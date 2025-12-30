México

Juanpa Zurita destaca impacto del tráiler de su nueva película junto a Ludwika Paleta

La continuación reúne a los protagonistas de la cinta original en una historia de comedia y romance que ya genera entusiasmo entre los fans

Guardar
Juanpa Zurita y Ludwika Paleta
Juanpa Zurita y Ludwika Paleta vuelven como protagonistas en la continuación de ¿Quieres ser mi novia? - (Videocine)

Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales el éxito que ha tenido el tráiler de su próxima película, producción en la que vuelve a compartir créditos con Ludwika Paleta. De acuerdo con los datos difundidos por el propio creador de contenido, el tráiler se convirtió en uno de los más vistos y comentados del cine mexicano en Instagram.

El actor e influencer publicó una imagen con métricas actualizadas hasta el 28 de diciembre, en las que se observa que el tráiler superó los nueve millones de reproducciones, además de acumular más de 262 mil reacciones y alrededor de 20 mil compartidos en la plataforma. Estas cifras colocaron al adelanto como uno de los contenidos cinematográficos mexicanos con mayor interacción reciente en redes sociales.

La publicación generó conversación entre seguidores y usuarios, quienes reaccionaron al regreso de la dupla protagónica, que ya había trabajado junta en una producción previa con amplia difusión.

Una secuela con una fórmula conocida

El tráiler se ha colocado
El tráiler se ha colocado como el más visto, likeado y viral del cine mexicano - (Videocine)

La nueva película funciona como continuación de ¿Quieres ser mi hijo?, cinta que en su primera entrega logró captar la atención del público por su historia y por la elección de sus protagonistas.

En esta ocasión, la historia vuelve a reunir a Zurita y Paleta bajo una narrativa que retoma elementos ya conocidos por la audiencia.

La primera película generó comentarios positivos, pero también debate, principalmente por la diferencia de edad entre los personajes principales, un aspecto que fue señalado como uno de los puntos que despertó curiosidad entre los espectadores.

El peso de las redes sociales en el cine mexicano

Una película que promete mucho
Una película que promete mucho tras la primera entrega - (Videocine)

El caso del tráiler compartido por Juanpa Zurita refleja cómo las redes sociales se han convertido en la clave para medir el interés del público antes del estreno de una película.

La presencia de figuras con gran alcance en plataformas como Instagram permite que los contenidos cinematográficos lleguen a audiencias más amplias, especialmente entre públicos jóvenes que consumen entretenimiento a través de redes sociales.

Este fenómeno también muestra cómo el cine mexicano ha comenzado a integrar estrategias digitales para posicionar sus proyectos, aprovechando la visibilidad de actores e influencers que combinan popularidad en línea con participación en producciones audiovisuales.

Expectativa al próximo estreno

La cinta está confromada por
La cinta está confromada por un elenco que llama la atención del púbico - (Videocine)

El estreno será el 12 de febrero en cines y el desempeño del tráiler ha colocado a la película en el radar del público desde antes de su lanzamiento oficial.

El proyecto está dirigido por Itztli Hurtado, quien ya había encabezado la primera entrega y ahora regresa para dar continuidad a la historia.

Con este panorama, la película se perfila como uno de los estrenos nacionales que apostarán por el impacto digital como parte central de su estrategia.

Temas Relacionados

Juanpa ZuritaLudwika PaletaEstrenoPelícula¿Quieres ser mi novia?mexico-entretenimiento

Más Noticias

Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

El actor habló de su fallido intento de rehabilitar a su excompañero en la serie ‘El Manual de Supervivencia de Ned’

Daniel Curtis Lee revela motivos

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 30 de diciembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones

Enmoladas de pollo, tradición y sabor en cada bocado

La cocina mexicana se expresa en esta preparación gracias a su mezcla de texturas y una elaboración sencilla

Enmoladas de pollo, tradición y

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

El ex funcionario ya había sufrido de ataques hacia su hogar y amenazas de presuntos miembros de la delincuencia organizada

Atacan e incendian propiedades de

Sheinbaum suspende su conferencia mañanera durante dos días por Año Nuevo: así celebrará la llegada del 2026

La presidenta indicó que considera “suficientes” los tres días de vacaciones que se tomó en Navidad

Sheinbaum suspende su conferencia mañanera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan e incendian propiedades de

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

ENTRETENIMIENTO

Daniel Curtis Lee revela motivos

Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

Demon Slayer prepara su llegada en concierto a la CDMX y Guadalajara en 2026

¿Cuándo es el Día de Maribel Guardia? Honran a la actriz en Miami

“Fantaseé contigo”: Zacil Jiménez pide a Ángela Aguilar dejar a Nodal tras verla cantar ‘You’re No Good’

Banda Gota de Oro confirma muerte de su vocalista Gio Vera en ataque armado en Irapuato

DEPORTES

Mariana Cadena se convierte en

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres