tráiler ha colocado a la película en el radar del público desde antes de su lanzamiento oficial.

El proyecto está dirigido por Itztli Hurtado, quien ya había encabezado la primera entrega y ahora regresa para dar continuidad a la historia.

Con este panorama, la película se perfila como uno de los estrenos nacionales que apostarán por el impacto digital como parte central de su estrategia.