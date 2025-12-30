Daniel Curtis Lee revela motivos para rechazar apoyo de La Patrulla Espiritual en el caso de Taylor Chase

Daniel Curtis Lee habló de su fallido intento de rehabilitar a su excompañero en la serie ‘El Manual de Supervivencia de Ned’. (@daniel_curtis_lee, Instagram)

El actor Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de ‘Cookie’ en El manual de supervivencia escolar de Ned, se pronunció públicamente para agradecer a La Patrulla Espiritual por el interés mostrado en apoyar a Tylor Chase, excompañero de reparto que atraviesa una situación crítica marcada por la indigencia, las adicciones y problemas de salud mental.

El mensaje, difundido a través de TikTok, llamó la atención por un detalle particular: fue grabado en español y estuvo dirigido directamente al público mexicano y a la organización que ofreció ayuda para la rehabilitación del actor.

Daniel Curtis agradeció a Patrulla Espiritual por apoyo a Tylor Chase (@danielcurtislee, Instagram)

El mensaje de Daniel Curtis Lee

Luego de que La Patrulla Espiritual, encabezada por ‘Chiquilín’, manifestara su disposición para intervenir en el caso, el video llegó hasta Daniel Curtis Lee, quien decidió responder con un mensaje de agradecimiento.

“Mi corazón está con Tyler y he hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar ayuda”, expresó el actor en su grabación. En su testimonio, Lee subrayó que la situación de su excompañero es compleja y que los sistemas de atención difieren entre países.

“Lamentablemente, Estados Unidos y México tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones”, añadió, al explicar por qué no es viable aceptar, por ahora, el apoyo ofrecido desde México.

Daniel Curtis Lee aclaró que, aunque valora el interés de La Patrulla Espiritual, la decisión final no depende únicamente de él. (TikTok)

Por qué no aceptó la ayuda ofrecida

Daniel Curtis Lee aclaró que, aunque valora el interés de La Patrulla Espiritual, la decisión final no depende únicamente de él. El actor detalló que Tylor Chase logró ingresar recientemente a un centro de tratamiento de corto plazo en Estados Unidos.

“Tylor logró entrar a un centro de tratamiento a corto plazo, lo cual es un paso importante… si pudiera llevarlo a Tijuana personalmente, lo haría”, señaló. Sin embargo, precisó que “esa decisión corresponde a su familia y a él”.

El actor también explicó que distintos centros de rehabilitación en Estados Unidos han ofrecido apoyo y hasta “becas” para el tratamiento de Chase, aunque remarcó que el ingreso debe darse de manera voluntaria.

El ofrecimiento de La Patrulla Espiritual

Días antes, ‘Chiquilín’, líder de La Patrulla Espiritual, había compartido un video en el que aseguró conocer el tipo de tratamiento que podría ayudar al exactor de Nickelodeon.

“Conocemos el modelo de tratamiento para poder desintoxicar a esa persona, ya sabemos qué es y empieza a con fenta”, declaró al expresar su disposición para colaborar en la rehabilitación de Tylor Chase.

Tylor Chase fue internado en un hospital: el desesperado intento de sus seres queridos para rescatarlo de las adicciones (Captura: Redes sociales)

La situación de Tylor Chase continúa generando preocupación entre seguidores y colegas. Aunque su ingreso a un centro médico representa un avance, Daniel Curtis Lee dejó claro que el proceso aún es frágil y requiere coordinación, voluntad y apoyo constante.

El mensaje del actor no solo agradeció la solidaridad mostrada desde México, sino que también evidenció los retos que existen en la atención de la salud mental y las adicciones, incluso cuando hay redes dispuestas a ayudar.