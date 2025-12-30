Tylor Chase vuelve a las calles y cae en las drogas tras recibir atención psiquiátrica temporal

Tylor Chase volvió a las calles después de recibir ayuda. (Captura de video/Nickelodeon/TikTok)

Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned, continúa enfrentando graves problemas de salud mental y adicciones, pues fue visto nuevamente viviendo en las calles de Riverside, California.

A sus 36 años, la exestrella de Nickelodeon fue recientemente liberado de un internamiento involuntario de 72 horas, antes de poder recibir la ayuda que necesitaba.

La situación se complicó cuando se esperaba que ingresara a un centro de desintoxicación tras la evaluación psiquiátrica. Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks y amigo cercano, denunció a TMZ que las autoridades lo dejaron en libertad sin coordinar la atención con su red de apoyo.

“Se suponía que lo retendrían y luego lo transportarían al centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a nadie de nosotros”, explicó.

Tylor Chase volvió a las calles tras ser liberado de una intervención temporal. (Captura de video)

Desde que se dio a conocer que Tylor Chase estaba sin hogar y viviendo en Riverside a principios de este año, Weiss y un residente local, Jacob Harris, han estado actuando como sus principales defensores.

Harris fue quien encontró a Chase nuevamente en la calle tras su liberación y contactó de inmediato a un equipo de crisis de salud mental para que evaluara su situación.

Según se informó, el equipo determinó que el actor era un peligro para sí mismo, además, Tylor estaba “fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni chaqueta en el frío helado”.

La situación se volvió más complicada tras un intento reciente de ayuda por parte de otro excompañero de El manual de supervivencia escolar de Ned, Daniel Curtis Lee, quien compró comida y reservó una habitación de hotel para el actor.

Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar. (Captura de video)

Lee compartió en Instagram un video, ya eliminado, mostrando que Chase estaba bien alimentado y protegido de la lluvia, con la esperanza de avanzar hacia un tratamiento a largo plazo.

Sin embargo, el mismo día se informó que había destrozado la habitación del hotel y más tarde fue visto hurgando en la tierra detrás de un 7-Eleven.

Durante un encuentro con un reportero del Daily Mail, Tylor Chase solicitó marihuana en lugar de comida y mencionó que recibe medicamentos como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin y Zoloft de un psiquiatra.

Sin embargo, Jacob Harris compartió en Instagram el día de Navidad que Chase fue ingresado a un hospital para desintoxicación, indicando que finalmente estaba recibiendo atención médica.

Jacob Harris aseguró que Tylor Chase estaba recibiendo la ayuda que necesita. (Instagram)

“Por fin conseguimos que Tylor reciba la ayuda que necesitaba. Actualmente está bajo atención médica para recuperarse y mejorar su salud”, escribió .

Por si fuera poco, Shaun Weiss ha estado en contacto con la Screen Actors Guild y con autoridades del condado de Riverside para intentar conseguir un apoyo más estructurado que garantice que Tylor Chase no quede nuevamente sin asistencia tras evaluaciones médicas o internamientos temporales.