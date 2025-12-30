Entretenimiento

Tylor Chase vuelve a las calles y cae en las drogas tras recibir atención psiquiátrica temporal

El exactor fue liberado de una internación psiquiátrica de 72 horas y volvió a ser visto viviendo en las calles de Riverside

Guardar
Tylor Chase volvió a las
Tylor Chase volvió a las calles después de recibir ayuda. (Captura de video/Nickelodeon/TikTok)

Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned, continúa enfrentando graves problemas de salud mental y adicciones, pues fue visto nuevamente viviendo en las calles de Riverside, California.

A sus 36 años, la exestrella de Nickelodeon fue recientemente liberado de un internamiento involuntario de 72 horas, antes de poder recibir la ayuda que necesitaba.

La situación se complicó cuando se esperaba que ingresara a un centro de desintoxicación tras la evaluación psiquiátrica. Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks y amigo cercano, denunció a TMZ que las autoridades lo dejaron en libertad sin coordinar la atención con su red de apoyo.

“Se suponía que lo retendrían y luego lo transportarían al centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a nadie de nosotros”, explicó.

Tylor Chase volvió a las
Tylor Chase volvió a las calles tras ser liberado de una intervención temporal. (Captura de video)

Desde que se dio a conocer que Tylor Chase estaba sin hogar y viviendo en Riverside a principios de este año, Weiss y un residente local, Jacob Harris, han estado actuando como sus principales defensores.

Harris fue quien encontró a Chase nuevamente en la calle tras su liberación y contactó de inmediato a un equipo de crisis de salud mental para que evaluara su situación.

Según se informó, el equipo determinó que el actor era un peligro para sí mismo, además, Tylor estaba “fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni chaqueta en el frío helado”.

La situación se volvió más complicada tras un intento reciente de ayuda por parte de otro excompañero de El manual de supervivencia escolar de Ned, Daniel Curtis Lee, quien compró comida y reservó una habitación de hotel para el actor.

Tylor Chase recibió ayuda de
Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar. (Captura de video)

Lee compartió en Instagram un video, ya eliminado, mostrando que Chase estaba bien alimentado y protegido de la lluvia, con la esperanza de avanzar hacia un tratamiento a largo plazo.

Sin embargo, el mismo día se informó que había destrozado la habitación del hotel y más tarde fue visto hurgando en la tierra detrás de un 7-Eleven.

Durante un encuentro con un reportero del Daily Mail, Tylor Chase solicitó marihuana en lugar de comida y mencionó que recibe medicamentos como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin y Zoloft de un psiquiatra.

Sin embargo, Jacob Harris compartió en Instagram el día de Navidad que Chase fue ingresado a un hospital para desintoxicación, indicando que finalmente estaba recibiendo atención médica.

Jacob Harris aseguró que Tylor
Jacob Harris aseguró que Tylor Chase estaba recibiendo la ayuda que necesita. (Instagram)

“Por fin conseguimos que Tylor reciba la ayuda que necesitaba. Actualmente está bajo atención médica para recuperarse y mejorar su salud”, escribió .

Por si fuera poco, Shaun Weiss ha estado en contacto con la Screen Actors Guild y con autoridades del condado de Riverside para intentar conseguir un apoyo más estructurado que garantice que Tylor Chase no quede nuevamente sin asistencia tras evaluaciones médicas o internamientos temporales.

Temas Relacionados

Tylor ChaseentretenimientoEl manual de supervivencia escolar de Ned

Últimas Noticias

Cynthia Erivo revela su estricto régimen para preservar su voz: “Haré lo que sea necesario”

La actriz aseguró que prioriza su salud para poder llevar a cabo todos sus proyectos de manera adecuada

Cynthia Erivo revela su estricto

La razón por la que ASAP Rocky ayudará a pagar el alquiler del edificio donde vivió su infancia

El rapero celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum financiando el alquiler de un edificio de Harlem donde pasó su adolescencia

La razón por la que

Con Bradley Cooper a la cabeza, Will Arnett se reinventa en ‘Is This Thing On?’

Una propuesta cinematográfica reciente impulsa al protagonista a dejar atrás sus registros habituales y experimentar una transformación personal. Las claves de un viaje creativo marcado por nuevos desafíos y colaboraciones inesperadas

Con Bradley Cooper a la

Daniel Stern creará una escultura de una de sus escenas más famosas de “Mi pobre angelito”

El actor realizará una escultura de la célebre escena de la tarántula que se exhibirá en la histórica casa del film en Winnetka, Illinois

Daniel Stern creará una escultura

“Cuando veo los episodios, se ven terribles. Son las peores actuaciones del mundo”, confesó Seth Rogen al recordar su paso por Freaks and Geeks

La autocrítica del actor destaca la búsqueda de autenticidad en el rodaje de la serie y el aprendizaje actoral que marcó sus comienzos, en una producción que luego se convertiría en referente de la comedia televisiva estadounidense

“Cuando veo los episodios, se
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Maxi López se despidió entre

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity: la dramática salida que enfrentó a dos amigos de la competencia

Pampita habló de sus ganas de volver a casarse y su primera cita con Martín Pepa: “Lo invité a tomar el té”

El llanto de Romina Uhrig al hablar por primera vez de su adicción después de Gran Hermano: “Fue un momento de caída”

Romina Gaetani denunció por violencia de género a su pareja tras ser hospitalizada

INFOBAE AMÉRICA

De Vargas Llosa a David

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde

Byung-Chul Han y Simone Weil: el inesperado dúo filosófico que reinventa lo sagrado en plena era del ruido

Christopher Nolan desata debates con su ambiciosa versión de “La Odisea”: ¿historia o espectáculo?